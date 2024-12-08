نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السياحة في مدينة مونتيغو باي في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات معالم السياحة في مونتيغو باي

1،حفلة على شاطئ تروبيكال بليس (Tropical Bliss Beach)

الموقع يبعد الشاطئ قليلاً أكثر من خمسة أميال عن وسط خليج مونتيغو. يقع بالقرب من منتجع ساندالز مونتيغو باي.

الميزات رسوم الدخول يتطلب زيارة الشاطئ دفع رسوم بسيطة تقدر بخمسة دولارات أمريكية. الأمان الشاطئ مؤمن بعناية لضمان سلامة الزوار. الأنشطة موسيقى حية تضفي أجواء مميزة. خيارات تناول الطعام على طراز البوفيه (بتكلفة إضافية). توفير مسارات متعددة للتجول واستكشاف المكان. الأجواء تقدم تجربة حيوية من خلال تناول الطعام في الهواء الطلق والرقص، مع إمكانية الاسترخاء والاستمتاع بالأجواء الهادئة.

2،مزرعة بارنيت (Barnett Estate)

الموقع تقع المزرعة على مساحة تتجاوز 10 أفدنة في جامايكا. تمتلكها عائلة محلية، مما يعكس التراث العائلي والثقافي في المنطقة.

الميزات الجولات متاحة من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً. تتيح لك الفرصة لاستكشاف التاريخ الغني للمزرعة إما عبر الجولات المنظمة أو اكتشاف المكان بشكل ذاتي. تشمل المزرعة قطعًا أثرية تاريخية محفوظة تعكس ماضيها العريق.

3،كنيسة القديسة ماري الأنجليكانية (St،Mary Anglican Church)

الموقع تتواجد داخل عقارات مونبلييه، وهو موقع تاريخي بارز في جامايكا.

التاريخ تعتبر الكنيسة مبنية على موقع شهد انتفاضة بارزة للعبيد. تعرض العقار للتدمير بواسطة النيران بين عامي 1831 و1832. يُعتقد أن الكنيسة بُنيت تقريبًا في عام 1847.

الميزات توفر رؤية سريعة لتاريخ المنطقة ومعمارها الكنسي المميز.

تمثل هذه المعالم تجسيدًا للتنوع الثقافي والتاريخي في مونتيغو باي، حيث تتيح للزوار تجارب متنوعة، بدءًا من الاسترخاء على الشاطئ إلى استكشاف تاريخ المزارع القديمة والاطلاع على المعالم التاريخية البارزة.

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