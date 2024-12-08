نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السياحة في مدينة تاماريندو دليلك الشامل للاستمتاع في تاماريندو في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات معالم السياحة في مدينة تاماريندو شاطئ تاماريندو منتزه لاس باولا البحري الوطني مدينة جواناكاستي حديقة هاسيندا غواتشيبيلين منتزه رينكون دي لا فيجا الوطني المطاعم في مدينة تاماريندو أنشطة السياحة في مدينة تاماريندو المناخ في مدينة تاماريندو أفضل وقت لزيارة تاماريندو الأشهر الأكثر دفئًا أكثر الشهور جفافًا أبرد شهر أماكن الإقامة في تاماريندو



معالم السياحة في مدينة تاماريندو



شاطئ تاماريندو



الأنشطة يوفر الشاطئ تجربة فريدة من السباحة، وركوب الأمواج، وصيد الأسماك، بالإضافة إلى مجموعة من الرياضات المائية الأخرى.

يوفر الشاطئ تجربة فريدة من السباحة، وركوب الأمواج، وصيد الأسماك، بالإضافة إلى مجموعة من الرياضات المائية الأخرى. الموقع يبعد وفقاً للتقديرات عن مطار ليبيريا مسافة ساعة واحدة فقط.

يبعد وفقاً للتقديرات عن مطار ليبيريا مسافة ساعة واحدة فقط. الحياة الليلية تشهد تاماريندو نشاطاً ملحوظاً بعدما تغرب الشمس، حيث تحتضن مجموعة واسعة من المقاهي وصالات الرقص الجاذبة للفئات العمرية الشابة.

تشهد تاماريندو نشاطاً ملحوظاً بعدما تغرب الشمس، حيث تحتضن مجموعة واسعة من المقاهي وصالات الرقص الجاذبة للفئات العمرية الشابة. التنبيهات يُنصح الزوار بمتابعة التحذيرات الخاصة بالتيارات القوية قبل ممارسة السباحة.

منتزه لاس باولا البحري الوطني



المساحة يمتد المنتزه على حوالي 1100 فدان من الشاطئ والساحل، بالإضافة إلى 54400 فدان بحري.

يمتد المنتزه على حوالي 1100 فدان من الشاطئ والساحل، بالإضافة إلى 54400 فدان بحري. السلاحف البحرية يُعتبر موطناً للنادرة من السلاحف البحرية التي تضع بيضها على شاطئ غراندي.

يُعتبر موطناً للنادرة من السلاحف البحرية التي تضع بيضها على شاطئ غراندي. موقع شاطئ غراندي يقع على بُعد 30 دقيقة شمال شاطئ تاماريندو، ويتميز بكونه مكاناً هادئاً لمشاهدة السلاحف البحرية أثناء فترة وضع البيض.

يقع على بُعد 30 دقيقة شمال شاطئ تاماريندو، ويتميز بكونه مكاناً هادئاً لمشاهدة السلاحف البحرية أثناء فترة وضع البيض. أفضل أوقات الزيارة يُفضل زيارة المنتزه من نوفمبر إلى أبريل لمشاهدة السلاحف الكبيرة التي تصل أبعادها إلى 8 أقدام وتزن أكثر من 1000 رطل.

مدينة جواناكاستي



النشاطات السياحية تعتبر مدينة جواناكاستي وجهة مثالية للزوار بفضل موقعها المركزي بالقرب من شاطئ تاماريندو وتوفرها على أنشطة سياحية متنوعة.

تعتبر مدينة جواناكاستي وجهة مثالية للزوار بفضل موقعها المركزي بالقرب من شاطئ تاماريندو وتوفرها على أنشطة سياحية متنوعة. الاستكشاف تمثل المدينة نقطة بداية مثالية لاستكشاف المناطق المحيطة، مما يوفر تجربة ثقافية متنوعة.

تشكل تاماريندو وجهة شاطئية ممتازة للمستكشفين ومحبي الطبيعة وعشاق الرياضات المائية.

حديقة هاسيندا غواتشيبيلين



الموقع تقع على بُعد حوالي ساعة و45 دقيقة من تاماريندو.

تقع على بُعد حوالي ساعة و45 دقيقة من تاماريندو. النشاطات الانزلاق على الحبال تجربة مثيرة عبر المناظر الطبيعية الخلابة. ركوب الخيل جولات ممتعة على ظهر الخيول عبر البيئة الطبيعية. تناول الأطعمة المحلية فرصة لتذوق الأطباق التقليدية الشهية. استكشاف أنابيب المياه البيضاء تجربة مائية مثيرة تناسب عشاق المغامرة. مشاهدة الينابيع الساخنة الاسترخاء في المياه الساخنة الطبيعية. حمامات الطين تجربة علاجية ممتعة في الطين الطبيعي.



منتزه رينكون دي لا فيجا الوطني



الموقع يبعد حوالي 2.5 ساعة بالسيارة من تاماريندو.

يبعد حوالي 2.5 ساعة بالسيارة من تاماريندو. النشاطات كاتاراتا لا كانجريجا شلال رائع يمكن مشاهدته خلال المسار المخصص. مسار لاس بايلاس يوفر مناظر طبيعية خلابة. مسار لا كانجريجا يسمح بتجربة تنزه ممتعة داخل الغابات.

الخيارات يمكن للزوار القيام بتنزه فردي أو حجز جولة مع وسائل النقل والمرشدين، مما يضيف عمقاً للتجربة بفضل المعلومات التي يقدمها الدليل حول النظام البيئي وبركان رينكون دي لا فيجا.

تمثل كل من حديقة هاسيندا غواتشيبيلين ومنتزه رينكون دي لا فيجا الوطني وجهتين مثالتين للمغامرات في الطبيعة، مما يُتيح لك الاستمتاع بنشاطات مثيرة بالإضافة إلى الاسترخاء.

إليك قائمة بأفضل المطاعم في مدينة تاماريندو التي تستحق الزيارة

المطاعم في مدينة تاماريندو



مطعم لا بيتزا ديل ميركاديتو النوع بيتزا

بيتزا الوصف يقدم مجموعة متنوعة من البيتزا المعدة من مكونات طازجة. مطعم كاكتوس النوع مكسيكي

مكسيكي الوصف يقدّم أطباقاً مكسيكية لذيذة في أجواء مريحة. ريستورانتي وافل مانكي النوع إفطار، وجبات خفيفة

إفطار، وجبات خفيفة الوصف مشهور بالوافلز والأطباق الخفيفة المميزة. مطعم ومقهى بلاك ستاليون النوع أمريكي

أمريكي الوصف يقدم مجموعة متنوعة من الأطباق الأمريكية مع أجواء مريحة. مطعم المطبخ الصقلي أنتيشي سابوري النوع إيطالي

إيطالي الوصف يقدّم أطباق إيطالية تقليدية بلمسة صقلية. ريستورانتي وكافي سانتا ريتا النوع كوستاريكي، مقهى

كوستاريكي، مقهى الوصف مكان رائع لتناول وجبة خفيفة أو كوب من القهوة في أجواء محلية. مطعم وابي سابي سوشي النوع سوشي

سوشي الوصف يقدم سوشي طازج وأطباق يابانية متنوعة. مطعم مطبخ أنتوني الآسيوي النوع آسيوي

آسيوي الوصف مشهور بتقديم الأطباق الآسيوية الشهية في أجواء مريحة. ريستورانتي نوي بيسترو النوع بيسري، أطباق عالمية

بيسري، أطباق عالمية الوصف مكان راقٍ يقدم أطباقًا عالمية وتجربة طعام مميزة. مطعم ليتل لوتشا النوع مكسيكي، لاتيني

مكسيكي، لاتيني الوصف يقدم أطباق مكسيكية لذيذة في أجواء حيوية. مطعم ومقهى لا بوديجا النوع متوسط، مقهى

متوسط، مقهى الوصف يقدم مجموعة متنوعة من الأطباق والمشروبات في بيئة مريحة وودية.

توفر هذه الخيارات تنوعًا في الأطباق والجوانب، مما يجعلها مثالية لتجربة فريدة عند زيارة تاماريندو.

إليك قائمة بأبرز الأنشطة السياحية التي يمكنك الاستمتاع بها في مدينة تاماريندو

أنشطة السياحة في مدينة تاماريندو



جولات الزيبلينينج (Ziplining) Black Stallion Estates تقدم جولات ممتعة عبر الجبال مع حبال مضغوطة. تشمل الأنشطة ركوب الخيل وعشاء الشواء.

Diamante Eco Adventure Park يوفر أطول تجربة للزيبلينينج بعرض المحيطات. يحتوي على محمية للحياة البرية وحديقة نباتية ومنزل ثقافي.

ركوب الأمواج في شاطئ تاماريندو للمبتدئين يعتبر الشاطئ مثاليًا للمتزلجين المتدربين. يمكنك استئجار ألواح التزلج بتكلفة حوالي 20 دولارًا أمريكيًا لمدة 24 ساعة.

للأمواج الكبيرة للمستوى المتقدم، يمكن القيام برحلة إلى (Witch’s Rock) حيث قد تصل الأمواج إلى 6 أقدام.

ركوب القوارب مصب النهر استكشف المناطق المنغروفية ومصب النهر عبر جولات بالقوارب أو الكاياك. تبدأ التكاليف حوالي 25 دولارًا أمريكيًا لكل شخص.

مشاهدة الحياة البرية تتضمن الأنشطة مشاهدة القرود والطيور والتماسيح.

ممارسة الإبحار وقت الغروب رحلات الكاتاماران تشمل جولات غروب الشمس على متن قوارب الكاتاماران. قد ترى الدلافين والسلاحف والحيتان خلال الوقت المناسب من العام. من الشركات الشهيرة Blue Dolphin و Marlin del Rey، مع تكلفة تبدأ بحوالي 95 دولارًا أمريكيًا للشخص الواحد.

ممارسة الغوص مرسى Flamingo يُعد نقطة انطلاق للغواصين نحو جزر لاس كاتاليناس. يمكنك الحصول على شهادة غوص السكوبا والبدء في الاستكشاف تحت الماء. ستتمكن من رؤية أسماك القرش ذات الرأس الأبيض، وأسماك شراع المانتا، والأنقليس، والدلافين، وأسراب ضخمة من الأسماك. في شهري أغسطس وسبتمبر، يُمكن أن تُشاهد الحيتان الحدباء أو السلاحف.



تُعَد هذه الأنشطة تجربة متنوعة تجمع بين المغامرة والاسترخاء، مما يُتيح لك اكتشاف جمال مدينة تاماريندو ومناظرها الطبيعية الخلابة.

المناخ في مدينة تاماريندو



المناخ استوائي.

استوائي. متوسط درجة الحرارة 26.9 درجة مئوية (80.4 درجة فهرنهايت).

26.9 درجة مئوية (80.4 درجة فهرنهايت). معدل تساقط الأمطار السنوي 1939 ملم (76.3 بوصة).

أفضل وقت لزيارة تاماريندو



أفضل الشهور للسباحة فبراير ومارس، درجة الحرارة المثالية بين 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت) و29 درجة مئوية (84.2 درجة فهرنهايت). الطقس يتميز بندرة هطول الأمطار.

فبراير ومارس،

الأشهر الأكثر دفئًا



فبراير حتى أبريل متوسط درجة الحرارة العالية 33 درجة مئوية (91.4 درجة فهرنهايت).



أكثر الشهور جفافًا



فبراير هطول الأمطار 2 ملم (0.08 بوصة) على مدار 5 أيام.



أبرد شهر



سبتمبر متوسط درجة الحرارة المرتفعة 30 درجة مئوية (86 درجة فهرنهايت). متوسط درجة الحرارة المنخفضة 23 درجة مئوية (73.4 درجة فهرنهايت).



أماكن الإقامة في تاماريندو



فندق مار ري الوصف فندق متوسط المدى يتواجد في قلب المدينة. المرافق يوفر غرف جيدة وحمام سباحة لطيف.

كابيناس مارييلوس الوصف غرف اقتصادية تقع مباشرة عبر الشارع من الشاطئ. المرافق تتميز بالنظافة والبساطة.

فندق ويندهام تاماريندو الوصف فندق متميز يقع على قمة تل. المرافق يتميز بمناظر رائعة ومسبح لا متناهي.

فندق جاردين ديل إيدن الوصف بوتيك مخصص للبالغين فقط، قريب جدًا من الشاطئ وفي وسط المدينة.

فندق لونا لينا الوصف فندق متوسط المدى يقع في الجزء الخلفي من مدينة تاماريندو. المرافق يحتوي على غرف وفيلات بتصميم دور علوي، ويبتعد حوالي 10 دقائق سيراً على الأقدام من الشاطئ.



تقدم تاماريندو مجموعة واسعة من خيارات الإقامة التي تناسب مختلف الميزانيات، مما يتيح للزوار الاستمتاع بالاسترخاء واستكشاف معالم المدينة السياحية.