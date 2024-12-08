نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السياحة في مكوريا في المقال التالي

محتويات معلومات عن السياحة في مكوريا

معالم السياحة في مكوريا

1،حديقة حيوان غويانا

الموقع تقع الحديقة في قلب الغابة، مما يوفر بيئة برية طبيعية تتناغم مع المحيط،

تقع الحديقة في قلب الغابة، مما يوفر بيئة برية طبيعية تتناغم مع المحيط، التجربة تقدم الحديقة تجربة فريدة لا تُنسى، حيث تضم أكثر من 450 حيوانًا يمثلون 80 نوعًا مختلفًا،يمكن للزوار الاقتراب من مجموعة متنوعة من الحيوانات مثل الثعابين الضخمة، والقرود الشقية، والطيور الجارحة،

تقدم الحديقة تجربة فريدة لا تُنسى، حيث تضم أكثر من 450 حيوانًا يمثلون 80 نوعًا مختلفًا،يمكن للزوار الاقتراب من مجموعة متنوعة من الحيوانات مثل الثعابين الضخمة، والقرود الشقية، والطيور الجارحة، الجولات تُنظم الحديقة جولات خاصة أيام السبت والأربعاء، يقودها حراس الحديقة الذين يقومون بإرشاد الزوار خلال جولة يومية داخل الغابة المحيطة،

تُنظم الحديقة جولات خاصة أيام السبت والأربعاء، يقودها حراس الحديقة الذين يقومون بإرشاد الزوار خلال جولة يومية داخل الغابة المحيطة، الاستعداد يُنصح الزوار بزيارة الحديقة في أيام جافة نسبيًا لضمان تجربة فريدة من نوعها، 2،حديقة غويانا النباتية

الوصف تعتبر حديقة غويانا النباتية غنية بالتنوع البيولوجي، حيث تحتوي على أكثر من 250 نوعًا من النباتات وبساتين الفاكهة،تضم الحديقة أيضًا مجموعة متنوعة من نباتات الأرويد والبروميلياد،

تعتبر حديقة غويانا النباتية غنية بالتنوع البيولوجي، حيث تحتوي على أكثر من 250 نوعًا من النباتات وبساتين الفاكهة،تضم الحديقة أيضًا مجموعة متنوعة من نباتات الأرويد والبروميلياد، التجربة تتيح زيارة الحديقة فرصة تعليمية وعلمية، ما يجعلها مكانًا مثاليًا لمحبي الطبيعة الذين يسعون إلى الاسترخاء والتأمل في بيئة هادئة وخضراء، 3،جمعية تشو آى (محمية الكسلان)

الهدف تم إنشاء هذه المحمية بهدف الحفاظ على حيوان الكسلان، الذي يُعتبر من الكائنات ظريفة الطباع وبطيئة الحركة،

تم إنشاء هذه المحمية بهدف الحفاظ على حيوان الكسلان، الذي يُعتبر من الكائنات ظريفة الطباع وبطيئة الحركة، التجربة يتيح المكان للزوار فرصة قضاء وقت ممتع مع هذا الكائن الفريد والاستمتاع بالطبيعة المحيطة، مما يجعل المحمية واحدة من أبرز معالم الجذب في مكوريا لمحبي الحياة البرية، Post navigation هند السوليه - الرياض - السياحة في مكوريا – الأجنحة تخطي إلى المحتوى

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