نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السياحة في نيو هيفن أجمل 4 معالم سياحية وأفضل الفنادق في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات نبذة عن مدينة نيو هيفن تاريخ المدينة المعالم التاريخية الاقتصاد والتعليم الثقافة والترفيه

أجمل 4 معالم سياحية في نيو هيفن

أنشطة السياحة في نيو هيفن

نبذة عن مدينة نيو هيفن

نبذة عن مدينة نيو هيفن

تقع مدينة نيو هيفن على الساحل في ولاية كونيتيكت بالولايات المتحدة الأمريكية، وتُطل على ميناء نيو هيفن بجانب الشاطئ الشمالي من لونغ آيلاند ساوند، مما يجعلها جزءًا من منطقة نيويورك الحضرية.

وفقًا لتعداد الولايات المتحدة لعام 2010، بلغ عدد سكان نيو هيفن حوالي 129,779 نسمة، مما يُعزز مكانتها كأكبر مدينة في ولاية كونيتيكت بعد بريدجبورت.

تاريخ المدينة

تاريخ المدينة

تأسيس المدينة أسس الإنجليز المتشددون مدينة نيو هيفن في عام 1638، مما يجعلها واحدة من أولى المدن المخططة في الولايات المتحدة،

أسس الإنجليز المتشددون مدينة نيو هيفن في عام 1638، مما يجعلها واحدة من أولى المدن المخططة في الولايات المتحدة، خطة المربعات التسعة بعد عام من تأسيس المدينة، تم تطوير “خطة المربعات التسعة” التي تُعتبر من أهم الإنجازات في تخطيط المدن الأمريكية،وقد تم الاعتراف بها كمعلم تخطيطي وطني من قبل جمعية التخطيط الأمريكية،

المعالم التاريخية

المعالم التاريخية

المنطقة الخضراء تُعد المنطقة الخضراء في نيو هيفن معلمًا تاريخيًا وطنيًا، وهي نتاج التخطيط الحضري المبتكر الذي وُضع في أوائل فترة الاستعمار،

الاقتصاد والتعليم

الاقتصاد والتعليم

الجامعات تضم المدينة العديد من المؤسسات التعليمية البارزة، بما في ذلك جامعة ييل التي تُعتبر واحدة من أفضل الجامعات في العالم، ولها تأثير كبير على الثقافة والتعليم في المدينة،

الثقافة والترفيه

الثقافة والترفيه

الأنشطة الثقافية تحتوي نيو هيفن على مجموعة متنوعة من المعارض الفنية والمراكز الثقافية التي تقدم فعاليات متعددة،

تحتوي نيو هيفن على مجموعة متنوعة من المعارض الفنية والمراكز الثقافية التي تقدم فعاليات متعددة، التسوق والطعام تقدم المدينة خيارات واسعة للتسوق والطعام، مما يعكس تنوع ثقافتها،

تمثل نيو هيفن تقاطعاً بين التاريخ الغني والتخطيط الحضري المبتكر، مما يجعلها مدينة فريدة ومميزة في ولاية كونيتيكت.

أجمل 4 معالم سياحية في نيو هيفن

أجمل 4 معالم سياحية في نيو هيفن

جامعة ييل (Yale University) وصف تُعتبر جامعة ييل واحدة من أقدم الجامعات في الولايات المتحدة، تأسست في أوائل القرن الثامن عشر،يضم الحرم الجامعي العديد من المباني التاريخية ذات التصميم القوطي الإحيائي، بالإضافة إلى معهد ييل للطب النفسي الذي صممه فرانك جيهيري،

تُعتبر جامعة ييل واحدة من أقدم الجامعات في الولايات المتحدة، تأسست في أوائل القرن الثامن عشر،يضم الحرم الجامعي العديد من المباني التاريخية ذات التصميم القوطي الإحيائي، بالإضافة إلى معهد ييل للطب النفسي الذي صممه فرانك جيهيري، الأنشطة يمكن للزوار القيام بجولات سياحية في الحرم الجامعي للتعرف على تاريخه والمعالم الرائعة الموجودة به، مثل متحف بيبودي، ومعرض الفنون، ومكتبة ستيرلنغ ميموريال، ومكتبة بينيكي للكتب والمخطوطات النادرة،

يمكن للزوار القيام بجولات سياحية في الحرم الجامعي للتعرف على تاريخه والمعالم الرائعة الموجودة به، مثل متحف بيبودي، ومعرض الفنون، ومكتبة ستيرلنغ ميموريال، ومكتبة بينيكي للكتب والمخطوطات النادرة، مواعيد الجولات تُقدم جولات مجانية بقيادة الطلاب كل صباح، ويتوفر مركز زوار يعرض مقاطع فيديو وعروض تاريخية، معرض الفنون بجامعة ييل (Yale University Art Gallery) وصف تأسس المعرض في عام 1832 ويعتبر أقدم متحف فني جامعي في الولايات المتحدة، ويحتوي على مجموعات متنوعة من الفن المتوسطي القديم، والفن الأفريقي، وفن الأمريكتين القديمة،

تأسس المعرض في عام 1832 ويعتبر أقدم متحف فني جامعي في الولايات المتحدة، ويحتوي على مجموعات متنوعة من الفن المتوسطي القديم، والفن الأفريقي، وفن الأمريكتين القديمة، الأنشطة يمكن للزوار استكشاف مجموعات تضم أكثر من 13,000 قطعة أثرية من الفن المتوسطي، و2,000 قطعة من الفن الأفريقي، و1,500 قطعة من فن الأمريكتين القديمة، بالإضافة إلى معروضات متغيرة للفنون الزخرفية والأثاث، متحف بيبودي للتاريخ الطبيعي (Peabody Museum of Natural History) وصف يقع المتحف ضمن جامعة ييل ويحتوي على معروضات في مجالات علم الأحياء، وعلم الأحافير، وعلم النبات، والجيولوجيا، والأنثروبولوجيا،من المعالم الرئيسية فيه هو قاعة الديناصورات، وقاعة الثقافات الأمريكية الأصلية، وقاعة تطور الثدييات،

يقع المتحف ضمن جامعة ييل ويحتوي على معروضات في مجالات علم الأحياء، وعلم الأحافير، وعلم النبات، والجيولوجيا، والأنثروبولوجيا،من المعالم الرئيسية فيه هو قاعة الديناصورات، وقاعة الثقافات الأمريكية الأصلية، وقاعة تطور الثدييات، الأنشطة يمكن للزوار مشاهدة مومياء مصرية، تابوت، ورأس من الجرانيت لأوزوريس، وتمثال ديوريت لملك بطلمي في قسم المصريات،كما تعرض قاعة الثقافات الأصلية الأمريكية أكثر من 300 قطعة تشمل الأدوات، والملابس، والفخار، مقبرة شارع غروف (Grove Street Cemetery) وصف تأسست في عام 1796، وهي أول مقبرة مستأجرة في الولايات المتحدة،تعتبر المقبرة معلمًا تاريخيًا وطنيًا، وتحوي قبور شخصيات بارزة مثل المخترع إيلي ويتني ومؤلف القاموس نوح ويبستر،

تأسست في عام 1796، وهي أول مقبرة مستأجرة في الولايات المتحدة،تعتبر المقبرة معلمًا تاريخيًا وطنيًا، وتحوي قبور شخصيات بارزة مثل المخترع إيلي ويتني ومؤلف القاموس نوح ويبستر، الأنشطة يتاح للزوار استكشاف المقبرة التي تمتاز بتخطيطها المديني، جنبًا إلى جنب مع طرق وشوارع متقاطعة،وقد اكتمل بناء الجدار المحيط بالمقبرة في عام 1845، ويتميز ببوابة مدخل مهيبة على طراز النهضة المصرية،

أنشطة السياحة في نيو هيفن

أنشطة السياحة في نيو هيفن