نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السياحة في ليماسول أجمل 10 مناطق سياحية وأفضل الفنادق في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

نبذة عن مدينة ليماسول



تعتبر مدينة ليماسول، الواقعة على الساحل الجنوبي لجزيرة قبرص، واحدة من الوجهات السياحية الرائجة التي تجمع بين التاريخ العريق والطبيعة الخلابة،تتمتع المدينة بأجواء رائعة وطابع يميزها عن غيرها من المدن القبرصية، مما يجعلها مكانًا مثاليًا للزيارة والاستكشاف،كما تُعَد ليماسول مركزًا ثقافيًا وتجاريًا حيويًا، حيث تستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم بفضل معالمها السياحية الفريدة وأنشطتها المتنوعة.

أفضل مناطق السياحة في ليماسول



فيما يلي أبرز مناطق السياحة في ليماسول، قبرص

مدينة كوريون القديمة تمثل هذه المنطقة الأثرية إحدى أهم المواقع في قبرص، حيث يمكن للزوار استكشاف آثار العصور اليونانية والرومانية، بما في ذلك المسرح الصغير الذي يعود إلى القرن الثاني، والذي تم توسيعه لاحقًا من قبل الرومان،كما تقدم المنطقة إطلالات رائعة على المنحدرات الساحلية. جولة في مدينة ليماسول القديمة تقع هذه المنطقة في قلب المدينة، حيث تُعرف بقلعة ليماسول التي بنيت في القرن الرابع عشر،يشتمل الموقع أيضًا على متحف للقرون الوسطى يضم أسلحة وشواهد قبور تاريخية. قلعة كولوسي تم بناؤها في القرن الثالث عشر وتعتبر نموذجًا رائعًا للهندسة المعمارية العسكرية،ويمكن للزوار الصعود عبر الدرج الداخلي للاستمتاع بإطلالات خلابة على قرية كولوسي. جولة في متحف ليماسول الأثري يحتوي هذا المتحف على مجموعة قيمة من الآثار التي تتراوح من العصور الحجرية حتى الرومانية، بما في ذلك أدوات وأواني فخارية وتماثيل دقيقة. صخرة أفروديت (بيترا تو روميو) تمثل هذه الصخرة موقعًا أسطوريًا يُقال إن الإلهة أفروديت ظهرت من الأمواج من خلاله،يُعتبر المكان وجهة مشهورة لمشاهدة الغروب والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة. أماثوس القديمة تعتبر من المواقع الأثرية الهامة التي تُظهر العمارة القديمة والزخارف الفنية. جولة على الشواطئ في ليماسول إذا كنت تخطط لجولة على الشواطئ في ليماسول، فإليك بعض الخيارات المميزة شاطئ ليديز مايل يقع على الشاطئ الشرقي لشبه جزيرة أكروتيري، ويمتد على طول ثمانية كيلومترات، مما يجعله واحدًا من أكثر الشواطئ شهرة في المنطقة. شاطئ كوريون يبعد حوالي 17 كيلومترًا غرب ليماسول، تحت أطلال مدينة كوريون القديمة، ويشتهر برماله الذهبية. شاطئ أفديمو يبعد حوالي 27 كيلومترًا غرب ليماسول ويمتاز بشاطئه الطويل والرملي. قرية بيسوري تقع على بعد حوالي 10 كيلومترات غرب أفديمو وتوفر شاطئًا رائعًا مع مجموعة من المقاهي والبوتيكات. يمكن للزوار استكشاف هذه الشواطئ عبر الطريق السريع من ليماسول، مما يمنحهم فرصة للاستمتاع بجمال البحر الأبيض المتوسط. جولة في بلاتريس بالقرب من ليماسول تعرض هذه الجولة للزوار تجربة فريدة في قلب جبال Troodos Massif،تعتبر بلاتريس منتجعًا ذا إطلالات رائعة، حيث اكتسبت شهرتها خلال الفترة الاستعمارية البريطانية، حيث كانت ملاذًا لمن يبحثون عن البرودة. تحتفظ القرية بالكثير من طابعها التقليدي، مع شوارع ضيقة ومنازل حجرية، مما يجعلها وجهة مثالية للاقامة القصيرة والقيام بنزهات في الطبيعة. تتوفر الحافلات التي تصل إلى بلاتريس ثلاث مرات يوميًا لتسهيل الوصول إليها. كنائس وادي سوليا تبرز هذه الكنائس كمعالم فنية وثقافية مهمة، حيث تتزين باللوحات الجدارية البيزنطية المعقدة،تعتبر هذه الكنائس مواقع تراث عالمي وتحمل قيمة كبيرة في الثقافة القبرصية. دير كيكوس يُعتبر أحد أبرز الأديرة الأرثوذكسية اليونانية في قبرص ويعكس تاريخ الجزيرة وثقافتها.

تقدم هذه المواقع مزيجًا رائعًا من التاريخ والثقافة والمناظر الطبيعية الخلابة لزوار ليماسول.

أفضل فنادق السياحة في ليماسول



تعتبر ليماسول واحدة من الوجهات السياحية الجذابة في قبرص، وإليك بعض الفنادق المميزة في المدينة

Amathus Beach Hotel Limassol يقع على الشاطئ، ويتميز بغرف أنيقة ومطاعم متنوعة وحدائق خاصة ومنتجع صحي راقي بالإضافة إلى نادي للأطفال. كراون بلازا ليماسول فندق متوسط المستوى يقع على الشاطئ بالقرب من كورنيش الواجهة البحرية والمدينة القديمة، ويتميز بمسابح داخلية وخارجية ومجموعة من المطاعم. فندق Poseidonia Beach يقع مباشرة على الشاطئ ويتميز بغرف حديثة ومجموعة من حمامات السباحة ومنتجع صحي وصالة ألعاب رياضية. منازل Apokryfo التقليدية تقع في قرية Lofou وتوفر أجواء مزرعة تقليدية مع شقق وغرف فسيحة ومسبح ومطعم يقدم المأكولات المحلية.

تقدم هذه الفنادق تجارب متنوعة للسياح في ليماسول، من الاسترخاء على الشاطئ إلى استكشاف التراث الثقافي المحلي.

أفضل مطاعم السياحة في ليماسول



لزيارة ليماسول، إليك قائمة بأفضل المطاعم التي قد ترغب في تجربتها

لا ميزون فليوري يشتهر بأجوائه الرومانسية وتقديم الأطباق الفرنسية اللذيذة. البورجو بيتزا معروف بتقديم البيتزا الشهية وأجواء عائلية ودية. مطعم ميزه تافيرنا يقدم المأكولات القبرصية التقليدية في أجواء مريحة. لوكوموندو كافيه يوفر أجواء مميزة مع نكهة البحر. مطعم سيلورز ريست لاونج بار مكان مثالي للاسترخاء مع تشكيلة واسعة من الكوكتيلات. مطعم فيفالدي يقدم الأطباق الإيطالية الأصيلة في أجواء دافئة. مطبخ القمر الفيتنامي لمحبي المأكولات الفيتنامية الطازجة. فينيسيا يقدم تجربة تناول طعام راقية مع أطباق إيطالية في أجواء فخمة.

تتميز هذه المطاعم بتقديم تجارب متنوعة من خلال قوائمها الغذائية وأجوائها، مما يجعلها خيارات مثالية للاستمتاع بالمأكولات في ليماسول.