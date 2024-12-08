نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السياحة في ويلز؛ اكتشف معنا أشهر الأماكن السياحية وأفضل الأوقات لزيارتها في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

تعريف ويلز



تُعتبر ويلز إحدى دول المملكة المتحدة، وتقع في الجهة الغربية من بريطانيا،تشتهر ويلز بالطبيعة الخلابة والتاريخ العريق، إذ تضم سواحل تمتد على المحيط الأطلسي والبحر الأيرلندي،تُعد ويلز واحدة من أصغر دول المملكة المتحدة من حيث المساحة، ولكنها تحمل في طياتها تراثاً ثقافياً وطبيعياً ثرياً،

أهمية السياحة في ويلز



التراث التاريخي تحتضن ويلز أكثر من 400 قلعة وحصن تاريخي تعود معظمها إلى العصور الوسطى،من أبرز هذه المعالم قلعة كارنارفون وقلعة بيمبروك والتي تعد جزءاً من تراثها الثقافي الغني، المناظر الطبيعية توفر ويلز مناظر طبيعية متنوعة تشمل الجبال والتلال والشواطئ والغابات،تُعتبر منطقة سنودونيا واحدة من أهم الوجهات لعشاق الطبيعة، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالمشي وركوب الدراجات وتسلق الجبال، الثقافة والفعاليات تتميز ويلز بثقافتها الغنية، التي تشمل الموسيقى والرقص واللغة الويلزية،كما تُقدم العديد من المهرجانات والاحتفالات التي تعكس جوانب هذا التراث الثقافي، شبكة السكك الحديدية التراثية تمثل ويلز شبكة من السكك الحديدية التراثية التي توفر للزوار فرصة فريدة لاستكشاف المناظر الطبيعية الخلابة،

أفضل أوقات السياحة في ويلز



الربيع والصيف يُعتبر فصل الربيع والصيف الوقت المثالي لزيارة ويلز، حيث تتفتح الأزهار وتعتدل الأجواء،يتميز الصيف أيضاً بكثرة الفعاليات والمهرجانات الثقافية، ولكن يُفضل الحجز المبكر لنقص الأماكن،

يُعتبر فصل الربيع والصيف الوقت المثالي لزيارة ويلز، حيث تتفتح الأزهار وتعتدل الأجواء،يتميز الصيف أيضاً بكثرة الفعاليات والمهرجانات الثقافية، ولكن يُفضل الحجز المبكر لنقص الأماكن، الشتاء والخريف يعتبر فصل الخريف مناسبًا للاستمتاع بألوانه الخلابة، بينما يُمكن للسياح زيارة البلاد في الشتاء للاستمتاع بأنشطة رياضية شتوية ومشاهدة المناظر الطبيعية المتغيرة،

إن ويلز ليست مجرد وجهة سياحية لعشاق التاريخ والطبيعة، بل هي أيضاً تجربة ثقافية فريدة تُخلد في ذاكرة الزوار،

أبرز معالم السياحة في ويلز



تحتوي ويلز على العديد من المعالم السياحية الرائعة التي تستحق الزيارة،فيما يلي بعض من أهم الوجهات السياحية، مع التركيز على القلاع التاريخية والحدائق الوطنية

القلاع القديمة



قلعة كارنارفون (Caernarfon Castle) تقع في شمال غرب ويلز، وهي واحدة من أبرز القلاع التي بناها إدوارد الأول خلال غزو ويلز في القرن الثالث عشر،تم إدراجها ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، وتُعتبر نموذجًا مميزًا للتحصينات العسكرية في العصور الوسطى. قلعة بيمبروك (Pembroke Castle) تقع في مقاطعة بيمبروكشاير، وهي قلعة كبيرة تعود إلى القرن الثاني عشر، وتتميز بجمال موقعها التاريخي والطبيعي المطل على نهر بيمبروك. قلعة رويال (Raglan Castle) تقع في مقاطعة مونموثشاير، وتعتبر من القلاع المهيبة التي تعود إلى القرن الرابع عشر، حيث توفر مناظر رائعة للأراضي المحيطة بها، وتعتبر من أكبر القلاع في ويلز.

حديقة سنودونيا الوطنية



حديقة سنودونيا الوطنية (Snowdonia National Park) الموقع تقع في شمال غرب ويلز، في مقاطعة جوينيد. الأنشطة تشتهر الحديقة بحبالها الجبلية الرائعة، بما في ذلك قمة سنودون، وهي أعلى قمة في ويلز،توفر الحديقة مجموعة متنوعة من الأنشطة مثل المشي، والتسلق، وركوب الدراجات الجبلية،يمكن للزوار الصعود إلى قمة سنودون عبر القطار الجبلي المعروف باسم “سنودون ريلوي” (Snowdon Mountain Railway). الطبيعة تحتوي الحديقة على 14 قمة جبلية يزيد ارتفاعها عن 3000 قدم، مما يوفر مناظر بانورامية خلابة،تشكل الحديقة جزءًا من التراث الثقافي والطبيعي لويلز، وتعد مكانًا مثالياً للاستمتاع بالطبيعة والتاريخ.



توفر هذه المواقع للزوار فرصة لاكتشاف التاريخ الغني لويلز وجمالها الطبيعي الفريد،