نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السياحة في مونتريال في المقال التالي

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مونت رويال في مونتريال



تُعتبر مونت رويال تلة بارزة تقع في مدينة مونتريال، كندا، حيث ترتفع عن مستوى سطح البحر بحوالي 233 مترًا،يُنظر إلى مونت رويال كرمز للرئة الخضراء لمونتريال بفضل المساحات الخضراء الواسعة والمناطق الطبيعية التي تحتضنها،يعد الموقع وجهة مفضلة لدى السياح والسكان المحليين على حد سواء، وذلك بفضل ما يوفره من أنشطة ترفيهية ومناظر طبيعية خلابة.

معالم مونت رويال



الحديقة الجميلة تُعد مكانًا مثاليًا للهروب من صخب المدينة، حيث تضم الحديقة العديد من المسارات المُخصصة للتنزه، وركوب الدراجات، والركض.

المعالم الأثرية تضم المنطقة معالم تاريخية هامة مثل نصب جاك كارتييه والملك جورج السادس، مما يعكس التاريخ الغني للمدينة.

Lac-aux-Castors تُعتبر بحيرة رائعة تقع في الحديقة تُتيح للزوار الاسترخاء والاستمتاع بالمناظر الطبيعية، كما يمكن القيام بأنشطة مائية خلال فصل الصيف.

المقابر التاريخية تحتضن المنحدرات الغربية للمونت مجموعات متنوعة من الأعراق التي رقدت بسلام على مرّ القرون، مما يبرز التنوع الثقافي للمدينة.

المناظر البانورامية



منصة أسفل الصليب تتيح هذه المنصة مناظر بانورامية رائعة بطول 51 كيلومترًا من إيل دو مونتريال وسانت لورانس، كما توفر رؤية المدينة من نقطة مرتفعة،في الأيام الصافية، يمتد المنظر ليشمل جبال آديرونداك في الولايات المتحدة، مما يجعلها مكانًا مثاليًا لالتقاط الصور.

تظل مونت رويال مقصدًا مثاليًا للاستمتاع بجمال الطبيعة والتاريخ والثقافة في قلب مدينة مونتريال.

مونتريال القديمة (Vieux-Montreal)



الحديقة النباتية (جاردان بوتانيك)



جاردان بوتانيك (الحديقة النباتية)



تُعد حديقة جاردان بوتانيك في مونتريال واحدة من أكبر وأجمل الحدائق النباتية في العالم،تقع على الأراضي التي استضافت الألعاب الأولمبية الصيفية عام 1976، وتحتوي على مجموعة متنوعة من النباتات من مختلف المناخات والبيئات.

معالم الحديقة النباتية



الحدائق ذات الطابع الخاص تضم الحديقة 30 حديقة فريدة تشمل مجموعة متنوعة من النباتات، مع تميّز الحدائق اليابانية والصينية بتصميمها الفني المتقن.

حدائق جبال الألب والمائية والطبية تستعرض هذه الحدائق النباتات التي تنمو في بيئات جبلية ومائية، بالإضافة إلى تلك ذات الاستخدامات الطبية.

عروض الورود تُعتبر عرض الورود من أبرز معالم الحديقة حيث يمكن للزوار الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الورود بألوان وأشكال مختلفة.

حديقة النباتات المستخدمة من قبل شعوب الأمم الأولى تعكس النباتات التي تستخدمها شعوب الأمم الأولى تراثهم وثقافاتهم الزراعية.

البيوت الزجاجية



الغابة المطيرة الاستوائية تعرض مجموعة متنوعة من النباتات الاستوائية التي تنمو في ظروف مشابهة للغابات المطيرة.

سراخس وأوركيد وبونساي وبروميلياد تقدّم هذه البيوت الزجاجية فرصة لاستكشاف أنواع متعددة من السراخس والأوركيد والنباتات الصغيرة.

بنجينغ (أشجار صينية مصغرة) تحتوي البيوت الزجاجية أيضًا على أشجار بنجينغ، التي تمتاز بجمالها وتصميمها الفني الفريد.

الأنشطة المميزة في الحديقة النباتية



التنزه والاستكشاف يُتيح للزوار التجول في الحدائق المتنوعة واستكشاف النباتات في بيئاتها الطبيعية.

التعلم والتعليم تقدم الحديقة برامج تعليمية وورش تدريب لزيادة الوعي حول أهمية النبات والمحافظة على البيئة.

التصوير الفوتوغرافي تُعتبر الحديقة مكانًا مفضلًا لمحبي التصوير الفوتوغرافي بفضل تنوع النباتات وجمال الحدائق.

تظل جاردان بوتانيك وجهة مميزة للاستمتاع بجمال الطبيعة وتنوع النباتات، مما يجعلها مكانًا لا غنى عنه للمهتمين بعالم النباتات والبيئة.

كنيسة نوتردام



تُعد كنيسة نوتردام في مونتريال من أبرز المعالم الدينية والسياحية في المدينة،تأسست الكنيسة الأصلية عام 1656، وتعتبر أقدم كنيسة في مونتريال،تتميز النسخة الحالية بواجهتها القوطية الجديدة وببرجين توأمين يواجهان ساحة Place d’Armes.

صمم الداخل المعقد والمذهل من قبل المهندس فيكتور بورغو، ويحتوي على معالم بارزة مثل المنبر المنحوت بدقة من قبل النحات لويس فيليب هيبير، بالإضافة إلى الأرغن الذي يحتوي على 7000 أنبوب مصنّعة من قبل شركة Casavant Frères،تعرض النوافذ الزجاجية الملونة مشاهد من تاريخ تأسيس مونتريال.

تتضمن رسوم الدخول إلى البازيليكا جولة مدتها 20 دقيقة، بالإضافة إلى جولة مدتها ساعة واحدة تتيح الوصول إلى مزيد من المعلومات التاريخية والمناطق الخاصة، مما يجعلها وجهة ضرورية عند زيارة مونتريال.

خطبة القديس يوسف (Oratoire Saint-Joseph)



تقع خطبة القديس يوسف بالقرب من المخرج الغربي من متنزه جبل مونت رويال،يعود تاريخ الكنيسة إلى عام 1924، وقد أسسها الأخ أندريه الذي بنى أيضًا كنيسة صغيرة في الموقع عام 1904،كان الأخ أندريه معروفًا بأعماله المعجزة في الشفاء، والتي قادته إلى قداسة في عام 1982،يُعتبر قبره من المعالم الهامة داخل الحرم.

تتضمن المعالم البارزة في الموقع الكنيسة الثانية التي تعرض الهدايا النذرية التي يقدمها الزوار،يربط الدير الواقع خلف الكنيسة متنزه جبل مونت رويال، ويُتيح المرصد الموجود في الجزء العلوي إطلالة رائعة على شمال غرب مونتريال وبحيرة لاك سانت لويس، مما يجعل المكان واحدًا من أهم المعالم الدينية في المدينة.

بارك جان درابو في مونتريال



بارك جان درابو في مونتريال هو وجهة سياحية شهيرة تتكون من جزيرتين إيل سانت هيلين وجزيرة نوتردام الاصطناعية، وتمثل الموقع التاريخي لمعرض إكسبو 67.

يُعرف الموقع الآن باسم Parc Jean Drapeau ويحتوي على مجموعة متنوعة من مناطق الجذب

المحيط الحيوي (Biosphere) متحف يعنى بالقضايا البيئية ويتميز بمبنى فريد على شكل كرة، ويعتبر أكبر هيكل من نوعه على مستوى العالم. منتزه La Ronde Amusement Park يوفر مجموعة من الألعاب الترفيهية المتنوعة لجميع الأعمار. متحف Stewart يقع في الترسانة البريطانية التاريخية لعام 1820 ويعرض مجموعة من القطع التاريخية. Bassin Olympique حيث أُقيمت أحداث التجديف الأولمبية خلال الألعاب الأولمبية. مضمار السباق يقدم تجارب مثيرة لمحبي السرعة وسباق السيارات.

تبقى هذه الوجهات الرئيسية بالنسبة للسياح في مونتريال، حيث أنها تقدم تجارب تجمع بين الترفيه والتعليم والتاريخ.

متحف الفنون الجميلة في مونتريال



متحف الفنون الجميلة في مونتريال هو أقدم متحف في كندا ويُعتبر من أبرز معالم السياحة في المدينة،يضم المتحف مجموعة واسعة من الأعمال الفنية التي تشمل اللوحات والنحت والوسائط المتعددة.

المجموعات البارزة



ثقافات العالم وعلم آثار البحر الأبيض المتوسط تحتوي فروع المتحف على حوالي 10,000 قطعة من هذه المجموعات. الفن الأفريقي والآسيوي والإسلامي يحتوي المتحف على مجموعات متميزة من هذه الفنون. الفن من أمريكا الشمالية والجنوبية يقدم المتحف مجموعة شاملة من الأعمال الفنية من هاتين القارتين.

الأعمال الفنية



الفنون الأوروبية يمتلك المتحف مجموعة مُذهلة من اللوحات والمنحوتات والرسوم والمطبوعات التي تضم حوالي 1400 قطعة، مع تميّز الأعمال الفنية الهولندية من العصر الذهبي.

الفن الحديث يضم المتحف أعمال لفنانين بارزين أمثال سيزان ودالي وميرو ومونيه وقدينسكي وماتيس وبيكاسو ورودين وأوتو ديكس.

يقع المتحف بالقرب من الحرم الجامعي الواسع لجامعة ماكجيل، مما يجعله وجهة مثالية للزوار المهتمين بالفنون والثقافة في مونتريال.

ساحة الفنون



موقع قناة لاشين التاريخي الوطني



لاك سانت لويس وقناة Lachine في مونتريال



تُعتبر لاك سانت لويس منطقة تقع على الضفة الجنوبية الشرقية لجزيرة مونتريال، وقد أُطلق عليها هذا الاسم تيمّنًا بالرواد الأوائل الذين استكشفوا المنطقة في القرن السابع عشر بحثًا عن طريق إلى نهر سانت لورانس،وفي اللغة الفرنسية، تعني “لا تشين” بحثًا عن الصين.

قناة Lachine



التاريخ تم حفر قناة Lachine البالغة 14.4 كيلومترًا في عام 1825 كوسيلة للالتفاف حول شلالات Lachine على نهر سانت لورانس لتسهيل الملاحة.

الاستخدام الحالي على الرغم من أن قناة Lachine لم تعد تُستخدم بشكل رئيسي للشحن حاليًا، إلا أنها أصبحت جزءًا من حديقة جميلة، مما يوفر فرصًا عديدة للسياحة والترفيه.

الأنشطة تمتد مسارات الدراجات على طول القناة، مما يتيح للزوار فرصة الاستمتاع بجولات رائعة عبر المساحات الخضراء،كما يمكن للزوار التجول في القناة بالقوارب، مما يمنحهم منظرًا رائعًا لمونتريال من زاوية جديدة.

الموقع تُعتبر قناة Lachine جذبًا مهمًا للسياح، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالطبيعة والمشي وركوب الدراجات في مكان هادئ بعيدًا عن صخب المدينة.

باختصار، تقدم لاك سانت لويس وقناة Lachine فرصًا رائعة للاستمتاع بالطبيعة والتاريخ، مما يجعلها وجهة ممتازة للسياح ومحبي الأنشطة الخارجية في المدينة.

أسواق أتواتر وسوق جان تالون



تُعتبر أسواق أتواتر وسوق جان تالون من أكثر الأسواق العامة ازدحامًا وشهرة في مونتريال، وهي وجهات تستحق الزيارة عند التفكير في السياحة في المدينة بفضل أجوائها الحيوية ومنتجاتها الغذائية المميزة.

سوق أتواتر (Atwater Market)



يقع سوق أتواتر في مبنى مستودعي، ويشتهر ببيع مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات الطازجة، الزهور، واللحوم، الأسماك، والجبن، والسلع المخبوزة، والأطعمة المتخصصة،يعتبر السوق مكانًا مثاليًا لاكتشاف المنتجات المحلية مثل شراب القيقب، التوت البري المجفف، ومربى الفاكهة،كما يحتوي السوق على العديد من المطاعم والمقاهي التي تقدّم المعجنات الشهية، مما يجعله وجهة مفضلة للسكان المحليين والزوار لتناول القهوة وكرواسون طازج صباح يوم السبت.

سوق جان تالون (Jean-Talon Market)



يُعتبر سوق جان تالون من أكبر وأقدم الأسواق العامة في مونتريال، ويتميز بأجواء مفعمة بالحيوية ومجموعة متنوعة من المنتجات الطازجة،يضم السوق باعة يقدمون الفواكه والخضروات، اللحوم، الأسماك، الجبن، والسلع المخبوزة، بالإضافة إلى الأطعمة التقليدية مثل شراب القيقب، والتوت البري المجفف، والمربي المنزلي.

أجواء الأسواق



تتمتع هذه الأسواق بأجواء نابضة بالحياة حيث يتوافد السكان المحليون والزوار للاستمتاع بتجربة التسوق وشراء المنتجات المحلية،تمثل هذه الأسواق محطة مفضلة للسكان المحليين صباح يوم السبت، حيث يمكنهم تناول القهوة وكرواسون طازج أثناء التسوق.

متحف مكورد في مونتريال



يُعد متحف McCord في مونتريال واحدًا من الأماكن الفريدة لاستكشاف التاريخ الاجتماعي لكندا من خلال مجموعاته الغنية،تشمل المجموعات أكثر من 20,000 قطعة تشمل

الأزياء والملابس والإكسسوارات تعكس تطور الموضة في مدينة مونتريال.

المنسوجات المصنوعة يدويًا تتضمن اللحف والأقمشة اليدوية وغيرها.

الأثاث والفضة والسيراميك والزجاج تُظهر تفاصيل الحياة التقليدية في كندا.

الأشياء المتعلقة بالأغذية والاستخدامات المنزلية تتضمن أدوات المائدة وأدوات الطهي وغير ذلك.

الألعاب والمعدات الرياضية والفنون الشعبية تعكس الهوايات والأنشطة الثقافية للكنديين.

قطع أثرية لشعوب الأمم الأولى تشمل الملابس التقليدية وأدوات الصيد والأسلحة والأدوات المنزلية والفنون التقليدية، إلى جانب الاكتشافات الأثرية من ثقافات السكان الأصليين المبكرة.

تُعد هذه المجموعات مرآة تعكس الحياة اليومية والثقافية للكنديين والشعوب الأصلية، مما يجعل من متحف McCord وجهة مهمة للزوار الذين يسعون لفهم تاريخ كندا وتنوع ثقافاتها.

ميدان سانت لويس وشارع دينيس



الحي الصيني



الحي الصيني في مونتريال



يُعتبر الحي الصيني في مونتريال واحدًا من المعالم الثقافية والسياحية البارزة في المدينة، حيث يجسد التقاء التاريخ والتنوع الثقافي مع العروض التجارية الحديثة.

الموقع يقع الحي الصيني في شارع Rue de la Gauchetière، ويتميز ببوابات صينية تُعطيه طابعًا خاصًا.

التاريخ يعود تاريخ الحي إلى أواخر الستينيات من القرن التاسع عشر عندما هاجر العديد من العمال الصينيين إلى كندا لبناء السكك الحديدية والمناجم،استقر هؤلاء المهاجرون في المدن وأنشأوا مجتمعًا صينيًا نشطًا في مونتريال.

الأنشطة والمطاعم اليوم، يكتظ الحي بمجموعة من المطاعم والمتاجر الآسيوية، مما يتيح للزوار والمقيمين تجربة فريدة من نوعها للطعام والتسوق،لم يعد الحي محصورًا بالجالية الصينية فقط بل أصبح مركزًا ثقافيًا نابضًا يجذب السكان المحليين والزوار للاستمتاع بالأطباق الشهية والتجربة الثقافية.

الجذب السياحي بجانب المطاعم والمتاجر، يوفر الحي فرصًا لاستكشاف الثقافة الصينية من خلال الفعاليات والمهرجانات، بالإضافة إلى المتاجر والأسواق الاستكشافية.

باختصار، يمثل الحي الصيني في مونتريال وجهة فريدة تجمع بين التاريخ والثقافة والتجربة الغذائية المتنوعة، مما يجعله يستحق الزيارة لاكتشاف التنوع والحيوية المذهلة التي يقدمها.

أين تقيم في مونتريال لمشاهدة معالم المدينة



إذا كنت تبحث عن أماكن للإقامة في مونتريال للاستمتاع بمشاهدة المعالم، فإليك بعض الخيارات الممتازة في منطقة مونتريال القديمة وأيضًا في وسط المدينة الحديثة

الفنادق الفاخرة في مونتريال القديمة



فندق Nelligan فندق بوتيكي أنيق يقع في قلب منطقة مونتريال القديمة، يتميز بديكوره الجذاب والجدران الحجرية والخدمة الممتازة. Auberge du Vieux-Port يقع على طول واجهة نهر سانت لورانس، ويوفر أجواء تاريخية فريدة مع إطلالات رائعة. فندق Gault يقع في مبنى من القرن التاسع عشر مزود بديكور حديث، مما يوفر تجربة فريدة ومريحة في مونتريال القديمة.

الفنادق الفاخرة في وسط مدينة مونتريال الحديثة



فندق Ritz-Carlton يُعتبر من أرقى الفنادق في المدينة، حيث يوفر خدمة فاخرة ومرافق ممتازة.

الفنادق متوسطة المدى



Embassy Suites by Hilton يقع على حافة مونتريال القديمة ويتميز بأجواء عصرية وموقع مركزي قريب من كنيسة نوتردام الشهيرة. Le Petit Hotel يقع في قلب مونتريال القديمة ويقدم مزيجًا مثاليًا من السحر التاريخي والراحة الحديثة. Auberge Bonaparte فندق بوتيكي يقع في مبنى تاريخي مع ديكور أنيق يبرز الطراز Louis-Philippe.

الفنادق ذات الميزانية المحدودة



Travelodge يقع في الحي الصيني ويوفر موقعًا مركزيًا قريبًا من مونتريال القديمة ووسط المدينة. l’Abri du Voyageur يقع شمال الحي الصيني ويوفر خيارات اقتصادية مع موقع جيد بالقرب من العديد من مناطق الجذب الرئيسية. Chateau de l’Argoat فندق بوتيكي يقع على بعد مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام من مونتريال القديمة، ويوفر غرفًا واسعة ومريحة.

تغطّي هذه الخيارات مجموعة متنوعة من الاحتياجات والميزانيات، مما يجعلها مناسبة لمختلف الزوار الراغبين في تجربة مريحة وممتعة في مونتريال.