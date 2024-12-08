نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السياحة في ماناوس في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

نبذة عن مدينة ماناوس



تُعتبر مدينة ماناوس، الواقعة في ولاية أمازوناس في البرازيل، العاصمة وأكبر مدينة في الولاية،فيما يلي عرض مفصل حول هذه المدينة

الموقع والمساحة تقع ماناوس في وسط شرق ولاية أمازوناس، حيث تبلغ مساحتها حوالي 11401 كيلومتر مربع (4,402 ميل مربع).

تقع ماناوس في وسط شرق ولاية أمازوناس، حيث تبلغ مساحتها حوالي 11401 كيلومتر مربع (4,402 ميل مربع). التأسيس والتاريخ تأسست المدينة في عام 1669 تحت اسم حصن ساو خوسيه دو ريو نيغرو، وتم تغيير اسمها إلى “ماناوس” في عام 1832.

تأسست المدينة في عام 1669 تحت اسم حصن ساو خوسيه دو ريو نيغرو، وتم تغيير اسمها إلى “ماناوس” في عام 1832. السكان يقدر عدد سكان ماناوس بحوالي 2,219,580 نسمة، وفقًا لإحصائيات عام 2025.

يقدر عدد سكان ماناوس بحوالي 2,219,580 نسمة، وفقًا لإحصائيات عام 2025. اللقب تُعرف ماناوس في بداية القرن باسم “قلب الأمازون” و “مدينة الغابة”، وذلك يرجع لموقعها الاستراتيجي داخل منطقة الأمازون البرازيلية ولغاباتها الكثيفة.

تُعرف ماناوس في بداية القرن باسم “قلب الأمازون” و “مدينة الغابة”، وذلك يرجع لموقعها الاستراتيجي داخل منطقة الأمازون البرازيلية ولغاباتها الكثيفة. الأهمية الاقتصادية تُعد ماناوس مركزاً اقتصادياً وصناعياً مهماً في الأمازون، حيث تلعب دوراً بارزاً في التجارة والصناعات اللوجستية بفضل موقعها على ضفاف نهر الأمازون.

تُعد ماناوس مركزاً اقتصادياً وصناعياً مهماً في الأمازون، حيث تلعب دوراً بارزاً في التجارة والصناعات اللوجستية بفضل موقعها على ضفاف نهر الأمازون. السياحة تجذب ماناوس السياح بفضل طبيعتها الخلابة وما تحتويه من أنهار ومناخ استوائي مميز، وتعتبر نقطة انطلاق رئيسية لاستكشاف الأمازون والمناطق الطبيعية المحيطة بها.

تُعتبر مدينة ماناوس واحدة من المدن الاستراتيجية في البرازيل، وذلك بفضل موقعها الجغرافي وأهميتها الاقتصادية والثقافية في منطقة الأمازون.

معالم السياحة في ماناوس



مطاعم السياحة في ماناوس



إليك قائمة بأبرز المطاعم السياحية في ماناوس التي توفر تجارب طعام فريدة

كاكسيري ماناوس مطعم تيمبيرو بوم كوكو بامبو ماناوس مطعم بانزيرو مطبخ الكوخ الإقليمي أمازون شاركوتيري مطعم فرقة تامباكي مطعم سالتيرو

تُقدم هذه المطاعم مجموعة متنوعة من الأطباق المحلية والإقليمية، مما يجعلها خيارات ممتازة للزوار الراغبين في تذوق المأكولات التقليدية في ماناوس.

أهم أنشطة السياحة في ماناوس



اقضِ ليلة في فندق الغابة



تُعتبر تجربة قضاء ليلة في فندق الغابة في ماناوس واحدة من أكثر التجارب الفريدة في المنطقة،فيما يلي بعض التفاصيل الهامة

الوصول بالفنادق بالقوارب يصل الزوار إلى معظم فنادق الغابة عبر القوارب، مما يوفر تجربة فريدة من نوعها تُتيح الاستكشاف عبر الأنهار والجداول المحيطة بالمدينة،تُعتبر هذه التجربة جزءًا أساسيًا من مغامرة استكشاف الأمازون. إليك بعض الفنادق التي يمكن الوصول إليها بالقوارب في ماناوس Anavilhanas Jungle Lodge يقع في قلب منطقة أنافيلهاناس ويمتاز بوجود غابات استوائية وأنهار. Ariau Amazon Towers Hotel يبعد حوالي ساعة بالقارب من ماناوس، ويعطي الزوار الفرصة لاستكشاف الأمازون بشكل مباشر. Juma Amazon Lodge يبعد حوالي 100 كيلومتر جنوب ماناوس، ويستدعي الوصول إليه رحلة بالقارب عبر نهر الأمازون. Uakari Floating Lodge يقع في منطقة محمية ماميرياو، ويتطلب الوصول إليه رحلة بالقارب عبر نهر جابيا. توفر هذه الفنادق للزوار فرصة مثالية لاستكشاف الطبيعة البرية والاستمتاع بالمناظر الخلابة للأمازون، بما في ذلك التنوع البيولوجي الفريد. الإقامة الصديقة للبيئة تتميز الغرف في هذه الفنادق بتصميمها باستخدام الأخشاب المحلية وتوفر وسائل الراحة الأساسية مع الحفاظ على الطابع البيئي. الناموسيات جميع الغرف مزودة بشبكات ناموسية على النوافذ لحماية الزوار من الحشرات، مما يضمن لهم نومًا هادئًا ومريحًا. فرص التصوير الفوتوغرافي توفر الفنادق فرصاً رائعة لالتقاط الصور للأماكن الطبيعية والحياة البرية المحيطة، مما يخلق خلفية مثالية لذكريات لا تُنسى.

يمكن للزوار الاستمتاع بجمال الطبيعة والاسترخاء بعيدًا عن صخب المدينة، مع فرصة للاقتراب من الحياة البرية واستكشاف سحر وغموض الغابة.