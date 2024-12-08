نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السياحة في مدينة كوروا، أهم الأماكن السياحية في هذه البقعة الساحرة في المقال التالي

محتويات معلومات عن كوروا

الموقع

منطقة إدارية تقع في جويانا الفرنسية،

المدينة الرئيسية تعتبر المدينة الرئيسية في تلك المنطقة، السكان

عدد السكان حوالي 25685 نسمة، المناخ

مناخ موسمي استوائي يشبه معظم المناطق في جويانا الفرنسية، المساحة

المساحة تبلغ حوالي 2160 كيلومتر مربع، المطار

مطار كوروا يوجد في غرب المدينة ويحمل اسم المدينة، مناطق السياحة في مدينة كوروا

مركز كوروا الفضائي

جولة معرفية يقدم معلومات عن أنواع القاذفات والحمولات وعمليات الوقود،

التاريخ أُطلقت أكثر من 500 عملية من هذا المركز منذ الستينيات،

الجولات المصحوبة بمرشدين تتضمن زيارة مواقع الإطلاق الستة وتستغرق 3 ساعات،تتوفر الإرشادات باللغتين الفرنسية والإنجليزية، جبل القرود

ممرات المشاة تحتوي الغابة على ممرات مشاة عامة مميزة، أشهرها ممرات جبل القرود،

تجربة فريدة الانغماس بين القرود التي تتحرك بحرية في الغابة،

مدة الزيارة تستغرق الزيارة عادة ساعة واحدة، ويمكن الإطالة حسب ساعات العمل،

طول الدورة يبلغ حوالي 800 متر،

مناسب للأطفال الحديقة متاحة للأطفال من جميع الأعمار،

ممنوعة للحيوانات الأليفة لا يُسمح بدخول الحيوانات الأليفة،

موقف سيارات يحتوي جبل القرود على موقف سيارات كبير ومجاني بالقرب من مدخل الحديقة، مركز آثار الهنود الحمر في كوروا

الموقع يقع في كوروا، في منطقة باراكابو الصناعية،

العرض يعرض المتحف اكتشافات ثقافة ما قبل كولومبوس في غويانا ويستعرض أنماط حياتهم والحرف التي مارسها شعوب ما قبل التاريخ،

المميزات يضم المتحف رسومات جيدة تعطي خلفية عن شعوب ما قبل التاريخ في المنطقة،تتميز الهندسة المعمارية للمتحف بأنه مبني حول المنحوتات، مما يضيف لمسة جمالية فريدة، شاطئ روشيه

الوصف شاطئ صخري، لكنه يقدم تجربة فريدة على الرمال، مع إطلالة رائعة ونزهة لطيفة،

الأنشطة يمكن رؤية الصيادين أثناء عملهم، مما يضيف إلى تجربة الزيارة، نهر كوروا

الطول يبلغ طول النهر 144 كم،

الميزات يصب النهر في المحيط الأطلسي،مثل نهر الأمازون، تتميز مياهه باللون البني المائل للوحل بسبب الرواسب الغابوية،

الحياة البرية يحتوي النهر على عدد كبير من الأسماك، ويعد مصدر غذاء هام لسكان المقاطعة،

الأنشطة يمكن زيارة النهر وركوب الزوارق التقليدية للاستمتاع برحلة نهرية لطيفة والاسترخاء، فنادق السياحة في مدينة كوروا

فندق أتلانتس المميزات يطل على بحيرة، يحتوي على مسبح خاص، الغرف مكيفة، يوفر خدمة الواي فاي ومواقف السيارات مجانًا، ويحتوي على مركز للياقة البدنية،

الموقع يبعد حوالي 3 كيلومتر عن مركز فضاء غويانا، فندق لاجروس أي بي سي المميزات موقع مناسب لمشاهدة المعالم السياحية، يتضمن خدمة غسل الملابس،

الموقع مناسب للاستجمام وتناول الطعام والتجول، منتجع لي روشيه المميزات خدمة غرف، غرف مكيفة، مسبح خاص، واي فاي ومواقف سيارات مجانية، خدمة غسل الملابس، غرف للمقابلات، فندق بالاو المميزات اقتصادي وبسيط، يقع على بُعد 3 دقائق سيرًا على الأقدام من الشاطئ، الغرف مكيفة، يوفر خدمة غسل الملابس،

الموقع في منطقة سكنية منخفضة المستوى، فندق ميركيور كوروا أرياتيل المميزات شقق جميلة، خدمة واي فاي مجانية، مطاعم فرنسية، مسبح خاص، وابا لودج المميزات معروف بلطف المكان والاستجمام، الطهي المميز، موصى به من الزوار، فندق لا مارينا المميزات يقع في الغابة على طول نهر كوروا، غرف بسيطة، مطعم، رصيف، ملاعب للحبال وكرة الطلاء، غرف مع خدمة الواي فاي وأجهزة تلفزيون بشاشات مسطحة، مطاعم السياحة في مدينة كوروا

ميزون بيروفيان هو مطعم في كوروا يقدم تجربة طعام مميزة تجمع بين النكهات البيروفية الأصيلة والمأكولات البحرية،يتميز هذا المطعم بتقديم أطباق مبتكرة وأجواء مريحة، مما يجعله خيارًا ممتازًا للتمتع بوجبة رائعة أثناء استكشاف المدينة، مطعم بمسرح إجوارابينجا هو مطعم فريد من نوعه في كوروا، يقدم تجربة تناول الطعام مع عرض مسرحي،يتميز المطعم بدمج بين الأطعمة الشهية والعروض الفنية، مما يوفر تجربة ممتعة ومتنوعة للزوار، مقهى بيتيت هو مكان مريح ومحبب في كوروا، يقدم تجربة تناول طعام غير رسمية وممتعة،يتميز المقهى بجو دافئ وودود، ويشمل قائمة طعام متنوعة تشمل المشروبات الساخنة والباردة، والمعجنات، والحلويات، والوجبات الخفيفة، بيسترو دو لاك هو مطعم شهير في كوروا يقع في موقع مميز بجانب بحيرة أو منطقة مائية، مما يوفر إطلالات رائعة على المياه،يقدم هذا الباسترو تجربة تناول طعام غير رسمية مع قائمة متنوعة تضم أطباقًا محلية وعالمية، لو كيكيوي هو مطعم معروف في كوروا، يتميز بجوّه الدافئ والحميمي،يقدم المطعم مجموعة متنوعة من الأطباق الفرنسية والوجبات الدولية، البلشون الأزرق المسالي الجنة ميلو جريل لورينت سناك نصائح تخص السياحة في كوروا

البطاقات المصرفية احمل بطاقة مصرفية إضافية وبطاقة ائتمان لتكون جاهزًا في حالة تعرضك للسرقة أو فقدان البطاقة، استخدام الخريطة استخدم الخريطة لتوجيهك، ولا تتردد في السؤال إذا فقدت طريقك، الأشياء الضرورية خذ معك فقط ما تحتاجه عندما تخرج، نسخ إضافية قم بعمل نسخ إضافية من جواز سفرك والمستندات المهمة، استفسر من الفندق اسأل موظفي الفندق عن التفاصيل التي قد تحتاجها، تعلم العبارات الأساسية تعلم بعض العبارات الأساسية باللغة المحلية، الإسعافات الأولية احمل مجموعة أساسية للإسعافات الأولية، السيارات الأجرة استخدم سيارات الأجرة فقط في حالات الطوارئ لتجنب استنزاف ميزانيتك، تصوير المتعلقات قم بتصوير حقيبتك ومتعلقاتك لمساعدتك في التعرف عليها إذا فقدتها، الصور التقط الكثير من الصور لتوثيق الذكريات، الملابس خذ معك ما قد تحتاجه، ومن الطبيعي ارتداء نفس القميص لأكثر من يوم، Post navigation هند السوليه - الرياض - السياحة في مدينة كوروا، أهم الأماكن السياحية في هذه البقعة الساحرة – الأجنحة تخطي إلى المحتوى

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السياحة في مدينة كوروا، أهم الأماكن السياحية في هذه البقعة الساحرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.