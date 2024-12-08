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هند السوليه - الرياض - محتويات

الشرايين في جسم الإنسان



تُعتبر الشرايين جزءًا أساسيًا من الجهاز الدوري، حيث تؤدي وظيفة حيوية تتمثل في نقل الدم الغني بالأكسجين من القلب إلى جميع أنحاء الجسم،تتقسم الأوعية الدموية إلى ثلاثة أنواع رئيسية، هي

1،الشرايين



تمثل الشرايين أكبر أنواع الأوعية الدموية وأكثرها أهمية، إذ إن وظيفتها الأساسية تتمثل في نقل الدم المؤكسج (الغني بالأكسجين) من القلب إلى جميع أنسجة الجسم،يتميز الدم في الشرايين بكونه يحتوي على نسبة عالية من الأكسجين، مما يمنحه لونًا أحمر فاتح،من أبرز الشرايين الرئيسية في الجسم هو الشريان الأبهر (الأورطي)، الذي يُعتبر أكبر شريان ويقوم بالتفرع إلى شرايين أصغر لتوصيل الدم إلى الأنسجة المختلفة.

2،الأوردة



تُعتبر الأوردة الأوعية التي تعيد الدم الفقير بالأكسجين من مختلف أجزاء الجسم إلى القلب،بعد استهلاك الأنسجة للأكسجين، يعود الدم الذي يحتوي على نسبة منخفضة من الأكسجين إلى القلب عبر الأوردة لإعادة ضخه إلى الرئتين لتجديده بالأكسجين،يتميز الدم الوريدي بلونه الأحمر الداكن، الناتج عن كون الهيموجلوبين الموجود في خلايا الدم الحمراء غير مؤكسد.

3،الشعيرات الدموية



تعتبر الشعيرات الدموية أصغر الأوعية الدموية في الجسم، حيث تشكل شبكة دقيقة تربط بين الشرايين والأوردة،تلعب الشعيرات الدموية دورًا حيويًا في تبادل الغازات والمواد الغذائية بين الدم والأنسجة، حيث يتم نقل الأكسجين والمواد المغذية إلى الخلايا، وفي المقابل تلتقط النفايات الخلوية وثاني أكسيد الكربون لتتخلص منها لاحقًا عبر الأوردة.

أهمية الأوعية الدموية



يتكون الجهاز الدوري في جسم الإنسان من شبكة معقدة وواسعة من الأوعية الدموية، التي قد يصل طولها إلى حوالي 60,000 ميل إذا تم فردها،تعمل هذه الأوعية بتنسيق متكامل لضمان وصول الأكسجين والمواد المغذية إلى كل عضو في الجسم، مع فعالية إزالة النفايات الخلوية.

الدم المؤكسج يمثل الدم الذي يحتوي على نسبة عالية من الأكسجين، وينتقل عبر الشرايين، حيث يحتوي الهيموجلوبين الموجود في خلايا الدم الحمراء على الأكسجين، مما يجعله يظهر بلون أحمر فاتح.

الدم غير المؤكسج يمثل الدم الذي يحتوي على نسبة منخفضة من الأكسجين، وينتقل عبر الأوردة، حيث يكون الهيموجلوبين غير مؤكسد، مما يعطيه لونًا أحمر داكن.

تتعاون هذه الأنواع الثلاثة من الأوعية الدموية لضمان استمرارية توازن الجسم، والحفاظ على تدفق الدم بشكل سليم، مما يسهم في تزويد الخلايا والأنسجة بما تحتاجه للحفاظ على الصحة.

الشرايين الرئيسية في الجسم



تؤدي الشرايين دورًا حيويًا في الجسم، إذ تمثل المسارات التي يتدفق من خلالها الدم المؤكسج من القلب إلى مختلف الأعضاء،يعد الفهم الدقيق لمواقع الشرايين ووظائفها أمرًا ضروريًا لتحديد الدورة الدموية السليمة، وكذلك لتشخيص المشكلات الصحية المرتبطة بتضيق أو انسداد الشرايين،سنستعرض في هذا المقال بالتفصيل الشرايين الرئيسية في الجسم، ومواقعها في كل جزء.

1،الشريان الأبهر (الأورطي)



يُعتبر الشريان الأبهر أكبر شريان في الجسم، وهو يمثل المحور الرئيسي الذي يتفرع منه العديد من الشرايين الأخرى،ينطلق الشريان الأبهر مباشرة من القلب عبر الصمام الأبهري، وهو المسؤول عن نقل الدم المؤكسج إلى جميع أجزاء الجسم،يتكون الشريان الأبهر من ثلاثة أجزاء رئيسية

الأبهر الصاعد يقوم بتغذية القلب بالأكسجين والمواد المغذية من خلال الشرايين التاجية.

قوس الأبهر يتفرع منه ثلاث فروع رئيسية هي الجذع العضدي الرأسي، والشريان السباتي الأيسر، والشريان تحت الترقوة الأيسر، التي تغذي الرأس والعنق والذراعين.

الأبهر النازل يمتد من الشريان الأبهر إلى منطقة الصدر والبطن، وينقسم إلى الأبهر الصدري (فوق الحجاب الحاجز) والأبهر البطني (تحت الحجاب الحاجز)، حيث يغذي الجذع والبطن والجزء السفلي من الجسم.

2،شرايين الرأس والرقبة



تشمل هذه المجموعة عددًا من الشرايين الرئيسية التي تغذي الرأس والرقبة بالأكسجين والمواد المغذية

الشريان السباتي الأصلي (الأيمن والأيسر) يغذي الرأس والرقبة، حيث ينطلق الشريان السباتي الأيسر مباشرة من قوس الأبهر، بينما يُخرج الأيمن من الجذع العضدي الرأسي.

الشريان السباتي الخارجي يتفرع من الشريان السباتي الأصلي ويغذي الوجه والفك السفلي والرقبة.

الشريان السباتي الداخلي يتفرع أيضًا من الشريان السباتي الأصلي ويُغذي المخ.

الشريان الفقري ينطلق من الشريان تحت الترقوة ويقوم بتغذية المخ.

الجذع الدرقي الرقبي يغذي الغدة الدرقية وأعلى الظهر.

3،شرايين الجذع



تشمل هذه المجموعة الشرايين التي تُغذي منطقة الصدر وأعضائها الداخلية مثل الرئتين والمريء

الشريان القصبي يغذي الرئتين ويوجد على الجانبين الأيمن والأيسر.

الشريان المريئي يقوم بتغذية المريء بالدم.

الشريان التاموري يغذي غشاء التامور المحيط بالقلب.

الشرايين الوربية تمثل مجموعة من الشرايين التي تُغذي الفقرات والحبل الشوكي وعضلات الظهر.

الشرايين الحجابية العليا تُغذي الحجاب الحاجز والجلد والفقرات.

4،شرايين البطن



تُغذي هذه الشرايين منطقة البطن والحوض والأعضاء الداخلية مثل المعدة والكبد

الجذع البطني ينقسم إلى شرايين تغذي المعدة والكبد والطحال.

الشريان المساريقي العلوي يُغذي الأمعاء الدقيقة والبنكرياس وجزءًا من الأمعاء الغليظة.

الشرايين الحجابية السفلى تغذي الحجاب الحاجز.

الشريان الكظري يُغذي الغدد الكظرية.

الشريان الكلوي يُغذي الكليتين.

الشرايين القطنية تُغذي الفقرات والحبل الشوكي.

شرايين الغدد التناسلية تُغذي الخصيتين عند الذكر والمبيضين عند الإناث.

الشريان الحرقفي الأصلي ينقسم إلى الشرايين الحرقفية الداخلية والخارجية التي تُغذي منطقة الحوض والأعضاء التناسلية.

5،شرايين الذراعين



تشمل هذه الشرايين التي تغذي الذراعين

الشريان الإبطي يبدأ من الشريان تحت الترقوة ويمتد إلى الذراع.

الشريان العضدي يُغذي الجزء العلوي من الذراع.

الشريان الكعبري والشريان الزندي يغذيان الرسغ واليد.

6،شرايين الساقين



تشمل الشرايين التي تغذي الساقين ما يلي

الشريان الفخذي يُغذي الفخذ ويتفرع إلى شرايين أصغر تُغذي الساق.

الشريان الركبي يُغذي المنطقة المحيطة بالركبة.

الشريان المأبضي يتفرع من الشريان الفخذي ويغذي الجزء السفلي من الساق والقدم.

مواقع الشرايين الرئيسية في الجسم



تتوزع الشرايين الرئيسية في جسم الإنسان بطريقة تسمح بتوصيل الدم المؤكسج إلى جميع أجزاء الجسم،يُعتبر الشريان الأبهر الأكبر ويخرج مباشرة من القلب، ويتفرع إلى شرايين أصغر كلما تم ابتعاده عن القلب، لتغذية الأعضاء والأنسجة المختلفة.

تُظهر هذه الشرايين نظامًا معقدًا وفعالًا يضمن توزيع الأكسجين والمواد المغذية في الجسم، وهو أمر ضروري للحفاظ على الوظائف الحيوية للجسم.