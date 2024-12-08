نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السياحة في نيويورك؛ تعرف على أهم 7 معالم مشهورة فيها في المقال التالي

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معالم السياحة في نيويورك



متحف متروبوليتان للفنون



موقعه يقع على الجهة الشرقية من سنترال بارك، في الشارع الخامس (Fifth Avenue) في نيويورك،

نبذة عامة يُعتبر متحف متروبوليتان للفنون من أكبر وأشهر المتاحف على مستوى العالم، حيث يضم مجموعة هائلة من الفنون تمتد عبر أكثر من 5000 عام، تشمل أعمالاً من مختلف الثقافات والحضارات،يقدم المتحف تجربة ثقافية غنية بفضل تنوع معروضاته التي تضم

الألواح المسمارية السومرية نصوص تاريخية تعود إلى حضارة سومر،

الخط الصيني فنون الكتابة والتصميم المذهلة من الصين،

النحت الكلاسيكي منحوتات شهيرة من العصور اليونانية والرومانية،

المومياوات المصرية قطع فنية أثرية مهمة من الحضارة المصرية القديمة،

أعمال الماجستير تتضمن قطعًا فنية لرموز معروفة من عصور سابقة،

المنسوجات المغربية أقمشة تقليدية تعود للمغرب،

أزياء فترة الروكوكو تجسيد للملابس من فترة الروكوكو الأوروبية،

الدروع الملكية الأوروبية دروع تعود للعصور الوسطى،

مجموعة من الآلات الموسيقية النادرة تتضمن أدوات موسيقية لا تقدر بثمن،

معروضات مميزة

معبد دندور المصري (15 قبل الميلاد) معبد مصري قديم تم نقله إلى المتحف،

لوحة مذبح رافائيل لمادونا والطفل (1504) واحدة من أبرز أعمال الفنان رافائيل،

أرسطو ورامبرانت لوحة تحمل تمثال نصفي لهوميروس (1653) للفنان رامبرانت،

واشنطن تعبر ديلاوير رسم تاريخي شهير بواسطة إيمانويل لوتز (1851)،

صورة فان جوخ الذاتية مع قبعة القش (1887) إحدى الصور البارزة للفنان فان جوخ،

سنترال بارك



موقعه يقع في قلب مانهاتن، نيويورك،

مساحته يمتد على 843 فدانًا،

تاريخه تم تصميمه بواسطة فريدريك لو أولمستيد وكالفيرت فو، وافتتح رسميًا في عام 1873،

المرافق

برك متعددة توفر أماكن مخصصة للتنزه والاستجمام،

بحيرة مركزية منطقة مائية كبيرة تتوسط الحديقة،

خزان جزء أساسي في النظام البيئي للحديقة،

تلال شستية تضاريس طبيعية تضفي جمالية على محيط الحديقة،

زهور ونافورات تضم الحديقة أكثر من 50 نافورة،

21 ملعبًا توفر أماكن مخصصة لممارسة الأنشطة الرياضية،

مرافق رياضية متعددة تشمل ملاعب لكرة السلة والتنس وغيرها،

أكثر من 25000 شجرة تعزز جمال الحديقة وتوفر الظل للزوار،

معالم مثيرة للاهتمام مثل بيثيسدا تيراس التي تعتبر واجهة جذب،

أنشطة يجب القيام بها

زيارة حديقة الحيوانات استكشاف حديقة الحيوانات الموجودة في سنترال بارك،

ركوب القوارب تجربة مميزة على البحيرة المركزية،

دروس اليوغا المشاركة في جلسات يوجا في المساحات المخصصة لذلك،

حضور العروض الثقافية استمتاع بالمسرح المفتوح الذي يقدم فعاليات متجددة،

جولات بعربات تجرها الخيول تجربة فريدة للقيام بجولة في الحديقة،

مبنى إمباير ستيت



موقعه يقع في وسط مدينة نيويورك، على الجادة الخامسة (Fifth Avenue)،

تاريخه اكتمل بناء مبنى إمباير ستيت في عام 1931، ويُعتبر رمزًا للطموح والإبداع خلال عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين،

مميزات المبنى

المرصد يضم في الطابق 102 مرصدًا يوفر مناظر بانورامية تصل إلى مسافة 80 ميلاً في الحالات الجوية المثالية، حيث يمكن رؤية مناطق بعيدة مثل بنسلفانيا وماساتشوستس،

فن الآرت ديكو يتضمن اللوبي المميز تصاميم فنية فريدة وأرضيات رخامية تعكس الفخامة المعمارية،

معلومات إضافية

يُعتبر مبنى إمباير ستيت من أبرز المعالم في نيويورك ويظل يحتفظ بسحره بعد ما يقرب من تسعين عامًا من إنشائه،

تمثال الحرية



موقعه يقع على جزيرة الحرية في خليج نيويورك، ويمكن الوصول إليه عبر عبّارات مخصصة،

تاريخه صُمم تمثال الحرية بواسطة النحات الفرنسي فريديريك أوغست بارتولدي كهدية من فرنسا للولايات المتحدة احتفالًا بذكرى الاستقلال،

مميزات التمثال

الارتفاع يبلغ ارتفاعه 93 مترًا، بما في ذلك القاعدة،

التصميم يجسد الإلهة الرومانية ليبرتاس التي تمثل الحرية، حيث تحمل شعلة في يدها اليمنى ولوحًا يذكر تاريخ إعلان الاستقلال في اليسرى،

الزيارة

قمة التاج يمكن للزوار الصعود إلى القمة، ولكن ينبغي حجز التذاكر مسبقًا نظرًا للطلب الكبير،

تجربة الزيارة يوفر التمثال تجربة ثقافية وتاريخية مميزة مع إطلالات رائعة على المدينة المحيطة،

متحف الفن الحديث (MoMA)



موقعه يقع في 11 شارع 53، بين الجادة الخامسة والسادسة، نيويورك،

مميزات المتحف

المجموعة الدائمة يضم المتحف أكثر من 150,000 قطعة من الفن الحديث والمعاصر، تشمل أعمالًا فريدة من مختلف الحركات الفنية،

الأعمال البارزة “ليلة النجوم” للفنان فنسنت فان جوخ، “ليه ديموازيل دافينيون” للفنان بابلو بيكاسو، “إصرار الذاكرة” لسلفادور دالي، “الرقصة” لهنري ماتيس، “Painting 1946” لفرانسيس بيكون، ثلاثي من سلسلة “Water Lilies” لكلود مونيه،

المعارض المؤقتة يعرض المتحف معارض مميزة تشمل أعمالًا لفنانين معاصرين مثل جاكسون بولوك وبيكاسو،

الأوقات الخاصة

الزيارات المجانية يتيح المتحف الدخول مجانًا في ليالي الجمعة من الساعة 1600 إلى 2000،

الحجز يفضل حجز التذاكر عبر الإنترنت لتيسير الدخول وتجنب الانتظار،

مركز روكفلر



موقعه يقع بين الجادة الخامسة والسادسة، في نيويورك،

مميزات المركز

البنية يتكون المركز من 19 مبنى، يمثل منها 14 مبنى أسلوب فن الآرت ديكو و5 مبانٍ بالطراز الدولي،

الميزات البارزة تمثال أطلس (1936) يقع في الجادة الخامسة، مقابل كاتدرائية القديس باتريك، تمثال بروميثيوس (1934) يقع في الجانب الغربي من الساحة الغارقة، مرافق التزلج تتيح الساحة الغارقة تزلجًا شهيرًا خلال فصل الشتاء، شجرة عيد الميلاد تُعد شجرة عيد الميلاد في المركز من أبرز المعالم التي تُحتفل بها، وتجذب زوارًا من جميع أنحاء العالم،



يمكنك الاستمتاع بجولة سياحية في نيويورك لاستكشاف هذه المعالم الثقافية الرائعة والتمتع بكل ما تقدمه من تاريخ وفن وإبداع.

جسر بروكلين



موقعه يربط جسر بروكلين بين منطقتي مانهاتن وبروكلين عبر النهر الشرقي في مدينة نيويورك،

تاريخه

الافتتاح اكتمل بناؤه في عام 1883 ليصبح أول جسر معلق من الأسلاك الفولاذية في العالم،

الاستعراض التاريخي في عام 1884، قام بارنوم بتنظيم موكب كبير يتضمن 21 فيلًا لإظهار أمان الجسر،

الهيكل المعماري

الأبراج يتكون الجسر من برجين بتصميم قوطي جديد، مصنوعين من الحجر الجيري والجرانيت بارتفاع 84 مترًا لكل منهما،

نظام الكابلات يعمل نظام الكابلات المعقد على تثبيت الجسر واستقراره،

التجربة السياحية

الممشى من الأفضل عبور الجسر كمشاة عبر الممشى المرتفع، والذي يوفر إطلالات رائعة على مدينة نيويورك،

الإطلالات يقدم الممشى مناظر بانورامية مذهلة على النهر الشرقي، مدينة مانهاتن، بروكلين، ومعالم مدينة نيويورك الأخرى،

يُعتبر جسر بروكلين من أبرز المعالم التي يجب زيارتها في نيويورك، لجاذبية تصميمه وأهميته التاريخية والهندسية.

أنشطة السياحة في نيويورك



1،جولة في مسارح برودواي

المنطقة تضم برودواي أكثر من 41 مسرحًا، وتقع قرب تايمز سكوير،

التاريخ أسهمت بشكل كبير في تحويل نيويورك إلى عاصمة الثقافة الغربية في القرن العشرين،

اللافتات بدأت في استخدام الأضواء الكهربائية منذ عام 1910،

2،زيارة مرصد مركز التجارة العالمي

الارتفاع يُعد سادس أطول مبنى عالميًا على ارتفاع 541.3 مترًا، حيث يمثل الارتفاع (1776) سنة توقيع إعلان الاستقلال،

المنظر يقدم المرصد عرضًا بزاوية 360 درجة مع إطلالات على خليج نيويورك، تمثال الحرية، وجسر بروكلين،

3،تايمز سكوير

الموقع ساحة على شكل ربطة عنق حيث يلتقي برودواي وسيفنث أفينيو،

الأنشطة يعتبر مركزًا للحياة الليلية والتجارية، حيث يمر بها أكثر من 460,000 شخص يوميًا،

4،جولة في جزيرة ستاتن فيري

الرحلة من أفضل الأنشطة المجانية، تمر عبر خليج نيويورك،

الإطلالات تقدم مشاهد رائعة لتمثال الحرية وجزيرة إليس،

5،نزهة في هاي لاين بارك

الافتتاح تم تدشينه في عام 2009،

المناظر يوفر إطلالات على نهر هدسون وأبراج هدسون ياردز،

6،استكشاف المحطة المركزية الكبرى

الهندسة المعمارية تعتبر واحدة من عجائب الفنون الجميلة مع تصميمات مذهلة،

المرافق تحتوي على أكثر من 60 متجرًا و35 مكانًا لتناول الطعام، بالإضافة إلى 44 منصة،

الديكور تتزين الردهة الرئيسية بنقوش تُظهر السماء الليلية وثريات تزن كل منها 360 كجم،

تقدم نيويورك مجموعة متنوعة من الأنشطة والمعالم السياحية التي تضمن تجربة لا تُنسى للزوار.