نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السياحة في مار ديل بلاتا في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات نبذة عن مدينة مار ديل بلاتا

مدينة مار ديل بلاتا

الموقع تعد مار ديل بلاتا من المدن الساحلية الرائدة على المحيط الأطلسي، وتقع في مقاطعة بوينس آيرس، وهي تُعتبر ثاني أكبر مدينة في هذه المقاطعة،

الاسم يُعزى اسم “مار ديل بلاتا” إلى معناه “البحر المجاور لمنطقة بلايت”، وهو يُعبر عن التاريخ العميق والتراث الثقافي للمنطقة، معالم السياحة في مار ديل بلاتا

فيلا فيكتوريا التاريخ كانت فيلا فيكتوريا المقر الصيفي للكاتب والناشط الاجتماعي الأرجنتيني فيكتوريا أوكامبو، وقد تم نقل المنزل بأكمله من إنجلترا إلى الأرجنتين عن طريق القوارب،

الأنشطة يتيح هذا المعلم للزوار التجول في المنزل لاستكشاف الأثاث الأصلي والتصاميم الأنيقة، بالإضافة إلى الاطلاع على صور للمشاهير الذين زاروا أوكامبو،كما يُنظم المكان عروضًا ثقافية وفنية وحدائق جميلة، إضافةً إلى حفلات موسيقية صيفية وأحداث مسرحية، أكواريوم مار ديل بلاتا الوصف يُعتبر الأكواريوم من أبرز المعالم السياحية في المدينة، حيث يحتوي على خزانات ملونة من الأسماك، وبحيرات طبيعية، وبحيرة مياه مالحة،كما يوجد مسبح لمس الحياة البحرية يسمح للزوار بالتفاعل مع الكائنات البحرية،

الأنشطة يقدم الأكواريوم عروضًا حية للدلافين وأسود البحر، ويشتمل على أحواض تضم الثدييات البحرية والطيور وأسماك القرش،كما يمكن للزوار الاستمتاع بممر الأكواريوم والشاطئ الخاص أثناء زيارتهم، المتحف الحديث الوصف يتميز بمظهر أنيق وعصري يطل على البحر، ويحتوي على معارض دوارة ومساحات مشرقة،يُنظم المتحف ورش عمل تعليمية للأطفال لتعليم فنون الرسم باستخدام الأكريليك، ويحتوي على مكتبة ومقهى،من أبرز المعروضات تمثال أسد البحر العملاق المصنوع من أغلفة الفاجور الذهبية للفنانة مارتا مينوجين،ودخول المتحف مجاني، توريون ديل مونجي

الوصف يُعَد توريون ديل مونجي معلمًا تاريخيًا في مار ديل بلاتا، حيث يبدو كقلعة ذات برج مراقبة وقباب حمراء وجسر مشاة حجري،على الرغم من استخدامه الحالي كمطعم وفضاء للفعاليات، إلا أنه يحتفظ بطابعه الفخم المستوحى من العمارة القروسطية،

التاريخ تم بناء توريون ديل مونجي خلال فترة ازدهار المدينة بواسطة رجل الأعمال إرنستو تورنكويست، في محاولة لتجميل المدينة المحيطة بفيلته الصيفية،

الموقع يقع المعلم على الصخور بجانب المحيط في بونتا بيدراس، ويوفر مناظر رائعة وشرفة لتناول المشروبات بجوار الشاطئ، أنشطة السياحة في مار ديل بلاتا

زيارة الشواطئ الشهيرة بلايا فاريسي وبلايا إيغليسيا تقعان في وسط المدينة وتوفران مقاهي ومتاجر قريبة، بونتا موجوتس تقع بالقرب من المنارة في الجزء الجنوبي من المدينة، بلايا سيرينا تقع في جنوب المدينة، بلايا إسكونديدا تبعد حوالي 25 كم عن المدينة،

التجهيزات تقدم الشواطئ العامة إمكانية الدخول المجاني، مع خيارات لاستئجار كراسي، ومظلات، أو خيام خاصة،كما تحتوي النوادي الخاصة في بعض الأحيان على حمامات سباحة إضافية، تناول المأكولات البحرية مطاعم بارزة لا ماريانا تشتهر بتقديم المأكولات البحرية الطازجة، فينتو أون بوبا يقدم أسماكًا عالية الجودة، شيشيلو يتيح للزوار اختيار المأكولات البحرية من المنضدة،

المهرجان في شهر يناير، يُحتفل بمهرجان الصيادين الوطني، مع أجواء احتفالية تضم المأكولات البحرية وعروض فنية في المدينة، التجول سيرًا على الأقدام أحياء وشوارع بلايا فاريسي وبلايا غراندي تمتاز بأفضل الإطلالات والهندسة المعمارية، جوميز شارع عصري ومجمع تجاري مركزي، ساحة سان مارتن تحتوي على كاتدرائية القديسين بطرس وسيسيليا، المُبنية على الطراز القوطي الجديد،

أماكن الاسترخاء توفر حديقة سان مارتن العامة إطلالات رائعة على بلايا غراندي، رحلة إلى سييرا دي لوس بادريس الموقع تبعد حوالي 20 دقيقة بالسيارة من المدينة،

الأنشطة تُوفر البحيرة والبلدة مساحات مثالية للتنزه واستنشاق الهواء النقي، بالإضافة إلى مسارات مشي رائعة،يمكن للزوار أيضًا استئجار زوارق لاستكشاف الغابات والسلسلة الجبلية، وزيارة بقايا البعثة اليسوعية في الجوار،

القرية تتميز سييرا دي لوس بادريس بتواجد العديد من متاجر الهدايا التذكارية والمطاعم، التي تُقدّم أطباقًا محلية مثل البيكاتا، ولحوم الباردة، والزيتون، والجبن، تُعد مار ديل بلاتا وجهة سياحية ساحلية تقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة تلبي احتياجات جميع الزوار، من الشواطئ الجميلة إلى المأكولات البحرية الشهية، إضافةً إلى الأنشطة الثقافية والطبيعية التي تُثري تجربة الزائر،

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