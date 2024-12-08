نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشواطئ السرية ببالي في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

شاطئ بانداوا ببالي



الموقع والجمال الطبيعي



يُعتبر شاطئ بانداوا (Pandawa) واحدًا من أجمل الشواطئ المخفية في جزيرة بالي الإندونيسية،يتموقع الشاطئ بالقرب من مطار نجوراه راي الدولي، ويبعد حوالي نصف ساعة بالسيارة، أي تقريبًا 40 دقيقة من مدينة دينباسار،يتميز بموقعه المعزول خلف المنحدرات العالية والشجيرات الكثيفة، مما يجعله بعيدًا عن الزحام السياحي.

الأنشطة المتاحة



يجذب شاطئ بانداوا العديد من الزوار للاستمتاع برماله البيضاء النقية ومياهه الزرقاء الصافية،يمكن للزوار الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأنشطة، بما في ذلك

الغطس

ركوب الأمواج

ممارسة الألعاب المائية والرياضات المتنوعة

التماثيل الشهيرة



يقع بالقرب من شاطئ بانداوا خمسة تماثيل منحوتة تمثل شخصيات مأخوذة من مسرح عرائس الظل، وهي تتمثل في

بيما

أرجونا

ناكولا

ساديوا

يوديهيستيرا

المطاعم والمأكولات



يوفر شاطئ بانداوا مجموعة متنوعة من المطاعم الفاخرة التي تقدم أشهى المأكولات، بدءاً من المأكولات التقليدية البالية الإندونيسية وصولاً إلى القوائم العالمية،من بين أبرز المطاعم

مطعم ليالي بالي مطعم عربي يقدم باقة متنوعة من الأطباق مثل المشاوي، الأسماك، والمقبلات.

لماذا تزور شاطئ بانداوا



الجمال الطبيعي استمتع بالمناظر الخلابة للرمال البيضاء والمياه الصافية.

الهدوء يُتوفر على تجربة منعزلة بعيدًا عن حشود السياح.

الأنشطة المتنوعة من الغطس وركوب الأمواج إلى ممارسة الألعاب المائية.

الطعام الفاخر تجربة أكلات متنوعة من المطبخ البالي والعالمي.

يعد شاطئ بانداوا وجهة مثالية لعشاق الطبيعة والاسترخاء، فضلًا عن محبي الأنشطة البحرية والمغامرات.

شاطئ بالانجان ببالي



الموقع والجمال الطبيعي



يعتبر شاطئ بالانجان (Balangan) أحد الشواطئ الخفية في بالي، ويبعد حوالي 55 دقيقة من مطار Gusti Ngurah Ra،يقع بجوار شاطئ دريم لاند، وهو من الشواطئ المثالية للتمتع بالطبيعة الساحرة.

الوصول إلى الشاطئ



يمكن الوصول بسهولة إلى شاطئ بالانجان باستخدام سيارات الأجرة، بينما يفضل الكثير من السياح استخدام السيارات الخاصة أو الدراجات النارية، حيث تتميز الطرق بالهدوء لكن تكون ضيقة بعض الشيء.

الأنشطة المتاحة



يتميز شاطئ بالانجان بالعديد من الأنشطة، بما في ذلك

مقاعد مخصصة للتشمس لتوفير مساحة مريحة للزوار للاستمتاع بالشمس والمناظر المحيطة.

التقاط الصور يُعتبر المكان مثاليًا لالتقاط ذكريات لا تُنسى من خلال الصور الشخصية.

المطاعم والمأكولات



من أبرز المطاعم في شواطئ بالانجان

مطعم الخيميائي مصمم على الطراز البوهيمي، يقدم مجموعة متنوعة من الأكلات الغربية والإندونيسية، ويعتبر مكانًا مناسبًا للعائلات.

لماذا تزور شاطئ بالانجان



الجمال الطبيعي يوفر مناظر خلابة وطبيعة ساحرة للتنزه.

الهدوء والراحة مكان هادئ للابتعاد عن ضغوط الحياة.

الأنشطة الممتعة تتضمن الأنشطة من التشمس إلى التصوير، مما يناسب جميع الأعمار.

الطعام اللذيذ تجربة مميزة للمأكولات المتنوعة.

يعد شاطئ بالانجان وجهة رائعة لعشاق الطبيعة والاسترخاء، بالإضافة إلى عشاق التصوير والاستمتاع بالأطعمة الشهية.

شاطئ بيموتيران في بالي



الموقع والجمال الطبيعي



يقع شاطئ بيموتيران (Pemuteran) في الجزء الغربي من جزيرة بالي، في منطقة بوليلينغ، ويبعد حوالي 20 دقيقة بالسيارة من شاطئ لوفينا.

مميزات الشاطئ



الرمال السوداء اللامعة تُميز هذا الشاطئ وتعطيه جاذبية خاصة.

الظواهر الطبيعية التلال العالية والأشجار الشاهقة تضيف جمالًا طبيعيًا على المكان.

الهدوء والسلام يُعتبر شاطئًا هادئًا مثاليًا للاستجمام.

الأنشطة والمزارات



معبد تحت الماء يضم هذا الشاطئ معبدًا تحت الماء يحتوي على عشرة تماثيل حجرية موضوعة على عمق 15 مترًا، مما يجعله مكانًا مناسبًا للغواصين المبتدئين.

الغوص والاستكشاف يتميز الشاطئ بالمياه الزرقاء والشعاب المرجانية.

الفنادق والمطاعم



الفنادق



أنتاري يوفر إقامة مريحة وخدمات متميزة.

فندق سمبيركيما هيل رتريت يقدم تجربة إقامة هادئة.

منتجع وسبا تامان ساري بالي يقدم خدمات سبا ومرافق فاخرة.

المطاعم



مطعم أليكس يختص في تقديم المأكولات البحرية، والطابع التايلاندي.

مطاعم محلية تقدم الأطعمة التقليدية اللذيذة.

لماذا تزور شاطئ بيموتيران



الاستجمام والهدوء بيئة هادئة بعيدًا عن الزحام.

الطبيعة الخلابة مناظر طبيعية ساحرة.

الغوص والاكتشاف وجهة مثالية لهواة الغوص.

الإقامة الفاخرة توفر الفنادق تجربة مريحة.

الأطعمة الشهية تشمل مجموعة متنوعة من الأطباق البحرية والإندونيسية.

يُعد شاطئ بيموتيران وجهة مثالية لمحبي الطبيعة والغوص والاستجمام.

شاطئ كريستال باي (Crystal Bay)



الموقع والوصول



الموقع يقع في جزيرة Nusa Penida، ويبعد حوالي نصف ساعة بالعبارة من سانور في جنوب بالي.

الوصول يمكن الوصول إلى شاطئ كريستال باي بواسطة العبارة من سانور، مما يجعله وجهة سهلة ومريحة للزيارة.

المميزات



الرمال البيضاء يتميز الشاطئ برماله البيضاء والنقية. الأمواج المثيرة يعد مكانًا رائعًا لممارسة ركوب الأمواج. ظاهرة المد والجزر يمكن للزوار مشاهدة هذه الظاهرة الجميلة. سمكة Ocean Sunfish مشاهدة هذه السمكة العملاقة المثيرة تعتبر تجربة فريدة للمحبين. التنزه والصيد إمكانية استئجار مراكب للصيد أو التنزه. برك الصخور توفر برك الصخور أماكن مثالية للاسترخاء.

المطاعم



تتعدد المطاعم المتواجدة على شاطئ كريستال باي، ومن أبرزها

Elia Mediterranean متخصص في المأكولات البحرية. Manohar يقدم الطعام الهندي بنكهات تقليدية. Poseidon يوفر مزيجًا من الأطباق اليونانية والإندونيسية. Dalila Egyptian Restaurant يقدم مأكولات متنوعة تشمل الأطباق المصرية التقليدية.

الأنشطة



ركوب الأمواج الموقع المثالي لهذا النشاط، مع الأمواج المثيرة.

الغوص والسنوركلينج لاستكشاف الحياة البحرية الغنية.

الاسترخاء على الشاطئ فرصة للاسترخاء والاستمتاع بأشعة الشمس.

التجربة



الهدوء والجمال الطبيعي الشاطئ يوفر تجربة هادئة وسط طبيعة خلابة.

استكشاف الحياة البحرية فرصة لرؤية الكائنات البحرية المتنوعة.

نظرًا لهذه الميزات، يعتبر شاطئ كريستال باي وجهة مفضلة لمحبي الطبيعة والأنشطة الشاطئية في بالي.