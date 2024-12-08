نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السياحة في ولاية بارا في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

نبذة عن ولاية بارا



مقدمة



تعتبر ولاية بارا، الواقعة في شمال البرازيل، واحدة من الوجهات السياحية المتميزة بسبب طبيعتها الاستوائية الساحرة وثرائها الثقافي،يسعى هذا المقال إلى تسليط الضوء على ولاية بارا من خلال استعراض معلومات شاملة عن خصائصها الجغرافية، عدد سكانها، معالمها السياحية، بالإضافة إلى تجربة الطعام الفريدة بها.

الموقع الجغرافي



الموقع تَقَع ولاية بارا في شمال البرازيل، ويُقطعها نهر الأمازون السفلي.

الحدود تحدها ولايات أمابا، مارانهاو، توكانتينز، ماتو جروسو، وأمازوناس، بالإضافة إلى رورايما البرازيلية،من جهة الشمال الغربي، تحدها جويانا وسورينام، بينما يطل المحيط الأطلسي من الشمال الشرقي.

العاصمة تُعَد مدينة بيليم هي العاصمة وأكبر مدينة في الولاية، وتقع عند مصب نهر الأمازون.

السكان يزيد عدد سكان ولاية بارا عن 8.6 مليون نسمة، مما يجعلها تاسع أكبر ولاية في البرازيل من حيث عدد السكان.

المساحة تُعتبر ثاني أكبر ولاية في البرازيل بمساحة تبلغ 1.2 مليون كيلومتر مربع (460,000 ميل مربع).

الرموز الطبيعية يتميز الولاية بنهر الأمازون وغابات الأمازون المطيرة، وهما رمزان رئيسيان لطبيعتها الفريدة.

التنوع البيولوجي تضم الغابات المطيرة ما يزيد عن ثلث جميع الأنواع في العالم، مما يجعلها واحدة من أغنى البيئات حيوية في كوكب الأرض.

المميزات الطبيعية والثقافية



تتميز ولاية بارا بتراثها الطبيعي الغني وتنوعها البيولوجي الفريد، مما يجعلها وجهة جذابة لمحبي الطبيعة والمغامرة.

معالم السياحة في ولاية بارا



تتميز ولاية بارا بتنوع غني في الطبيعة والثقافة، مما يجعلها وجهة مثالية للمسافرين،فيما يلي المعالم السياحية البارزة في الولاية

الغابة الوطنية على طول نهر تاباجوس



الموقع تمتد الغابة على طول نهر تاباجوس.

التاريخ تعود أهمية هذه الغابة إلى فترة الطفرة المطاطية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.

النشاطات يُمكن للزوار استكشاف المسارات الطبيعية ومشاهدة الحياة البرية وتعرف على التاريخ المحلي.

العاصمة بيليم



بيليم تقع عند مصب نهر الأمازون وهي العاصمة وأكبر مدينة في الولاية.

الأنشطة توفر المدينة مجموعة متنوعة من الفعاليات بما في ذلك زيارة الأسواق المحلية وتجربة المأكولات البرازيلية التقليدية.

المعالم تشمل سوق فيروبيسو وحديقة متحف جودي وقصر لاتشيداو.

الشواطئ المهجورة في جزيرتي ألجودوال وماراجو



جزيرة ألجودوال تُعرف بشواطئها الرملية البيضاء ومياهها الصافية.

جزيرة ماراجو تتميز بمستنقعات المانغروف والحياة البرية المتنوعة، بما في ذلك الجاموس البري.

المسارح في ولاية بارا



تحتوي ولاية بارا على مجموعة غنية من المسارح الثقافية التي تقدم عروضاً مميزة

مسرح السلام (Theatro da Paz) الموقع في العاصمة بيليم.

العروض يقدم عروضًا موسيقية ومسرحية متنوعة. مسرح SESC النشاطات يستضيف فعاليات ثقافية وفنية متنوعة. تياترو غابرييل هيرميس (Teatro Gasômetro) الموقع بيليم.

العروض يضم مسرحيات، حفلات موسيقية، وفعاليات ثقافية. مسرح فالديمار إنريكي التجريبي النشاطات يُقدم عروضًا تجريبية وفنية مبتكرة. مسرح متحف إميليو جويلدي العروض تركز على الربط بين الفن والتاريخ. تياترو مارجريدا شوازابا العروض تشمل المسرحيات الكلاسيكية والمعاصرة. مسرح ماريا سيلفيا نونيس العروض تقدم فعاليات ثقافية محلية. مسرح محطة غازومترو العروض تتضمن عروضاً مسرحية وموسيقية. تياترو سيريو من نزاري العروض يحتوي على مهرجانات دينية وثقافية.

مهرجان سيريو من نزاري



التوقيت يُقام في شهر أكتوبر من كل عام.

الأهمية يُعد أكبر حدث ديني في نصف الكرة الغربي.

النشاطات يبدأ الموكب في يوم الأحد الثاني من شهر أكتوبر لتكريم سيدة الناصرة، شفيعة الدولة، ويجمع حوالي 2.3 مليون متابع يجولون في المدينة إلى كنيسة الناصرة.

مجتمعات السكان الأصليين



التنوع الثقافي تضم ولاية بارا حوالي 40 مجموعة من السكان الأصليين.

الموقع تتواجد هذه المجتمعات في منطقة تزيد مساحتها عن 23 مليون هكتار.

أهم المجتمعات أنديرا ماراو موندوروكو كايابو

النشاطات يُمكن للزوار التعرف على تقاليد وعادات هذه المجتمعات، وزيارة القرى المحلية، والمشاركة في الفعاليات الثقافية.

الطبيعة الأمازونية



نهر الأمازون يُقطع الولاية ويقدم مجموعة من الأنشطة المائية، مثل الرحلات النهرية ومشاهدة الحياة البرية.

غابات الأمازون تتميز بتنوع بيولوجي هائل، حيث يعيش أكثر من ثلث جميع الأنواع المعروفة في العالم فيها.

تجمع ولاية بارا بين الجمال الطبيعي والتاريخ الثقافي الغني، مما يجعلها وجهة سياحية فريدة ومثيرة للاهتمام.

مطاعم السياحة في ولاية بارا



تعتبر ولاية بارا ليست فقط غنية بالطبيعة الخلابة والمعالم الثقافية، بل تتميز أيضًا بمطاعم عالية الجودة تقدم تجربة طعام مميزة،فيما يلي قائمة ببعض المطاعم الرائجة في الولاية

مطعم كيلو سنتر (Kilo Center) نوع الطعام بوفيه متنوع يستعرض الأطباق البرازيلية.

الميزة يُدفع للزبائن حسب الوزن. مطعم ناوكا (Naoca) نوع الطعام مأكولات بحرية وأطباق محلية.

الميزة يوفر تجربة تناول الطعام الفاخرة بإطلالات خلابة على نهر الأمازون. زا باج بيتزا (Zaa Bar Pizza) نوع الطعام البيتزا والأطباق الإيطالية.

الميزة تشكيلة واسعة من البيتزا بأصناف ونكهات متعددة. تشوراسكاريا بوفالو (Churrascaria Búfalo) نوع الطعام شواء برازيلي (تشوراسكو).

الميزة يتميز بتقديم اللحوم المشوية على الطريقة التقليدية. مطعم إيكي إسبتاريا (Ekki Espetaria) في فيليتا نوع الطعام أطباق مشوية ومأكولات برازيلية.

الميزة يوفر بيئة مريحة وخدمة ودية. تاكاكاريا أمازونيا (Tacacaria Amazonia) نوع الطعام أطباق تقليدية من منطقة الأمازون.

الميزة يقدم طبق “تاكاجا” الشهير والمأكولات التقليدية الأخرى. مطعم بيراسيما (Restaurante Piracema) نوع الطعام مأكولات بحرية وبرازيلية.

الميزة يعتمد على استخدام مكونات طازجة من المنطقة، ويشتهر بأطباق السمك. مطعم بانزيرو (Restaurante Banzeiro) نوع الطعام أطباق برازيلية تقليدية مع لمسة حديثة.

الميزة تجربة طعام فريدة وأجواء راقية. طوماز الطهي بارا (Tomaz Culinary Pará) نوع الطعام أطباق مبتكرة تعتمد على مكونات محلية.

الميزة تقدم أطباق تجمع بين التقليد والحداثة. غاوتشو ستيك هاوس (Gaucho Steakhouse) نوع الطعام شواء برازيلي (ستيك).

الميزة تشكيلة واسعة من اللحوم المشوية في أجواء ودية.

مميزات المطاعم في ولاية بارا



تنوع الأطباق تقدم المطاعم في ولاية بارا مزيجًا من الأطباق المحلية والدولية، مما يوفر تجربة طعام متنوعة.

استخدام المكونات المحلية يحرص العديد من المطاعم على اعتماد المكونات الطازجة من منطقة الأمازون، مما يعزز نكهة وجودة الطعام.

الأجواء تقدم معظم المطاعم في ولاية بارا أجواءً مريحة وجذابة، سواء كنت تبحث عن تجربة طعام فاخرة أو وجبة بسيطة وشهية.

تجربة الطعام في ولاية بارا



عند زيارة ولاية بارا، يُنصح بتجربة الأطباق التقليدية التي تعكس ثقافة المنطقة،تأكد من تناول الأسماك الطازجة والأطباق المشوية والمأكولات البحرية، واستمتع بالنكهات الفريدة التي تقدمها هذه المنطقة الجميلة في البرازيل.

النقل في ولاية بارا



تتعدد وسائل النقل في ولاية بارا، بدءًا من الطرق التقليدية وصولًا إلى وسائل النقل المائية التي تسهل الوصول إلى المناطق النائية،تتوفر خيارات متنوعة للنقل، بما في ذلك الحافلات والسيارات الأجرة والعبّارات، مما يسهل على الزوار التنقل واستكشاف معالم الولاية السياحية.