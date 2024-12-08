نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السياحة في ليون الفرنسية إليك أجمل الأماكن السياحية في ليون فرنسا في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات نبذة عن مدينة ليون الفرنسية

الموقع الجغرافي تقع مدينة ليون في وسط شرق فرنسا عند تقاطع نهري الرون وساون، وتبعد حوالي 470 كم جنوب باريس و320 كم شمال مارسيليا.

المساحة والسكان تبلغ مساحة أراضي ليون البلدية 48 كم²،حسب تعداد عام 2017، بلغ عدد سكان المدينة 516,092 نسمة،وعند إضافة الضواحي، يصل العدد إلى 2,323,221 نسمة، مما يجعلها المدينة الثانية من حيث عدد السكان في فرنسا.

التاريخ خلال عصر النهضة، تطورت ليون لتصبح مركزًا اقتصاديًا رئيسيًا وشهدت نهوضًا ملحوظًا في قطاع السياحة.

أسباب شهرة مدينة ليون الفرنسية

الأماكن السياحية تشتهر ليون بمعالمها السياحية التاريخية والمعمارية البارزة، بما في ذلك المواقع المدرجة في قائمة التراث العالمي لليونسكو،تضم المدينة أحياء تاريخية مميزة مثل Vieux Lyon وFourvière Hill.

فن الطهي تُعرف ليون بأنها عاصمة الطهي في فرنسا، حيث تمتلك مطاعم تقليدية تُعرف باسم “بوشون” التي تقدم أطباقًا محلية شهية.

صناعة النسيج تاريخيًا، كانت المدينة مركزًا هامًا لصناعة النسيج، خاصة الحرير والرايون،ولا تزال موطنًا للعديد من شركات الصباغة والغزل والنسيج.

السينما ومهرجان الأضواء تعد ليون مسقط رأس المخترعين الأخوين لوميير، الذين قاموا بتطوير السينما،كما تشتهر بمهرجان الأضواء Fête des Lumières، الذي يبدأ في 8 ديسمبر ويستمر لعدة أيام، مما أكسبها لقب “عاصمة الأضواء”.

الاقتصاد تُعتبر المدينة مركزًا رئيسيًا للخدمات المصرفية، وصناعات التكنولوجيا الحيوية، والصناعات الكيميائية، والصيدلانية، والكهربائية، وصناعة السيارات، بالإضافة إلى الزراعة.

صناعة البرمجيات في السنوات الأخيرة، أصبحت ليون مركزًا ناشئًا لصناعة البرمجيات، بما في ذلك ألعاب الفيديو، مما ساعد على نمو قطاع الشركات المحلية الناشئة.

المنظمات الدولية تضم ليون مقرات هيئات دولية مثل الإنتربول ووكالة أبحاث السرطان الدولية، مما يعزز مكانتها كمدينة ذات أهمية دولية.

تجمع مدينة ليون بين تاريخها الغني وثقافتها المتنوعة وتطورها المعاصر، مما يجعلها وجهة جذابة للسياح والمستثمرين على حد سواء. أشهر المعالم السياحية في مدينة ليون

منتزه الرأس الذهبي (Parc de la Tête d’Or)

الوصف منتزه حضري كبير يمتد على مساحة حوالي 117 هكتار، يقع في الجزء الشمالي من دائرة ليون السادسة. يحتوي على حديقة نباتية، بحيرة للزوارق، وحديقة حيوانات صغيرة بدخول مجاني.

الأنشطة تشمل أنشطة مشي وركوب الدراجات. يوفر المنتزه معدات رياضية تشمل مضمارًا، ملعب بول، ميني غولف، ومرفقًا للفروسية. يوجد أيضًا قطار صغير جولات للأطفال.

ميدان بيلكور (Place Bellecour)

الوصف ساحة كبيرة تقع في وسط مدينة ليون شمال منطقة عيناي، بمساحة 312×200 متر، وتُعتبر واحدة من أكبر الساحات المفتوحة وأكبر ساحة للمشاة في أوروبا. تحتوي الساحة على تمثال فروسية للملك لويس الرابع عشر وتمثال الأمير الصغير في الطرف الغربي.

المعالم تضم الساحة مكتب المعلومات السياحية ومعرض للفنون.

متحف التقاء (Musée des Confluences)

الوصف متحف علمي وأنثروبولوجي تم افتتاحه في 20 ديسمبر 2014، يقع عند التقاء نهري الرون وساون. يتميز بتصميم معماري تفكيكي يشبه سحابة بلورية مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ والزجاج.

منتزه الرقيب بلندان (Parc Blandan)

الوصف حديقة حضرية تمتد على مساحة 17 هكتار، وتقع في دائرة ليون السابعة. افتتحت في 13 سبتمبر 2013 وتحتوي على حديقة تزلج ومنطقة بيئية وحديقة مركزية.

متحف غالو الروماني (Musée Gallo-Romain)

الوصف متحف مخصص لحضارة غالو الرومانية يقع في ليون فورفيير. يحتوي على مجموعة من المواد الرومانية والسلتية وما قبل الرومانية، بالإضافة إلى نماذج مصغرة من معالم المدينة الرومانية مثل المسرح والأوديون.

نافورة بارتولدي (Fontaine Bartholdi)

الوصف نافورة منحوتة من قِبل الفنان فريديريك أوغست بارتولدي، تم الانتهاء منها عام 1889، وشيّدت في ميدان ليون العام في سبتمبر 1892.

أيونتامينتو ليون (Hôtel de Ville)

الوصف مبنى البلدية في مدينة ليون ويعتبر من أكبر المباني التاريخية في المدينة، ويقع بين ساحة ليون العامة وساحة الكوميديا. تم تصنيفه كأثر تاريخي منذ 12 يوليو 1886.

حديقة حيوان ليون (Parc de la Tête d’Or Zoo)

الوصف تقع داخل منتزه دي لا تيت دور في منطقة أوفيرني رون ألب، وتأسست عام 1858. تحتوي على حوالي 300 حيوان من 66 نوعًا، وهي عضو في الجمعية الأوروبية لحدائق الحيوان والأحياء المائية (EAZA).

تتميز مدينة ليون بتنوع معالمها السياحية، من المنتزهات الواسعة إلى المتاحف والمعالم التاريخية، مما يجعلها وجهة مثيرة للزيارة. الأنشطة السياحية في مدينة ليون الفرنسية

جولة الدراجة الكهربائية

الوصف توفر هذه الجولة فرصة لاستكشاف مدينة ليون بطريقة ممتعة وسريعة باستخدام الدراجة الكهربائية، وتشمل زيارة أهم معالم المدينة بما في ذلك البلدة القديمة، منتزه الرأس الذهبي، وضفاف نهر الرون. تستغرق الجولة حوالي ساعتين وتتيح لك استكشاف الأماكن المميزة بطريقة مريحة.

التجربة استمتع بجولة رائعة بالدراجة في مجموعة متنوعة من الأماكن الرائعة. تمثل الجولة تجربة مثالية للباحثين عن تجربة ممتعة وشاملة في وقت قصير.

جولة أسرار المشي الإرشادية

الوصف هذه الجولة مصممة للكشف عن أسرار وتفاصيل مثيرة حول مدينة ليون، وستستمع خلالها إلى قصص مثيرة وشيقة عن تاريخ المدينة، الأساطير، والنشاطات الثقافية. تشمل الجولة زيارة لمتاحف بارزة، والتعرف على الحياة الثقافية الديناميكية، ودور المدينة التاريخي كعاصمة الإغريق الثلاثة وعاصمة المقاومة الفرنسية.

التجربة اكتشف جوانب جديدة ومثيرة من المدينة من خلال القصص التي ترويها الجولة. تمثل تجربة غنية للمحبين للتاريخ والثقافة.

تعتبر كل من جولة الدراجة الكهربائية وجولة المشي الإرشادية طرقًا ممتازة لاكتشاف مدينة ليون بأساليب متنوعة، مما يتيح لك تجربة المدينة من زوايا متعددة واستكشاف كنوزها الثقافية والتاريخية.

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