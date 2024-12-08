نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السياحة في هونج كونج وأبرز المعالم السياحية بها في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

تُعد هونج كونج واحدة من الوجهات السياحية الأكثر شعبية في العالم، حيث تضم مجموعة متنوعة من الأماكن السياحية التي تعكس تنوع الثقافة والفنون والطبيعة،في هذا المقال، سنستعرض أبرز المعالم السياحية في هونغ كونغ التي تستحق الزيارة والتي تقدم تجارب فريدة للسياح.

ديزني لاند هونغ كونغ



تُعتبر ديزني لاند هونغ كونغ واحدة من أجمل وأروع المنتزهات في العالم، وتقع في خليج زويني على جزيرة لانتاو،تمتد على مساحة 68 فدانًا، وتستقبل أكثر من 34 ألف زائر يوميًا، مما يجعلها واحدة من أهم مناطق الجذب السياحي في المدينة،افتتحت ديزني لاند في هونغ كونغ أبوابها في 12 سبتمبر 2005، وتهدف إلى دمج الثقافة الصينية التقليدية مع عالم ديزني الساحر.

جزيرة لانتاو



تُعتبر جزيرة لانتاو أكبر جزيرة في هونغ كونغ وتقع عند مصب نهر اللؤلؤ، وتحيط بها المياه الفيروزية الذهبية،تضم الجزيرة شواطئ رائعة، بالإضافة إلى الجبال الخلابة والمساحات الخضراء الواسعة، مما يوفر العديد من الأنشطة للزوار،تحتوي الجزيرة أيضًا على مجموعة من المعالم التاريخية التي تعكس التراث الثقافي للمنطقة.

حديقة المحيط



تجمع حديقة المحيط في هونغ كونغ بين الثدييات البحرية وحدائق الحيوانات والمتنزهات الترفيهية، وتقع في الطرف الجنوبي من المدينة،تمتد على مساحة 91.5 هكتار، وتُعتبر واحدة من أفضل 13 حديقة سياحية في العالم، حيث تسجل حوالي 7.6 مليون زيارة سنويًا،تحتوي الحديقة على منطقتين رئيسيتين منطقة الواجهة البحرية وقمة الجبل، وتنقسم كل منهما إلى ثماني مناطق جذب متنوعة.

نغونغ بينغ 360



تعتبر هضبة نغونغ وجهة سياحية رئيسية في هونغ كونغ، إذ تمثل نقطة انطلاق مثالية لاستكشاف جزيرة لانتاو،تمتاز بتلفريكها الذي يوفر تجربة فريدة للزوار، مع كابينات كريستالية تمتاز بالزجاج الشفاف، مما يسمح لهم بالاستمتاع بإطلالات خلابة على المناظر الطبيعية المحيطة.

تمثال بوذا الكبير



يُعتبر تمثال بوذا الكبير أكبر تمثال برونزي لبوذا في المدينة، وقد تم إكماله في عام 1993،يقع هذا التمثال في منطقة نغونغ بينغ على جزيرة لانتاو، بالقرب من معبد برلين، ويُعتبر رمزًا للعلاقة المتناغمة بين الإنسان والطبيعة وبين الإنسان وإيمانه،يعد أحد أبرز المعالم البوذية في هونغ كونغ وجذب سياحي مشهور.

حديقة فيكتوريا



تُعد حديقة فيكتوريا واحدة من أجمل الحدائق في هونغ كونغ،تمتد الحديقة على مساحة 19 هكتارًا، وتقع في خليج كوزواي في الجزء الشمالي من الجزيرة،تم افتتاحها في عام 1957، وتُعتبر وجهة مميزة لمحبي الطبيعة والهدوء.

حديقة ويتلاند هونغ كونغ



تعتبر حديقة ويتلاند واحدة من الحدائق البيئية الرائدة في هونغ كونغ، حيث توفر فرصة لتقدير النباتات والحيوانات الفريدة، بما في ذلك الطيور والفراشات والزواحف،تغطي الحديقة مساحة 60 هكتارًا وتسمح للزوار باستكشاف جمال الطبيعة وثروتها البيئية.

حديقة كولون هونغ كونغ



تغطي حديقة كولون حوالي 33 فدانًا، وتضم مجموعة متنوعة من مناطق الجذب والأنشطة الترفيهية،يتميز تصميم الحديقة بالمساحات الخضراء الشاسعة والأشجار المزدهرة، مما يجعلها مكانًا مثاليًا للعائلات والأطفال للاستمتاع بالأنشطة المختلفة.

متحف العلوم هونغ كونغ



يعرض متحف هونغ كونغ للعلوم مجموعة واسعة من العلوم الممتعة، ويقع في شرق تسيم شا تسوي، كولون،يهدف المتحف إلى تقديم تجارب تعليمية تفاعلية للزوار من خلال استخدام التكنولوجيا المتقدمة، ويُعتبر من بين المعالم السياحية الأكثر زيارة في هونغ كونغ.

موقع هونغ كونغ



تقع هونغ كونغ كمنطقة إدارية خاصة ضمن جمهورية الصين الشعبية، حيث تبتعد عن الساحل الجنوبي لبحر الصين وتمر فوق الضفاف الخصبة لنهر اللؤلؤ،تبلغ مساحتها حوالي 2755 كيلومترًا مربعًا، مما يتيح لها الاحتواء على مجموعة متنوعة من المعالم السياحية والثقافية.

المسافة بين هونغ كونغ وبعض المدن



المسافة بين هونغ كونغ ومكاو حوالي 9 ساعات و34 دقيقة بالحافلة العامة.

المسافة بين هونغ كونغ وكوانزو حوالي 10 ساعات و57 دقيقة بالحافلة العامة ومترو الأنفاق.

المسافة بين هونغ كونغ وشنغهاي حوالي ساعتين و40 دقيقة بالطائرة.

المسافة بين هونغ كونغ وبكين حوالي 3 ساعات و25 دقيقة بالطائرة.

المسافة بين هونغ كونغ وشنزن حوالي ساعتين و20 دقيقة إلى 3 ساعات بالحافلة والمترو.

أفضل فنادق هونغ كونغ



فندق ذا بيننسولا هونغ كونغ يُعتبر من أفخم الفنادق في المدينة، حيث يتميز بخدمات استثنائية وموقعه الرائع في شاطئ تسيم شا تسوي.

فندق ماندارين أورينتال يعد من بين الأرقى ويقدم تجربة فاخرة مع مطاعم رائعة وسبا ممتاز.

فندق ذا لاندمارك ماندارين أورينتال يقع في قلب مدينة هونغ كونغ، ويوفر غرفًا فاخرة ومرافق عالية الجودة.

فندق ذا لانجهام هونغ كونغ يتميز بخدمة عالية الجودة ومرافق رائعة.

فندق الريتز كارلتون هونغ كونغ يُعتبر أعلى فندق في العالم من حيث الارتفاع، ويقع في برج أبرج فيكتوريا.

أجمل حدائق ومتنزهات هونغ كونغ



حديقة فيكتوريا واحدة من أكبر وأجمل الحدائق العامة في المدينة.

حديقة كوايت باي تقع في منطقة تسيم شا تسوي وتوفر أجواء هادئة وممرات للمشي.

حديقة نان ليان جاردنز تمتاز بالهندسة المعمارية الصينية التقليدية.

متنزه أوشن بارك يقدم فرصاً لمشاهدة الحياة البحرية والمغامرات الترفيهية.

حديقة فلاور ماركيت تُعرف أيضاً باسم “ماركيت الأزهار” وتقدم العديد من النباتات.

متنزه واي فاي يحتوي على مناظر خلابة وبرك، ومناطق للشواء.

أجمل شواطئ هونغ كونغ



شاطئ بامبو بيتش يقع في جزيرة لانتاو ويتميز برماله الناعمة ومياهه الصافية.

شاطئ ريبولي بيتش يُعتبر من أبرز الشواطئ في المدينة.

شاطئ شين ها وجهة مثالية لهواة ركوب الأمواج.

شاطئ كويتو يمتد على طول ممر تحيط به حدائق جذابة.

شاطئ ديب بيتش مكان هادئ ومناسب للعائلات.

أفضل مولات هونغ كونغ



مول هاربور سيتي يُعتبر أكبر مول تجاري في هونغ كونغ ويضم مجموعة متنوعة من المتاجر.

مول بيفرلي هيلز واحد من أكثر المراكز التجارية فخامة في المدينة.

مول كوزواي بي يجمع بين التسوق والثقافة والفن.

مركز المؤتمرات والمعارض فيكتوريا يُعتبر وجهة رائعة للمعارض التجارية والأحداث الثقافية.

متاحف هونغ كونغ

