نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السياحة في مونتيفيردي، تعرف على 4 أنشطة سياحية فيها واهم معالمها في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

نبذة عن مدينة مونتيفيردي



تعتبر مدينة مونتيفيردي، المعروفة رسمياً باسم مونت فيردي، إحدى أبرز مقاطعات كانتون بونتاريناس في جمهورية كوستاريكا،تقع هذه المدينة في سلسلة جبال كورديليرا دي تيلاران، وتعد من أهم الوجهات السياحية في البلاد،تُعتبر سانتا إيلينا المدينة الرئيسية في هذه المنطقة، حيث تشكل المركز الحيوي للزوار.

فازت مدينة مونتيفيردي بمكانة مرموقة عالمياً، إذ احتلت المرتبة الرابعة عشر في قائمة “أماكن للتذكر قبل أن تختفي” حسب تصنيف مجلة نيوزويك،بالإضافة إلى ذلك، حصلت على لقب واحدة من عجائب الدنيا السبع الطبيعية في كوستاريكا من خلال تصويت شعبي، إلى جانب معالم طبيعية أخرى مثل جزيرة ديل كوكو، وبركان أرينال، وسيرو شيريبو، وريو سيليست، وتورتوجويرو، وبركان بوا.

تشتهر مونتيفيردي بتنوعها البيولوجي المذهل في الغابات السحابية، مما يجعلها وجهة فريدة لعشاق الطبيعة والبيئة، حيث يمكن للزوار استمتع بمشاهدة مجموعة متنوعة من النباتات والحيوانات النادرة.

أنشطة السياحة في مونتيفيردي



1،ممارسة رياضة الانزلاق (Ziplining)



تُعتبر مونتيفيردي مكان ولادة رياضة الانزلاق، حيث يدّعي السكان المحليون أنهم أول من اخترعها لتسهيل تقديم الطعام للعمال وأيضاً لجولات المظلات الأصلية،توجد العديد من مسارات الانزلاق التي تلبي اهتمامات عشاق الأدرينالين، ومنها

الانزلاق عبر الغابات السحابية في متنزه سيلفاتورا.

الانزلاق في منتزه سكاي أدفينشر مونتيفيردي.

القفز بالحبال بطول 143 مترًا في الغابة.

تجربة تأرجح طرزان على ارتفاع 45 مترًا.

الانزلاق في تجربة سوبرمان لمسافة 2 كيلومتر.

أيًا كان النشاط الذي تختاره، فإنك ستستمتع بمستوى عالٍ من الإثارة والمغامرة.

2،رؤية طائر الكيتزال البراق



صنفت ناشيونال جيوغرافيك مونتيفيردي كأفضل موقع عالمي لمشاهدة طائر الكيتزال البراق، الذي يُعتبر من الطيور المدهشة في عائلة تروجون،يمكن رؤية هذا الطائر الجميل في الغابات السحابية، وأفضل طريقة لرؤيته هي من خلال جولة إرشادية، حيث

تعد محمية كوري كانشا من أفضل الأماكن لمشاهدة طائر الكيتزال.

يمكنك أيضًا رؤية طيور الطوقان والطيور الطنانة في المحمية.

3،التنزه في الغابات السحابية



تُعتبر الغابات السحابية في مونتيفيردي من أكثر الوجهات الطبيعية روعة في كوستاريكا، حيث تقع على ارتفاع يزيد عن 1500 متر فوق مستوى سطح البحر،تضم المنطقة ثلاث محميات رئيسية، هي

محمية غابة مونتيفيردي.

محمية سانتا إيلينا.

غابة الأطفال المطيرة الخالدة.

تُعتبر محمية غابة مونتيفيردي الأكثر شهرة، بينما تعد محمية سانتا إيلينا أقل ازدحاماً وأعلى في الارتفاع.

4،جولة لتناول القهوة



بفضل ارتفاعها والمناخ المناسب، تنتج مونتيفيردي قهوة عالية الجودة، ويمكنك الانضمام إلى العديد من جولات القهوة، وأشهرها

جولة دون جوان.

مقهى سان لويس في بلدة سان لويس الصغيرة.

5،جولة مونتيفردي نايت ووك



يمكنك الاستمتاع بجولة ليلية في الغابة السحابية بصحبة مرشدين، حيث

ستتعرف على الحياة البرية بعد حلول الظلام.

يمكنك رؤية الحشرات، والثعابين، والضفادع، والعديد من الأنواع الأخرى.

تجعل هذه الأنشطة من مونتيفيردي وجهة مثالية للذين يحبون الانغماس في الطبيعة ولعشاق المغامرات.