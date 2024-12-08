نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السياحة في كيبيك في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

بازيليك سانت آن دي بوبر



تُعتبر بازليك سانت آن دي بوبر واحدة من أبرز الأماكن الدينية في كندا، حيث تعمل كمكان للحج يجذب مئات الآلاف من الزوار سنويًا،تقع هذه البازيليك في مدينة بوبري، شمال شرق كيبيك، وقد تم بناء الكنيسة الحالية في عام 1926، في حين ترجع جذورها التاريخية إلى القرن السابع عشر، حيث أُنشئت الكنيسة الأولى في هذا الموقع.

بالإضافة إلى ذلك، تُعتبر كاتدرائية نوتردام دي كيبيك واحدة من الكنائس الكاثوليكية البارزة في المنطقة،تم تصميمها بواسطة المهندس المعماري بيليرجي وانتهى بناؤها في عام 1844،تتميز بتصميم داخلي رفيع يحمل مذبحًا رائعًا ومظلة أسقفية ونوافذ زجاجية ملونة، مما يجعلها وجهة جذابة للزوار والحجاج على حد سواء.

تُعكس هذه الكاتدرائية والبازيليك التراث الديني والمعماري الغني في المنطقة، حيث يجذب كلاهما عددًا كبيرًا من الزوار بفضل جمالية تصاميمهما وأهميتهما الدينية والثقافية.

لا سيتاديل دي كيبيك



تُعد لا سيتاديل دي كيبيك، المعروفة أيضًا باسم القلعة، واحدة من أبرز المعالم التاريخية في مدينة كيبيك،تقع على قمة جبل Cap Diamant بارتفاع يصل إلى 100 متر، مما يوفر إطلالات بانورامية رائعة على نهر سانت لورانس والمناطق المحيطة،تم بناء القلعة في عام 1832 على شكل نجمة، وتحيط بها جدران سميكة وخنادق، مما يجعلها موقعًا عسكريًا استراتيجيًا هائلًا.

تظل القلعة مركزًا عسكريًا نشطًا، حيث تُستخدم كمقر للجنرالات والضباط والجنود، كما تعتبر مقرًا صيفيًا للحاكم العام لكندا،وهي أيضًا مقر الفوج الكندي الثاني والعشرين، الذي كان له دور ملحوظ في الحرب العالمية الأولى وحرب كوريا.

تشمل الأنشطة التي يمكن للزوار الاستمتاع بها خلال فصل الصيف

مراسم تغيير الحرس التي تُقام يوميًا، وتعد عرضًا تقليديًا مثيرًا.

المتحف العسكري يقع في مجلة البارود، وهو مبنى تاريخي يعود للقرن الثامن عشر، ومفتوح على مدار السنة ويعرض مجموعة متنوعة من المعروضات العسكرية.

تعتبر زيارة القلعة تجربة ثقافية وتاريخية غنية، حيث تمنح الزوار لمحة عن تاريخ كيبيك العسكري والتحصينات المميزة بها.

تحصينات موقع كيبيك التاريخي الوطني



تمثل تحصينات موقع كيبيك التاريخي الوطني معلمًا عسكريًا بارزًا في تاريخ المدينة، حيث تشمل مجموعة متنوعة من الأبراج والبوابات والحصون والجدران الدفاعية التي تمتد على مدار أكثر من 300 عام،يمكن للزوار استكشاف هذه التحصينات من خلال جولة دائرية تستغرق حوالي ساعة.

تم بناء الأسوار الدفاعية المشهورة، التي تمتد لأكثر من أربعة كيلومترات ونصف في الجهة الغربية للمدينة القديمة، باستخدام الجرانيت والرمل، وتُعتبر هذه الأسوار فريدة من نوعها في أمريكا الشمالية،تعكس هذه التحصينات تاريخ كيبيك المضطرب وتروي قصة المقاومة والدفاع عن المستعمرة الفرنسية في السابق.

سهول إبراهيم



متحف الحضارة في كيبيك



يُعد متحف الحضارة في كيبيك معلمًا ثقافيًا بارزًا يقع في مدينة كيبيك، كندا،يتكون المتحف من ثلاثة أجزاء رئيسية، كل منها يستكشف جوانب مختلفة من التاريخ البشري وتأسيس أمريكا الفرنسية.

المتحف الرئيسي في Basse-Ville يقع بالقرب من الميناء القديم، وقد تم تصميمه بواسطة المهندس المعماري الشهير موشيه سافدي،يتسم بأهمية معمارية كبيرة ويحتوي على مجموعة دائمة تشمل الحضارات من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى استكشاف تجربة كيبيك الفريدة. متحف أمريكا الفرنسية في Séminaire de Québec يقع في المدينة العليا ويتناول جوانب تاريخ الفرنسيين في أمريكا الشمالية،ويُعتبر المتحف مهمًا لإلقاء الضوء على المساهمات الفرنسية في تاريخ المنطقة. معارض في Place Royale تقع في مكان رويال، الذي أنشأه صموئيل دو شامبلان كأول مستوطنة فرنسية دائمة في أمريكا الشمالية،تشكل هذه المعارض جزءًا مهمًا من تجربة زيارة المتحف.

يُمثل متحف الحضارة في كيبيك مركزًا ثقافيًا مميزًا يجمع بين التاريخ والتراث والتجربة التعليمية، مما يجعله وجهة مهمة للزوار الراغبين في استكشاف التاريخ الثقافي لهذه المنطقة الفريدة.

مبنى البرلمان وهضبة البرلمان



عبّارة كيبيك ليفيس



عبّارة كيبيك ليفيس تُعتبر وسيلة نقل توفر اتصالاً سريعًا ومنخفض التكلفة بين مدينة كيبيك وليفيس عبر نهر سانت لورانس،تُعد هذه الرحلة فرصة ممتازة للاستمتاع بإطلالات رائعة على معالم المدينة، خاصة عندما تغادر السفينة أو تصل في الغسق، حيث يمكن رؤية أضواء Château Frontenac وPrice Building وغيرها من المباني التاريخية.

تقع محطة الواجهة البحرية في Lower Town بالقرب من Quartier Petit-Champlain وPlace Royale، مما يسهل على الزوار الوصول إليها والاستمتاع بالتنزه في هذه المنطقة الساحرة بعد الوصول.

باختصار، تُعتبر رحلة العبّارة بين كيبيك وليفيس تجربة سياحية رائعة، حيث تتيح للمسافرين فرصة للاستمتاع بجمال المناظر الطبيعية والمعالم التاريخية على ضفاف نهر سانت لورانس.

الميناء القديم (ميناء Vieux)



يعتبر الميناء القديم (Vieux Port) في مدينة كيبيك موقعًا تاريخيًا وطنيًا يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر،كان هذا الميناء مركزًا حيويًا للنشاط التجاري في المدينة، ويشكل اليوم نقطة جذب سياحي رئيسية.

Centre d’Interprétation يقدم إحياءاً للحياة في القرن التاسع عشر من خلال إسقاطات بصرية وموسيقى تصويرية مثيرة تُعرض في فصل الصيف، مما يمنح الزوار فهمًا واطلاعًا عن الحياة والنشاطات التجارية التي كانت تجري في هذا الموقع التاريخي. Le Moulin à images هو عرض يبرز تاريخ الميناء القديم بطريقة إبداعية من خلال تقنيات الإسقاط الضوئي والموسيقى، ويُعرض في فصل الصيف. Marché du Vieux-Port يقع على الواجهة البحرية، وهو سوق يومي يضم مجموعة متنوعة من المنتجات المحلية، بدءًا من المنتجات الزراعية إلى خيارات تأجير الدراجات، مما يجعله مكانًا رائعًا للتسوق وتجربة الحياة اليومية في كيبيك.

باختصار، يُعد الميناء القديم في كيبيك موقعًا يجمع بين التاريخ والثقافة والحياة اليومية، مما يجعله واحدًا من الأماكن الرئيسية التي يجب زيارتها للمسافرين الراغبين في استكشاف جمال المدينة وتاريخها الغني.

تُعد مدينة كيبيك، بخاصة مبنى ماري جايارت والمعالم السياحية المتاحة فيها، وجهة تاريخية وثقافية مميزة،يوفر المرصد الموجود في قمة مبنى ماري جايارت الذي يرتفع 360 درجة إطلالات شاملة على المدينة من الطابق الحادي والثلاثين، حيث يُقدم المعرض معلومات تفاعلية عن تطور المدينة عبر العصور،تمتد الإطلالة البانورامية لتشمل المدينة القديمة المحاطة بالأسوار، إلى جانب Levis ونهر سانت لورانس وجزيرة أورليانز،بالإضافة إلى ذلك، يمكن للزوار الاستمتاع بمناظر رائعة للمدينة من التلفريك “Funicular”، وهو وسيلة نقل تربط بين Quartier Petit-Champlain في الجزء السفلي وChâteau Frontenac في الجزء العلوي، مما يتيح لهم تجنب السلالم الشديدة الانحدار.

تشكل هذه المعالم جزءًا من تجربة سفر مميزة في مدينة كيبيك، حيث تمتزج التاريخ والثقافة مع المناظر الخلابة.

كوارتييه بيتي شامبلين



كوارتييه بيتي شامبلين (Quartier Petit-Champlain) هو حي تاريخي ساحر في مدينة كيبيك، ويعتبر من أقدم الأحياء في أمريكا الشمالية،كانت تلك المنطقة سابقًا عاصمة نشطة لفرنسا الجديدة، واليوم تُعرف بجمالها وأصالتها.

تحتوي كوارتييه بيتي شامبلين على متاجر الحرف اليدوية والمطاعم التقليدية التي تقدم المأكلات الكيبيكية، بالإضافة إلى متاجر الهدايا التذكارية الفريدة،تُشجع تصاميم الشوارع المخصصة للمشاة على التنزه واستكشاف الثقافة المحلية.

يمكن للزوار اكتشاف لوحة جدارية كبيرة تصور ترومبي لويل، وهو رسام كندي بارز، تمنح لمحة عن تاريخ المدينة وجمالياتها.

بفضل جمالها التاريخي ومجموعة الأنشطة المتنوعة التي تقدمها، تُعد كوارتييه بيتي شامبلين وجهة لا تُفوّت في زيارة مدينة كيبيك.

بونت دي كيبيك



جسر بونت دي كيبيك هو جسر معلق يمتد عبر نهر سانت لورانس في مدينة كيبيك، وقد تم بناؤه بين عامي 1899 و1917، ويُعتبر من أحد أقدم وأهم الجسور في المنطقة،أثناء فترة البناء، شهدت وقوع حادثتين مأساويتين أسفرتا عن وفاة أكثر من 80 عاملاً.

يُعرف الجسر بإطاره الحديدي الضخم، وقد كان من المعالم الشهيرة قبل اكتماله بمدة طويلة،تم تسميته رسميًا بالجسر بيير لابورت (Pont Pierre-Laporte) تكريمًا لبيير لابورت، النائب السابق في كيبيك، والذي قُتل خلال أحداث أكتوبر الشهيرة،تم افتتاح جسر بيير لابورت في عام 1970، وكان حينها أطول جسر معلق في كندا بطول يبلغ 1040 مترًا.

يمثل هذان الجسران جزءًا أساسيًا من البنية التحتية الهامة لمدينة كيبيك، ويُعبر كل منهما عن جزء من تاريخها الهندسي والثقافي المميز.

الإقامة في مدينة كيبيك لمشاهدة معالم المدينة



إذا كنت تفكر في الإقامة في مدينة كيبيك القديمة للاستمتاع بمعالمها السياحية، إليك بعض الفنادق الموصى بها في منطقة Old Quebec

فنادق فاخرة

Fairmont Le Château Frontenac يُعتبر من أبرز المعالم في كيبيك، ويوفر غرفًا فاخرة مع إطلالات رائعة على المدينة. Auberge Saint-Antoine يتمتع بأجوائه التاريخية وتحفه الفنية، ويقع مباشرةً بجانب نهر Saint Lawrence في Basse-Ville. Hilton Quebec يقع بالقرب من مبنى البرلمان ويتميز بمسبحه الداخلي/الخارجي وإطلالاته الخلابة على المدينة.

فنادق متوسطة المدى

Manoir Victoria يتميز بأسلوبه الفني الآرت ديكو وموقعه القريب من مناطق التسوق والبوتيكات الشهيرة. Le Saint-Pierre Auberge Distinctive يقع في Basse-Ville التاريخية وعلى مسافة قريبة من متحف الحضارة. Quebec City Marriott Downtown يقع بالقرب من البرلمان ويجمع بين الراحة وسهولة الوصول إلى المعالم الشهيرة.

فنادق الميزانية

Maison du Fort فندق صغير محول من منزل تاريخي يتميز بأجوائه الدافئة على شارع سانت جينيف. Chateau Fleur de Lys L’HOTEL يقدم اهتمامًا شخصيًا ويقع بالقرب من القلعة في شارع خلاب. Le Chateau de Pierre يقع على بُعد خطوات قليلة من القلعة ويوفر أجواء مريحة في منزل حجري تاريخي.

تقدم هذه الفنادق مواقع مركزية تسهل الوصول إلى المعالم السياحية والمتاجر والمطاعم في Old Quebec، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للاستمتاع بتجربة كيبيك الفرنسية القديمة بكل راحة ورفاهية.