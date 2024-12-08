الجامعة العربية تدعو جميع السوريين إلى إعلاء مفاهيم التسامح والحوار

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 ديسمبر 2024 07:30 مساءً - أصدرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بيانا، اليوم الأحد، أكدت فيه متابعتها باهتمام بالغ، للتطورات المتسارعة في سوريا، كونها واحدة من أهم وأخطر اللحظات في تاريخها الحديث.

واعتبرت الجامعة العربية أن المرحلة الدقيقة الحالية تتطلب من جميع السوريين إعلاء مفاهيم التسامح والحوار وصون حقوق جميع مكونات المجتمع السوري ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، والتحلي بالمسئولية وضبط السلاح حفاظاً على الأرواح والمقدرات، والعمل علي استكمال عملية الانتقال السياسي على نحو سلمي وشامل وآمن.

وشددت الامانة العامة على أن الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وسيادتها، ورفض التدخلات الأجنبية بكافة أشكالها، تظل عناصر محورية وأساسية في الإجماع العربي حيال سوريا يتعين صونها والدفاع عنها.

ودعت الأمانة العامة كافة القوى المهتمة بتحقيق الاستقرار اقليمياً ودولياً إلي دعم الشعب السوري لتخطي هذه الفترة الانتقالية المليئة بالتحديات، بما في ذلك من خلال رفع أية عقوبات لتمكين السوريين من الانطلاق الي آفاق أرحب.

وأكدت أنها لن تتواني عن مواكبة ودعم سوريا، البلد العربي ذي التاريخ المديد والاسهام الضخم في مسيرة الحضارة الإنسانية، وصولاً الي تجاوز المرحلة الحالية بسلام.

وجددت الامانة العامة في هذا السياق إدانتها الكاملة لما تسعي إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) إلي تحقيقه بشكل غير قانوني مستفيدة من تطورات الأوضاع الداخلية في سوريا سواء علي صعيد احتلال أراضي إضافية في الجولان أو اعتبار اتفاق فض الاشتباك لعام 74 منتهياً.