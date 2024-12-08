الغدد الليمفاوية تحت الابط بالصور

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هند السوليه - الرياض - محتويات

تعريف الجهاز الليمفاوي



يُعتبر الجهاز الليمفاوي نظامًا معقدًا يتألف من شبكة متكاملة من القنوات والعقد الليمفاوية التي تتوزع في أنحاء مختلفة من جسم الإنسان،يُعد هذا الجهاز جزءًا أساسيًا من جهاز المناعة، حيث يقوم بدور حيوي في الحفاظ على الصحة العامة في الجسم.

مكونات الجهاز الليمفاوي



القنوات الليمفاوية تعمل القنوات الليمفاوية على نقل السائل الليمفاوي (أو البلغم) عبر الجسم، وتساعد في تصريف السوائل الزائدة من الأنسجة.

العقد الليمفاوية هي غدد صغيرة مستديرة تشبه حبة الفول، وتتواجد في مجموعات في مناطق مختلفة من الجسم مثل اللوزتين، بين الثديين، وتحت الإبطين.

وظيفة الجهاز الليمفاوي



تقوم العقد الليمفاوية بعدة وظائف مهمة، منها

تنقية السائل الليمفاوي حيث تتم عملية تصفية الأجسام الغريبة مثل البكتيريا والفيروسات أثناء عبور السائل الليمفاوي عبر العقد. تعزيز المناعة تسهم العقد الليمفاوية في إنتاج خلايا المناعة، مما يساعد في مكافحة الأمراض والعدوى.

العقد الليمفاوية تحت الإبط



الأنواع والتوزيع



توجد العقد الليمفاوية تحت الإبط على شكل سلاسل مترابطة بالجهاز المناعي،تختلف الأنواع والخلايا المتواجدة فيها، مما يجعلها متعددة الوظائف.

وظائف العقد الليمفاوية تحت الإبط



تؤدي العقد الليمفاوية تحت الإبط عددًا من الوظائف بما في ذلك

تنقية السائل الليمفاوي تصفية السائل البلغمي أثناء انتقاله في الجسم.

حماية الجسم تلعب دورًا كبيرًا في حماية الجسم من الأمراض من خلال التعرف على ومحاربة الأجسام الغريبة.

تضخم الغدد الليمفاوية تحت الإبط



تضخم الغدد الليمفاوية هو مصطلح طبي يشير إلى حالة يتم فيها زيادة حجم العقد الليمفاوية، ويحدث ذلك لأسباب متعددة

الأسباب المحتملة



أمراض المناعة الذاتية تؤدي اضطرابات المناعة إلى تضخم العقد الليمفاوية. أمراض السرطان تشمل مختلف أنواع السرطانات التي قد تؤثر على العقد الليمفاوية. العدوى قد تحدث نتيجة التهابات ناجمة عن عدوى السل.

الطاعون.

السيلان.

الزهري.

القرحة اللينة.

التهاب العقد الليمفاوية



تُعرف الحالة أيضًا التهاب العقد الليمفاوية، والذي يحدث نتيجة للتضخم الناتج عن العدوى أو الالتهاب.

الفرق بين تضخم العقد الليمفاوية والتهابها



قد يكون التمييز بين تضخم العقد الليمفاوية والتهابها أمرًا صعبًا، حيث أن كلا الحالتين تعكسان حالة غير طبيعية للعقد الليمفاوية،لذا يُنصح دائمًا باستشارة طبيب مختص لتحديد السبب الدقيق وراء هذه التغيرات.

سرطان الغدد الليمفاوية تحت الإبط



يعتبر سرطان الغدد الليمفاوية تحت الإبط حالة صحية خطيرة تتعلق بتطور ورم خبيث نتيجة انتشار الجذور الحرة في الغدد الليمفاوية،يعد هذا السرطان جزءًا من مجموعة أكبر من الأمراض المعروفة بالأورام اللمفاوية،يمكن تصنيف سرطان الغدد الليمفاوية تحت الإبط إلى عدة أنواع

الأنواع الرئيسية لسرطان الغدد الليمفاوية



ليمفومة هودجيكين تُعتبر نوعًا من الأورام اللمفاوية التي تصيب العقد الليمفاوية، وتتميز بوجود خلايا معينة تعرف باسم خلايا هودجيكين. ليمفومة لا هودجكين تشمل مجموعة متنوعة من أنواع السرطانات التي تصيب الغدد الليمفاوية، وهي أكثر شيوعًا من ليمفومة هودجيكين. سرطان الغدد الليمفاوية الثانوي بسبب سرطان الثدي يحدث عندما ينتقل سرطان الثدي إلى الغدد الليمفاوية تحت الإبط عبر النقائل. سرطان الغدد الليمفاوية الثانوي بسبب ابيضاض الدم ويعرف أيضًا باسم ابيضاض الدم الليمفاوي، وقد يؤدي إلى سرطان في الغدد الليمفاوية.

أعراض سرطان الغدد الليمفاوية تحت الإبط



تختلف أعراض سرطان الغدد الليمفاوية تحت الإبط عن تلك المرتبطة بالالتهاب غير الخبيث، ومن أبرز الأعراض

تورم ملحوظ الإحساس بتورم تحت الإبط يتجاوز حجمه 1.2 سم.

ملمس الورم يكون ملمس الورم قاسيًا أو مطاطيًا، ولا يمكن تحريكه.

احمرار وسخونة قد تظهر المنطقة المحيطة بالورم باللون الأحمر وتكون أكثر سخونة من الأنسجة المحيطة.

ألم عادة ما يكون الورم غير مؤلم، ولكن قد يشعر المريض بعدم الراحة.

وجود الورم بشكل دائم قد يشعر المريض بوجود الورم بشكل دائم، مما يستدعي مراقبة العقد الليمفاوية.

كيفية تشخيص سرطان الغدد الليمفاوية تحت الإبط



تشمل طرق تشخيص سرطان الغدد الليمفاوية تحت الإبط ما يلي

الفحوصات السريرية يتم فيها مناقشة التاريخ الطبي مع المريض والتحسس للمكان وتحديد حجم الورم. فحوصات الدم تشمل اختبارات لتحديد عدد الكريات البيضاء والحمراء وتأثيرها على وظائف الكلى والكبد. التصوير الشعاعي يمكن إجراء التصوير السيني، أو التصوير بالرنين المغناطيسي، أو التصوير المقطعي المحوسب. البزل القطني يتم سحب عينة من السائل النخاعي لتحديد ما إذا كان السرطان قد انتقل إلى النخاع. أخذ خزعة يتم أخذ عينة من نسيج الغدد الليمفاوية لاختبارها بحثًا عن خلايا سرطانية.

علاج سرطان الغدد الليمفاوية تحت الإبط



تعتمد طرق العلاج على نوع الورم وحالته، ومن بين خيارات العلاج

الجراحة تشمل إزالة الخلايا السرطانية والغدد المجاورة. العلاج الكيميائي يُستخدم لتدمير الخلايا السرطانية من خلال حقن وريدية أو حبوب. العلاج بالأشعة يتم توجيه الأشعة إلى الخلايا السرطانية لقتلها.

تضخم العقد الليمفاوية تحت الإبط عند الأطفال



يُعتبر تضخم العقد الليمفاوية تحت الإبط حالة شائعة عند الأطفال بسبب عدم اكتمال جهاز المناعة لديهم، مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى،توجد عادةً حوالي 600 عقدة ليمفاوية موزعة على الفخذ والرقبة وتحت الإبط، وتعمل هذه العقد على إنتاج الأجسام المضادة والكريات البيضاء لمكافحة الجراثيم.

أسباب تضخم العقد الليمفاوية تحت الإبط عند الأطفال



تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى تضخم العقد الليمفاوية، ومن أبرزها

عدوى بكتيرية أو فيروسية عند مهاجمة الجراثيم لجسم الطفل، تتضخم الغدد الليمفاوية لمكافحة العدوى. التهاب العقد الليمفاوية حالة تُعرف باسم “التهاب العقد اللمفية”، حيث يمكن أن يصل حجم العقدة إلى أكثر من 4 سم وتظهر معها احمرارًا حولها. إصابات الإصابة بجرح غير معقم أو حروق قد تؤدي أيضًا إلى التهاب العقد الليمفاوية. أسباب جلدية مثل الطفح الجلدي أو التعرض لقرص الحشرات. أمراض أخرى مثل فيروس إيبشتاين بار، ومرض كاواساكي، أو حتى سرطان الغدد الليمفاوية.

كيفية علاج تضخم العقد الليمفاوية تحت الإبط عند الأطفال



يعتمد علاج تضخم العقد الليمفاوية على السبب وراءه

تضخم فيروسي يُفضل الانتظار حتى يزول التضخم بشكل طبيعي خلال أسبوعين إلى أربعة أسابيع. عدوى بكتيرية يتم وصف المضادات الحيوية لعلاج العدوى. إدارة الأعراض يُوصى بتجنب الضغط على العقدة المتضخمة، وتناول مسكنات الألم مثل إيبوبروفين أو أسيتامينوفين.

متى يجب ة الطبيب



يجب مراقبة العقد الليمفاوية تحت الإبط، ويستوجب ة الطبيب في الحالات التالية