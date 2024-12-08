وزير العدل السورى: جاهزون لمواصلة العمل لحين تشكيل حكومة جديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 ديسمبر 2024 05:32 مساءً - حث وزير العدل السوري المستشار أحمد السيد اليوم الأحد، المواطنين على حماية الممتلكات العامة من بينها الوثائق العدلية التي تثبت الملكيات للمساعدة على بناء حياة تتمتع بالحق والعدالة والمساواة للجميع.

وقال وزير العدل السوري في مداخلة هاتفية مع قناة (العربية) الإخبارية، "إن الأحداث المتسارعة الراهنة في سوريا؛ تعزز الآمال في توفير حياة كريمة لكل أطياف الشعب"، مؤكدا ضرورة أن تعود سوريا إلى هويتها العربية.

وشدد على أهمية تعزيز العلاقات مع دول الجوار وجميع دول العالم على أساس مبدأ الاحترام المتبادل، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن وزارة العدل في انتظار تعليمات رئيس الحكومة السورية محمد غازي الجلالي للبدء في مباشرة العمل تجاه أبناء الوطن.

وأكد المستشار السيد جاهزية جميع القيادات والمسؤولين داخل الوزارات السورية لاستئناف العمل في العاصمة دمشق من أجل بسط الأمن والاستقرار ولتلبية جميع احتياجات المواطنين لحين تشكيل حكومة جديدة في البلاد