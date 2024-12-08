طريقة تغيير موعد الرحلة الخطوط السعودية 1446

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طريقة تغيير موعد الرحلة في الخطوط السعودية 1446

طريقة تغيير موعد الرحلة في الخطوط السعودية 1446

تعد خدمة تغيير موعد الرحلة في الخطوط الجوية السعودية واحدة من الخدمات الأساسية التي تقدمها الشركة بشكل إلكتروني. حيث تسعى الخطوط الجوية في المملكة العربية السعودية لتوفير تسهيلات متعددة للمسافرين سواء فيما يتعلق بالحجز أو الإلغاء أو تعديل مواعيد الرحلات. في هذا المقال، سنستعرض كيف يمكنك تغيير موعد رحلتك، إلى جانب كيفية إلغاء حجز التذكرة.

الخطوط الجوية السعودية

الخطوط الجوية السعودية

تأسست الخطوط الجوية السعودية في 15 جمادى الآخر 1365 هـ، الموافق 27 مايو 1945، وتعتبر شركة الطيران الوطنية للمملكة. حصلت على تصنيف 5 نجوم بفضل الخدمات المتميزة التي تقدمها للمسافرين. تتواجد مكاتبها في عدة مطارات رئيسية، منها مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، ومطار الملك خالد الدولي في الرياض، ومطار الملك فهد الدولي في الدمام. تغطي رحلاتها أكثر من 100 وجهة عالمية.

طريقة تغيير موعد الرحلة

طريقة تغيير موعد الرحلة

يمكن للمسافرين تغيير موعد رحلتهم عبر الموقع الرسمي للخطوط السعودية من خلال اتباع الخطوات التالية

زيارة الموقع الرسمي للخطوط السعودية. النقر على خيار "إدارة الحجوزات". إدخال رقم الحجز أو رقم التذكرة. إدخال الاسم الأخير للمسافر. الضغط على "استعراض الحجز". اختيار الموعد الجديد من الخيارات المتاحة مع الاطلاع على تكلفة التعديلات.

رسوم تغيير الحجز

رسوم تغيير الحجز

يمكن للمسافرين معرفة الرسوم المطلوب دفعها لتغيير الحجز، والتي تختلف حسب وقت التعديل. على سبيل المثال

تغيير الحجز قبل موعد الرحلة بـ24 ساعة يكلف 50 ريال سعودي.

إذا كان التغيير خلال الـ24 ساعة الأخيرة قبل الرحلة، يتم فرض رسوم إضافية تصل إلى 25% من قيمة التذكرة.

إلغاء حجز التذكرة

إلغاء حجز التذكرة

إذا قرر المسافر إلغاء حجزه، يمكنه القيام بذلك بسهولة عبر موقع الخطوط السعودية باتباع الخطوات التالية

زيارة الموقع الرسمي للخطوط الجوية السعودية. الضغط على خيار "إدارة الحجوزات" ثم "إلغاء واسترداد الحجز". إدخال المعلومات المطلوبة مثل رقم الحجز والاسم الأخير. تقديم الطلب.

ستقوم الشركة بالتواصل مع المسافر لتأكيد عملية الإلغاء، وتوضيح طريقة استرداد المبلغ المدفوع.

شروط السفر مع الخطوط الجوية السعودية

شروط السفر مع الخطوط الجوية السعودية

وضعت الخطوط السعودية عددًا من الشروط المهمة للركاب، تشمل

التواجد في المطار وفقًا للجدول الزمني المحدد من قبل الشركة.

اتباع الإجراءات الصحية، مثل ارتداء الكمامة.

ضرورة وجود شهادة فحص كورونا من مراكز معتمدة.

الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

استعلام عن حجز برقم التذكرة

استعلام عن حجز برقم التذكرة

يمكن للمسافرين الاستعلام عن حالة حجزهم بسهولة من خلال الموقع الإلكتروني باتباع الخطوات التالية

الذهاب إلى الموقع الرسمي. النقر على "إدارة الحجوزات". إدخال رقم التذكرة والاسم الأخير للمسافر. الضغط على "استعراض الحجز" للاطلاع على التفاصيل المتعلقة بالرحلة.

التواصل مع خدمة العملاء

التواصل مع خدمة العملاء

تتوفر خدمة الدعم الفني على مدار 24 ساعة لتقديم المساعدة للمسافرين وشرح الإجراءات المتعلقة بتغيير أو إلغاء الحجز. يمكن التواصل مع خدمة العملاء عبر الرقم 920022222.

نصائح لحجز تذاكر الخطوط السعودية

نصائح لحجز تذاكر الخطوط السعودية

لضمان الحصول على أفضل الأسعار، يُفضل اتباع النصائح التالية عند حجز تذاكر الخطوط الجوية

حجز التذاكر مسبقًا، ويفضل أن يكون قبل شهر ونصف على الأقل.

اختيار الرحلات ذات التوقفات، حيث تكون غالبًا أقل تكلفة.

متابعة العروض والخصومات المعلنة من قبل الشركة.

تطبيق الخطوط السعودية

تطبيق الخطوط السعودية

وفرت الخطوط الجوية السعودية تطبيقًا مخصصًا يمكن تحميله على أنظمة التشغيل المختلفة. يُمكن للتطبيق تقديم خدمات متنوعة تشمل حجز التذاكر وإجراءات السفر ومعرفة مواعيد الرحلات.

الرابط الإلكتروني لتعديل الحجز

الرابط الإلكتروني لتعديل الحجز

كما يوجد رابط مباشر يمكنك من خلاله تعديل الحجز والاستفادة من خدمات أخرى، وذلك لتسهيل الإجراءات على المسافرين.

الخاتمة

الخاتمة

لقد تناولنا في هذا المقال مختلف جوانب تغيير موعد الرحلة مع الخطوط الجوية السعودية، واستعراض خطوات إلغاء الحجز، بالإضافة إلى تعرفنا على شروط السفر وطرق الاستعلام عن الحجوزات. نتمنى أن يكون هذا المقال قد قدم لك المعلومات المفيدة.