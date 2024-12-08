أماكن مصليات عيد الأضحى 2025 في نجران وأسماء الخطباء

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هند السوليه - الرياض - مع اقتراب عيد الأضحى لعام 2025 في المملكة العربية السعودية، يزداد اهتمام المسلمون في منطقة نجران بمعرفة أماكن الصلاة وأسماء الخطباء. في هذا المقال، سنستعرض بالتفصيل أماكن مصليات عيد الأضحى في نجران والوقت المحدد للصلاة، فضلاً عن العد التنازلي حتى موعدها.

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موعد صلاة عيد الأضحى 2025 في نجران

موعد صلاة عيد الأضحى 2025 في نجران

تحدد موعد صلاة عيد الأضحى في نجران ليكون يوم السبت الموافق 9 يوليو 2025، والذي يوافق 10 ذي الحجة 1446هـ. ستقام الصلاة في الساعة 554 صباحًا، وهو الوقت الذي يتماشى مع الأصول الإسلامية التي تقتضي أن تبدأ صلاة العيد بعد شروق الشمس بنحو 15 دقيقة. تجدر الإشارة إلى أن صلاة عيد الأضحى تتكون من ركعتين تبدأ بتكبيرة الإحرام ثم دعاء الاستفتاح، تليها سبعة تكبيرات.

أماكن مصليات عيد الأضحى 2025 في نجران

أماكن مصليات عيد الأضحى 2025 في نجران

تم إعداد العديد من الجوامع والساحات الكبيرة في نجران لاستقبال المصلين في عيد الأضحى هذا العام. من بين الأماكن المخصصة لصلاة العيد، يمكن ذكر

جامع العزام.

جامع بلال بن رباح.

جامع عبد العزيز بن فهد.

جامع الراجحي.

جامع الأندلس.

جامع الهداية.

جامع التقوى.

ولضمان توفير الأجواء المناسبة للصلاة، أصدر الدكتور عبد الرحمن العصيمي، مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية في منطقة جازان، تعليمات بخصوص الصيانة والتنظيف، لمتابعة سير العمل في المصليات المخصصة.

كم يتبقى على صلاة عيد الأضحى 2025 في نجران العد التنازلي

كم يتبقى على صلاة عيد الأضحى 2025 في نجران العد التنازلي

تزامناً مع إعلان الهيئة الإسلامية في السعودية عن موعد عيد الأضحى يوم السبت الموافق 9 يوليو 2025، أصبح بالإمكان متابعة العد التنازلي لموعد صلاة العيد في نجران، الذي تم تحديده سابقاً.

بهذا، نكون قد انتهينا من هذا المقال الذي استعرضنا فيه أهم الأمور المتعلقة بمصليات عيد الأضحى 2025 في نجران، بالإضافة إلى توقيت الصلاة والعد التنازلي المتبقي.