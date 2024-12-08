نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اماكن سياحية في الاسكندرية دينية وتاريخية في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

مسجد المرسي أبو العباس



يعتبر مسجد المرسي أبو العباس من أقدم وأشهر المساجد في مدينة الإسكندرية، وهو يُعد نقطة جذب رئيسية للزوار والسياح،يحتفي الصوفيون سنويًا بمهرجانات ضخمة في يوليو تشمل مسيرات احتفالية تجوب الشوارع المحيطة بالمسجد، مما يضفي أجواء احتفالية مميزة على المنطقة،يعود تاريخ المسجد إلى العصر الإسلامي القديم ويحتوي على ضريح الشيخ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حسن بن علي الكزراجي المعروف بالمرسي أبو العباس، الذي يعود نسبه إلى الصحابي سعد بن عبادة،يقع المسجد في منطقة تُعرف باسم باب البحر، والتي كانت تُعتبر البوابة الشمالية بين الموانئ الشرقية والغربية لشبه جزيرة الإسكندرية.

قلعة قايتباي



تُعد قلعة قايتباي واحدة من أهم المعالم التاريخية في الإسكندرية، وتمتد أسوارها إلى خارج المبنى الرئيسي، مما يجعلها محاطة بمنطقة ميدان القلعة البحرية حتى الكورنيش،بُنيت القلعة في القرن الخامس عشر على يد السلطان قايتباي بهدف حماية المدينة من الهجمات البحرية،تجذب القلعة العديد من السياح الذين يستمتعون بجولات القوارب واليخوت الصغيرة والكبيرة، مما يجعلها وجهة مفضلة للاستمتاع بالأجواء البحرية المعتدلة والمناظر الطبيعية الخلابة.

دير مارمينا



يقع دير القديس مارمينا الأثري في برج العرب غرب الإسكندرية، على بُعد حوالي 50 كيلومترًا من المدينة،يُعتبر الدير من المواقع الأثرية الهامة وقد تم إدراجه ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو عام 1979، نظرًا لأهميته التاريخية كموقع يروي تاريخ المسيحية في المنطقة،على الرغم من تعرضه للتآكل ودخوله تحت حجب المياه الجوفية، فإنه تم إزالة هذه المياه وترميم المنطقة، مما سمح بفتحها أمام الزوار مجددًا.

الكنيسة المرقسية



تُعد الكنيسة المرقسية، الواقعة في وسط الإسكندرية، الأولى من نوعها التي تُبنى في القارة الأفريقية،أسسها القديس مرقس، الذي وصل إلى الإسكندرية عام 61 ميلادي، وعمل على نشر المسيحية وتأسيس الكنيسة الإسكندرية الرسولية التي تُعرف بالكنيسة القبطية،تضم الكنيسة العديد من الآثار القيمة، منها أربعة لوحات موزاييك صممها الفنان القبطي إسحاق فانوس وتماثيل قديمة للمسيح والعذراء مغطاة بالذهب والفضة،كما تحتوي على مقبرة قديمة تضم رفات بطريرك كرسي البابا منذ ألف عام.

مكتبة الإسكندرية



تُعتبر مكتبة الإسكندرية واحدة من أكبر وأشهر المكتبات على مستوى العالم، وتتميز بتصميم معماري فريد يُشبه قرص الشمس الضخم،تقع المكتبة على طريق الكورنيش وتحتوي على العديد من المتاحف التي تحتوي على نصوص ومخطوطات أثرية،توفر المكتبة غرفة قراءة واسعة تضم وحدات تخزين تصل إلى 8 ملايين وحدة، بالإضافة إلى متحف علمي وقبة فلكية للأطفال،تُعتبر المكتبة وجهة سياحية بارزة تستقطب آلاف الزوار يوميًا.

متحف الإسكندرية القومي



يغطي المتحف الوطني لمكتبة الإسكندرية تاريخ المدينة القديمة ويعرض مجموعة متنوعة من القطع الأثرية التي تعود للعصور الفرعونية، البطلمية، والعصر البيزنطي والإسلامي،يشمل المتحف تماثيل وآثارًا مستخرجة من البحر، بالإضافة إلى خرائط تعكس تاريخ الإسكندرية،يتيح المتحف للزوار فهم التحولات التاريخية التي شهدتها المدينة عبر العصور المختلفة.

كورنيش الإسكندرية



يُعتبر كورنيش الإسكندرية من أبرز المعالم السياحية في المدينة، ويمتد على طول الواجهة البحرية،يُشكل الكورنيش مكانًا مثاليًا للتنزه والاستمتاع بالمناظر البحرية الخلابة، خاصة خلال فصل الصيف حيث يتجمع السكان المحليون لتجنب حرارة الجو والاستمتاع بالهواء النقي.

كوبرى ستانلى



يُعد كوبرى ستانلى جسرًا حديثًا وجذابًا يستقطب الزوار لالتقاط صور تذكارية،يعتبر الجسر رمزًا معاصرًا للمدينة ويعكس جمال وتطور الإسكندرية.

مقابر كوم الشقافة



تقع مقابر كوم الشقافة في منطقة كوم الشقافة جنوب منطقة ميناء البصل، وتُعتبر من أهم المقابر في الإسكندرية،تعكس المقابر التداخل المعماري بين الفنون الفرعونية والرومانية وتُعتبر واحدة من أفضل النماذج للعمارة الجنائزية.

عمود السواري



يُعتبر عمود السواري من أشهر المعالم الأثرية في الإسكندرية، ويبلغ ارتفاعه حوالي 27 مترًا،صُنع العمود من حجر الجرانيت الأحمر بُني لإحياء ذكرى الإمبراطور دقلديانوس في القرن الثالث الميلادي، ويُعد من آخر الآثار المتبقية لمعبد سيرابيوم، وهو أطول نصب تذكاري من العصر الروماني.

حدائق المنتزه



تُغطي حدائق المنتزه مساحة 370 فدانًا قرب المنتزه شرق الإسكندرية، وتطل على خليج المنتزه،كانت هذه الحدائق ملكًا للأسرة العلوية وتضم القصر الملكي المنتزه وخمسة شواطئ للسباحة، مما يجعلها وجهة مميزة للاستجمام والاستمتاع بالطبيعة.

مسجد القائد إبراهيم



يقع مسجد القائد إبراهيم في وسط الإسكندرية، ويعتبر واحدًا من أقدم المساجد في مصر،بُني المسجد في العهد الأموي خلال القرن الثامن الميلادي وتم توسيعه وتجديده عبر العصور،يُستخدم المسجد حاليًا لأداء الصلوات اليومية وأغراض دينية أخرى، ويعتبر معلمًا دينيًا وثقافيًا بارزًا في المدينة.

مسجد سيدي بشر



يُعتبر مسجد سيدي بشر معلمًا دينيًا هامًا في الإسكندرية، ويعود تاريخه إلى العهد الفاطمي في القرن العاشر الميلادي،يتميز المسجد بعمارته الإسلامية التقليدية ويُستخدم لأداء الصلوات والطقوس الدينية.

المعبد اليهودي في الإسكندرية



يعتبر المعبد اليهودي في الإسكندرية معلمًا دينيًا تاريخيًا بارزًا، وقد بُني في القرن الثاني عشر الميلادي،يُعتبر المعبد مركزًا دينيًا وثقافيًا للجالية اليهودية في الإسكندرية ويتميز بعمارة يهودية تقليدية.

أفضل شواطئ الإسكندرية



شاطئ ممفيس



يُعد شاطئ ممفيس واحدًا من أشهر وأجمل الشواطئ في الإسكندرية، حيث يتميز برماله الناعمة ومياهه الهادئة، مما يجعله مكانًا مثاليًا للسباحة والاسترخاء.

شاطئ أبو قير



يُعتبر شاطئ أبو قير منطقة رائعة للاستمتاع بمشاهد البحر وتذوق المأكولات البحرية اللذيذة في المطاعم المحلية.

شاطئ سان ستيفانو



يقع شاطئ سان ستيفانو بالقرب من منطقة سان ستيفانو ويتميز بكثرة الأنشطة البحرية والمقاهي والمطاعم.

شاطئ أنفيلد



يُعد شاطئ أنفيلد موقعًا هادئًا ومناسبًا للعائلات، ويقع بالقرب من مكتبة الإسكندرية الشهيرة.

شاطئ مونتازا



يقع شاطئ مونتازا داخل قصر مونتازا الملكي ويُعتبر مكانًا رائعًا للاستمتاع بالمناظر البحرية الخلابة والنزهات في الحدائق المحيطة.

أفضل فنادق الإسكندرية



فورسيزونز سانت استيفانو



يُعتبر فورسيزونز سانت استيفانو واحدًا من أرقى وأفخم الفنادق في الإسكندرية، حيث يقدم مستوى عاليًا من الفخامة والخدمة الممتازة.

هيلتون كورنيش الإسكندرية



يمتاز هذا الفندق بموقعه على الكورنيش ويوفر إطلالات خلابة على البحر، ويتميز بمجموعة واسعة من المرافق والخدمات.

رويال توليب ألكسندريا



يقع هذا الفندق بالقرب من منطقة سانت كاترين ويقدم أماكن إقامة مريحة ومرافق جيدة.

ماريوت الإسكندرية



يمتاز فندق ماريوت الإسكندرية بموقعه على كورنيش الإسكندرية ويقدم غرفًا فسيحة ومرافق متعددة، بما في ذلك مسبح بانورامي.

الماسة بالاس الإسكندرية



يقع هذا المنتجع بالقرب من الإسكندرية ويوفر مجموعة متنوعة من الغرف والشاليهات والفيلات بأسعار معقولة.

كيفية التنقل بين معالم الإسكندرية المختلفة



السيارات والتاكسي



يمكنك استئجار سيارة أو استخدام التاكسي للتنقل بسهولة في الإسكندرية،يُفضل دائمًا التفاوض على الأسعار قبل الركوب.

الحافلات



توفر شبكة الحافلات العامة وسيلة رخيصة وفعالة للتنقل في المدينة،يمكنك شراء تذاكر الحافلات من المحطات أو داخل الحافلات.

المترو



تحتوي الإسكندرية على نظام مترو يصل بين مناطق مختلفة في المدينة، ويُعد المترو وسيلة سريعة ومريحة للتنقل.

الأتوبيسات البحرية



يمكنك استخدام الأتوبيسات البحرية للوصول إلى مناطق مختلفة على الساحل البحري، وهي وسيلة مميزة للاستمتاع بالمناظر البحرية.

المشي



بعض المعالم في الإسكندرية قد تكون قريبة بما فيه الكفاية للتجول سيرًا على الأقدام، لذا يمكنك اختيار المناطق المناسبة للمشي للاستمتاع بالاستكشاف.

خدمات الركوب مشاركة



يمكنك استخدام خدمات الركوب مشاركة مثل أوبر وكريم للتنقل بين المواقع بسهولة وراحة.

الدراجات



تُعد الدراجات وسيلة مستدامة وممتعة لاستكشاف المدينة، حيث يمكنك استئجار الدراجات في بعض المناطق.

أسئلة شائعة حول السياحة في الإسكندرية



ما هي أبرز الأماكن التاريخية في الإسكندرية



من أبرز الأماكن التاريخية في الإسكندرية مكتبة الإسكندرية، وقلعة قايتباي، ومسجد المرسي أبو العباس.

ما هو التاريخ الديني للإسكندرية



تحظى الإسكندرية بتاريخ ديني غني، حيث كانت مكانًا مهمًا في نشوء المسيحية، وكانت موقعًا لمكتبة الإسكندرية الشهيرة ولمذهب الإسكندرية في المسيحية.

ما هي أهم المعالم الدينية في الإسكندرية



تحتوي الإسكندرية على العديد من المعالم الدينية الهامة، بما في ذلك مسجد القائد إبراهيم، ومسجد أبو العباس الأنصاري، وكنيسة السيدة العذراء مريم، وكنيسة مارمرقس الأبيض.

ما هي القصص التاريخية المرتبطة بالإسكندرية



تاريخ الإسكندرية غني بالقصص، ومنها قصة مكتبة الإسكندرية الضائعة التي كانت واحدة من أكبر مراكز العلم والثقافة في العالم القديم،كما تُرتبط بقصص الأهرامات والإسكندر الكبير.

ما هي الأماكن الدينية الهامة للمسلمين في الإسكندرية



بالإضافة إلى مسجد القائد إبراهيم ومسجد أبو العباس الأنصاري، يوجد العديد من المساجد الهامة في الإسكندرية لأداء الصلوات والعبادة.

ما هي الفترة الزمنية المهمة في تاريخ الإسكندرية



تاريخ الإسكندرية يحتوي على العديد من الفترات المهمة، ومن أبرزها العصور القديمة مع الإسكندر الكبير، والفترة الرومانية والبيزنطية، والعصور الإسلامية والعربية.