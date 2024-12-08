انتفاخ غدد الحليب تحت الإبط

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هند السوليه - الرياض - محتويات

أسباب الانتفاخات التي تظهر تحت الإبط

أسباب الانتفاخات التي تظهر تحت الإبط

تُعتبر الانتفاخات التي تظهر تحت الإبط من المشكلات الصحية الشائعة التي قد تسبب قلقًا للأشخاص الذين يعانون منها،تعكس هذه الانتفاخات مجموعة متنوعة من الحالات الصحية، بدءًا من الحالات البسيطة مثل التهاب الغدد الليمفاوية إلى الحالات الأكثر تعقيدًا مثل الأورام،لذا، يُعد فهم الأسباب المحتملة لهذه الانتفاخات أمرًا ضروريًا للتعرف على كيفية التعامل معها.

في نهاية المطاف، تُعتبر الانتفاخات التي تظهر تحت الإبط من الأعراض الصحية التي تحتاج إلى اهتمام،قد تشير هذه الانتفاخات إلى حالات بسيطة أو معقدة، وبالتالي من الأفضل استشارة الطبيب لتحديد السبب الدقيق والحصول على العلاج المناسب،يُعد التوجه للعلاج المبكر خطوة هامة لتجنب المضاعفات المحتملة وللحفاظ على صحة الجسم بشكل عام.

1،كيس أو خراج تحت الإبط

يُعد تكوين الكيس أو الخراج واحدًا من أكثر الأسباب شيوعًا التي تؤدي إلى ظهور الانتفاخات تحت الإبط،يمكن أن يحدث تكوين هذه الكيسات نتيجة

التهاب الجريبات الشعرية حيث يحدث التهاب في بصيلات الشعر، مما يؤدي إلى تكوين خراج، وهو ما يُعرف بحب الشباب الكيسي.

الحلاقة قد تؤدي الحلاقة إلى تهيج الجلد، مما يُمكن أن يسفر عن تشكيل كيس،فعند حلاقة الشعر في منطقة الإبط، قد يتعرض الجلد للتهيج أو العدوى، الأمر الذي يُفضي إلى تكوين خراج مؤلم.

العدوى قد تسبب البكتيريا، مثل المكورات العنقودية، عدوى في الغدد العرقية أو بصيلات الشعر، مما يؤدي إلى ظهور خراج تحت الإبط.

طرق العلاج

الأدوية الموضعية يُمكن استخدام الكريمات المضادة للبكتيريا أو المراهم للتخفيف من الأعراض.

التصريف الجراحي في حالة الخراج، قد يحتاج الطبيب إلى تصريف السائل المحتجز.

2،ورم شحمي

الورم الشحمي هو كتلة دهنية حميدة تظهر تحت الجلد وتتميز بالخصائص التالية

ملمس مطاطي يكون الورم الشحمي ناعمًا ومرنًا عند اللمس.

عدم الألم عادةً لا يسبب هذا النوع من الورم الألم، ويُعتبر غير ضار.

النمو البطيء ينمو الورم الشحمي ببطء، وعادةً لا يحتاج إلى علاج إلا إذا تسبب في انزعاج.

طرق العلاج

المراقبة يُمكن ترك الورم الشحمي دون علاج إذا لم يُسبب أي انزعاج.

الإزالة الجراحية إذا كان الورم يسبب انزعاجًا أو كان كبيرًا، يمكن للطبيب إزالته.

3،العدوى الفيروسية

قد تؤدي بعض أنواع العدوى الفيروسية إلى ظهور انتفاخات تحت الإبط، مثل

فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) قد يُؤدي إلى التهاب الغدد الليمفاوية، مما يسبب انتفاخات.

التهاب المفاصل الروماتويدي يمكن أن يُسبب أيضًا انتفاخًا في الغدد الليمفاوية.

نزلات البرد حتى العدوى البسيطة، مثل نزلات البرد، قد تؤدي إلى انتفاخات في الغدد الليمفاوية تحت الإبط.

طرق العلاج

العلاج الداعم يعتمد العلاج على نوع العدوى، وقد يتضمن مسكنات للألم والعلاج المضاد للفيروسات.

استشارة الطبيب من المهم استشارة طبيب مختص لتحديد السبب الدقيق.

4،التهاب الغدد العرقية

تحتوي منطقة الإبط على عدد كبير من الغدد العرقية، وقد تحدث مشكلة انسداد هذه الغدد بشكل يؤدي إلى

تراكم السموم حيث قد يتسبب تراكم السموم في إصابة المنطقة بالعدوى، مما يؤدي إلى ظهور كتل صغيرة.

الأعراض يمكن أن يترافق التهاب الغدد العرقية مع الحكة والألم.

طرق العلاج

الأدوية الموضعية يُمكن استخدام الكريمات المضادة للبكتيريا لتقليل الالتهاب.

التدخل الجراحي في حالات الالتهاب الشديد، قد يحتاج الطبيب إلى تصريف القيح.

5،الأمراض الجلدية

يمكن أن تسهم بعض الأمراض الجلدية في ظهور الانتفاخات تحت الإبط، مثل

الأكزيما قد تُسبب جفاف الجلد والتهاب، مما يؤدي إلى انتفاخات.

الصدفية قد تتسبب هذه الحالة في تكون قشور على الجلد، مما يؤدي إلى انتفاخات.

طرق العلاج

الكريمات الموضعية يُمكن استخدام الكورتيكوستيرويدات للتقليل من الالتهاب والحكة.

العلاج الضوئي في بعض الحالات، يُمكن استخدام العلاج الضوئي لعلاج الأمراض الجلدية.

علاجات لتقليل الانتفاخات تحت الإبط

علاجات لتقليل الانتفاخات تحت الإبط

تعتمد العلاجات المتاحة على السبب الرئيسي لظهور الانتفاخات،فيما يلي بعض الخيارات المتاحة

1،العلاجات المنزلية

الراحة تُعتبر الراحة من الأمور الأساسية للتخفيف من الالتهاب.

استخدام الثلج يُمكن تطبيق الثلج أو المناشف المبللة على المنطقة المصابة لتقليل الالتهاب.

تجنب رفع الأشياء الثقيلة يُفضل تجنب الأنشطة التي قد تزيد من إجهاد المنطقة المصابة.

ترطيب الجلد من المهم الحفاظ على رطوبة الجلد تحت الإبط لتفادي المشاكل.

2،العلاجات الدوائية

مسكنات الألم يُمكن استخدام مسكنات الألم بدون وصفة طبية للتخفيف من الألم الناتج عن إجهاد العضلات.

المضادات الحيوية في حالة الإصابة بعدوى، قد يصف الطبيب مضادات حيوية مناسبة.

الكورتيزون في حالات الالتهابات الحادة، قد يصف الطبيب أدوية تحتوي على الكورتيزون لتقليل الالتهاب.

3،الطرق الجراحية

إذا كان هناك خراج تحت الإبط، يصبح من الضروري زيارة الطبيب،يقوم الطبيب بإجراء عملية بسيطة لتصريف الخراج وإزالة السائل المتجمع، مما يساعد على تقليل الانتفاخ.

انتفاخ غدد الحليب تحت الإبط لدى النساء المرضعات

انتفاخ غدد الحليب تحت الإبط لدى النساء المرضعات

بعد الولادة، قد تعاني بعض النساء من انتفاخ تحت الإبط نتيجة انسداد الغدد اللبنية،غالبًا ما يكون هذا الانتفاخ غير مقلق، ويعود أساسًا إلى امتلاء الغدد بالحليب.

كيفية الوقاية من انتفاخ غدد الحليب تحت الإبط