نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برج العذراء بإسطنبول؛ رمزًا خالدًا للحب في تركيا في المقال التالي

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نبذة حول برج العذراء



تاريخ برج العذراء بإسطنبول



الأصل والبناء



العصور القديمة يُعتبر برج العذراء (Kız Kulesi) في إسطنبول من المعالم التي تمتد جذورها إلى القرن الرابع قبل الميلاد،يعود الفضل في تأسيسه إلى الجنرال الأثيني سيبياديس، الذي يعتقد أنه بُني على تلك الجزيرة عام 340 قبل الميلاد للسيطرة على حركة المرور في مضيق البوسفور.

الإمبراطورية البيزنطية أشار المؤرخون البيزنطيون إلى أن برج العذراء كان بمثابة موقع لتثبيت أحد طرفي سلسلة ضخمة، والتي كانت تُستخدم خلال الحصارات التي تعرضت لها القسطنطينية عبر مضيق البوسفور.

الاستخدامات عبر العصور



العصر البيزنطي اُستخدم البرج كمركز لمراقبة حركة الملاحة البحرية.

العهد العثماني عمل البرج كبرج مراقبة، ومنارة، ومحطة إذاعية.

الثلاثينيات من القرن التاسع عشر خلال وباء الكوليرا، تم الاستفادة من البرج كمركز للحجر الصحي ومستشفى ميداني.

الترميم والتحديثات



1833 خضع البرج لترميم شامل، مما أكسبه طرازا معماريا عثمانيا باروكيا يتماشى مع مظهره الحالي.

1995 إلى 2000 أُعيد تجديد برج العذراء بشكل يُتيح تحويله إلى مطعم.

2025 قامت وزارة الثقافة والسياحة التركية بإطلاق مشروع ترميم جديد تحت عنوان “برج العذراء يفتح أعينه من جديد” مما استدعى إغلاق البرج أمام الجمهور.

الوضع الحالي



من المتوقع أن يُفتح برج العذراء للجمهور مجددًا في أبريل 2025 بعد الانتهاء من أعمال الترميم،اليوم، يُعتبر البرج معلمًا بارزًا في إسطنبول، حيث يجذب السياح من مختلف أنحاء العالم.

أنشطة للقيام بها في برج العذراء بإسطنبول



أساطير برج العذراء بإسطنبول



تتعلق برج العذراء في إسطنبول، المعروف أيضاً بـ “برج الفتاة” أو “Kız Kulesi” بالعديد من الأساطير الجذابة والمثيرة،إليكم ثلاثة من أبرز هذه الأساطير

1،أسطورة الأميرة



تحكي هذه الأسطورة عن ملك قد أُبلغ من قبل نبية بأنه سيفقد ابنته الأميرة نتيجة لدغة أفعى،حذرًا على حياة ابنته، قرر بناء برجٍ في وسط مضيق البوسفور لحمايتها،عاشت الأميرة في البرج بأمان، لكن في يومٍ ما، تسلمت سلة فواكه كهدية، واختبأت أفعى بداخلها، مما أدى إلى لدغتها ووفاتها، مما جعل النبوءة تتحقق رغم كافة احتياطات والدها.

2،أسطورة البطل والليندر



تتناول هذه الأسطورة قصة حب مأساوية بين ليندر وعشيقته البطل الكاهنة، حيث كان ليندر يسبح عبر مضيق Hellespont كل ليلة لقضاء الوقت مع البطل التي كانت تضيء له شعلة لتوجيهه،في إحدى الليالي العاصفة، انطفأت الشعلة فتاه ليندر في الظلام وغرق،عند اكتشافها لجسد حبيبها الغارق، ألقت البطل بنفسها في البحر لتكون معه في الموت،على الرغم من أن هذه الأسطورة مرتبطة بالدردنيل، إلا أنها تُروى غالبًا في إطار برج العذراء.

3،أسطورة البرجين المحبين



تدور هذه الأسطورة حول حبٍ عميق بين برج العذراء وبرج غلطة اللذان يفصل بينهما مضيق البوسفور،على الرغم من المسافة التي تفصل بينهما، إلا أن البرجين لم يستطيعا التحدث،تُقال إن برج غلطة كتب مئات الرسائل إلى برج العذراء ولكن لم يتمكن من إرسالها، مما يعكس الحب الأفلاطوني والحنين الذي لا يتحقق، وهو ما يجعل هذه القصة شائعة بين سكان المدينة وزوارها.

تتعزز هذه الأساطير من الطابع الرومانسي والدرامي لبرج العذراء، مما يجعله معلمًا سياحيًا مميزاً، ليس فقط بفضل موقعه الخلاب بل أيضًا بفضل القصص الفريدة التي تحيط به.

فنادق بالقرب من برج العذراء بإسطنبول



إذا كنت تبحث عن فنادق قريبة من برج العذراء، إليك بعض الخيارات التي يمكنك اعتبارها

سيراهان سويتس (Sura Hagia Sophia Hotel) يبعد حوالي 6 كيلومترات من برج العذراء. فندق سويسوتيل إسطنبول البوسفور (Swissotel The Bosphorus) يقع على بعد مسافة قصيرة بالسيارة من برج العذراء. فندق فور سيزونز إسطنبول بوسفور (Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus) يقع على ضفاف البوسفور وبالقرب من برج العذراء. فندق شاندوران سويتس إسطنبول (Shangri-La Bosphorus, Istanbul) يوفر إطلالات رائعة على البوسفور ويبعد عن برج العذراء مسافة قصيرة.

يرجى التأكد من التحقق من موقع الفندق ومسافته عن برج العذراء لضمان تجربة إقامة مريحة وقريبة من المواقع التي ترغب في زيارتها في إسطنبول.

مطاعم بالقرب من برج العذراء بإسطنبول



إليك قائمة بأهم 9 مطاعم تقع بالقرب من برج العذراء في إسطنبول

كيز كوليسي Kız Kulesi Filizler Koftecisi Uskudar مطعم فليزلر كوفتيسي أوسكودار سميت سراي Semit Saray قهوة روبرت سالاكاك Kahve Roport Salacak مطعم بنلوكس ونارجي Benlux Nargile إيكياكا اسطنبول كافيه Eyüp İkinci Bahar جول كارديسلر Jul Kardeşler مقهى هانسي آيل كاي باهسي Hansi Ayıl Kây Bahşi Kanaat Lokantasi كانات لوكانتاسي

تقدم هذه المطاعم مجموعة متنوعة من المأكولات وتجعل من تناول الطعام تجربة مميزة خلال زيارتك لهذا المعلم السياحي في إسطنبول.

كيفية الوصول إلى برج العذراء



لزيارة برج العذراء (Maiden’s Tower) في إسطنبول، يمكنك اتباع إحدى الطرق التالية

من الجانب الآسيوي (Üsküdar / Salacak) تغادر قوارب المكوك من ميناء Salacak تجاه الجزيرة كل 15 دقيقة تقريبًا.

يمكنك الانتظار في الميناء والصعود على أول قارب متاح. من الجانب الأوروبي (Kabataş) تتجه قوارب من Kabataş نحو برج العذراء كل ساعة خلال عطلات نهاية الأسبوع، من الساعة 1300 حتى الساعة 1800.

يمكنك الوصول إلى Kabataş عبر وسائل النقل العامة أو التاكسي وانتظار القارب في الميناء. رحلة بالقارب من الجانب الأوروبي يمكنك أيضًا القيام برحلة سياحية بالقارب تستغرق حوالي ساعة من الجانب الأوروبي، حيث ستمر بجوار برج العذراء، مما يمنحك فرصًا ممتازة لالتقاط الصور ورؤية البرج من زوايا مختلفة.

متى يجب أن أزور برج العذراء



إذا كنت تفكر في زيارة برج العذراء في إسطنبول، إليك بعض النصائح والمعلومات الهامة