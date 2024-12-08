نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوادبست .،كيف تستمتع بالينابيع الحارة في لؤلؤة الدانوب في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

ما هي بودابست



تعتبر بودابست، عاصمة المجر، واحدة من أبرز المدن الثقافية في أوروبا الشرقية،تم تأسيس بودابست كمدينة موحدة عام 1872 من خلال دمج ثلاث مدن مستقلة سابقًا، وهي بودا وبست وأودابود،وتتميز بمكانتها كواحدة من أهم مراكز الثقافة والفنون في المنطقة، حيث تحتوي على العديد من مواقع التراث العالمي المدرجة ضمن قائمة منظمة اليونسكو، مثل سلسلة بودا التاريخية، والقلعة الملكية، وجزيرة مارغريت، وشارع أندراسي،تمتزج في بودابست عناصر التراث الثقافي الغني مع الهندسة المعمارية الرائعة، مما يجعلها وجهة سياحية بارزة للزوار من جميع أنحاء العالم.

أين تقع بودابست



تقع بودابست في قلب أوروبا، على ضفاف نهر الدانوب، وتعتبر نقطة التقاء للثقافات المختلفة والتاريخ المتنوع في المنطقة.

أفضل شهور السياحة في بودابست



تُعد أوقات الربيع (من مارس إلى مايو) والخريف (من سبتمبر إلى نوفمبر) من أفضل الفترات لزيارة بودابست، حيث يتميز الطقس بالاعتدال وتقل الزحام السياحي، مما يسهل التجول في المدينة واستكشاف معالمها،في فصل الصيف، قد ترتفع درجات الحرارة والرطوبة، لكن هذا لا يمنع العديد من السياح من زيارتها والاستمتاع بالأنشطة الخارجية والفعاليات التي تُقام خلالها،على الرغم من ذلك، تبقى بودابست وجهة سياحية مبهرة طوال العام، بفضل جمالها الطبيعي وتراثها الثقافي الغني وتجاربها السياحية المتنوعة.

أماكن السياحة في بودابست



تحتوي بودابست على مجموعة متنوعة من المعالم السياحية التي تناسب مختلف الاهتمامات، بدءًا من الثقافة ومرورًا بالترفيه وصولًا إلى الطبيعة،إليك بعض المعالم البارزة في المدينة

قلعة بودا وسلسلة بودا التاريخية تتكون من مجموعة من القلاع والقصور التاريخية على التلال الغربية لنهر الدانوب، حيث تضم القلعة الملكية والبازليكا ومتاحف تاريخية. جزيرة مارغريت تعد جزيرة خضراء محاطة بنهر الدانوب وملاذًا هادئًا للزوار، مع حدائق جميلة ومناطق للمشي. شارع أندراسي يعد الشارع التجاري الرئيسي في المدينة، ويضم متاجر فاخرة ومطاعم راقية، بالإضافة إلى كونه مركزًا للحياة الثقافية. البرلمان المجري يعتبر من أبرز معالم المدينة بتصميمه الباروكي الفخم، ويُعد مكانًا يجب زيارته لمحبي الهندسة المعمارية. حمامات غيليرت تعد واحدة من أقدم الحمامات التقليدية الشهيرة في المدينة، وتوفر تجربة استرخاء تاريخية. شارع فاشي منطقة تجذب السكان المحليين والسياح بمقاهيها ومطاعمها، وهي مثالية للاستمتاع بأجواء المدينة الحيوية. كنيسة سانت ستيفن تقع في قلب بودابست التاريخي، وهي رمز ديني وثقافي مهم. المتحف الوطني المجري يقدم عرضًا كاملًا لتاريخ المجر من العصور القديمة إلى الوقت الحاضر، ويتيح فهمًا عميقًا للثقافة والتاريخ المجري.

تُعتبر هذه بعض المعالم الرئيسية في بودابست، بالإضافة إلى العديد من الأماكن الأخرى التي تستحق الزيارة وتُعزز تجربة السياحة في المدينة.

قلعة بودا أهم أماكن السياحة في بودابست



تُعد قلعة بودا واحدة من أبرز المعالم التاريخية في المدينة، تتميز بتاريخها العريق وهندستها المعمارية الرائعة،تأسست القلعة في القرن الثامن عشر وهي واحدة من أكبر القصور في أوروبا، حيث تحتوي على أكثر من 200 غرفة.

على الرغم من الأضرار الهائلة التي تعرضت لها خلال الحرب العالمية الثانية، تم إعادة إعمارها بشكل كبير، بما في ذلك الأجزاء الخارجية والداخلية المهمة،اليوم، تضم القلعة عددًا من المتاحف البارزة، مثل المعرض الوطني المجري ومتحف بودابست التاريخي.

تم إدراج قلعة بودا كموقع للتراث العالمي لليونسكو، وتجذب الزوار بممراتها التاريخية وهندستها المعمارية المتنوعة،كما تقدم مناظر خلابة، خاصةً عند إضاءتها ليلاً، مما يجعل زيارة ساحاتها تجربة لا تُنسى.

مبنى البرلمان المجري



يعتبر مبنى البرلمان في بودابست أحد أبرز المعالم السياحية، ويتميز بتصميمه المعماري الفاتن،تم افتتاح المبنى عام 1886 بمناسبة الذكرى الألف لبلاد المجر، وهو يُعد الآن ثالث أكبر مبنى برلماني في العالم.

يتكون المبنى من 691 غرفة ويحتوي على 19 كيلومترًا من الممرات والسلالم الرائعة، مما يعكس الفخامة والتفرد في التصميم،تقدم الجولات المصحوبة بمرشدين للزوار فرصة لاكتشاف التاريخ والثقافة المجرية، مع ضرورة حجزها في أوقات معينة لتجنب ازدحام أشغال الحكومة بالمبنى،يتمتع البرلمان بموقع استراتيجي على ضفاف نهر الدانوب، مما يجعله وجهة سياحية متميزة.

كنيسة سانت ستيفن



تعتبر كنيسة سانت ستيفن واحدة من المعالم السياحية الرئيسية في بودابست، وهي مثال بارز على المعمار الديني،تم تكريس هذه الكنيسة للقديس ستيفن، ملك المجر المقدس ومؤسس الدولة المجرية،بدأ البناء في العام 1851، وواجه المشروع بعض التحديات حتى استُكمل بناءها عام 1905.

تعرضت الكنيسة لأضرار جسيمة خلال الحرب العالمية الثانية، لكن تمت استعادتها بعد ذلك،من أبرز ما تحمله الكنيسة هو اليد المحنطة للقديس ستيفن، التي تُعد بقايا تاريخية هامة.

تل جيليرت أفضل أماكن السياحة في بودابست



يعتبر تل جيليرت موقع سياحي بارز يقع على ضفاف نهر الدانوب، ويشتهر بجمال الطبيعة المحيطة به،يرتفع التل حوالي 235 مترًا فوق سطح النهر، ويُعتبر منطقة الينابيع الحارة واحدة من أشهر الوجهات الطبية في العالم.

تشمل المعالم البارزة على التل حمامات روداس، التي بُنيت خلال الاحتلال العثماني في القرن السابع عشر، وتعكس جزءًا مهمًا من تاريخ بودابست،لا تزال تُستخدم لتوفير خدمات الاسترخاء والعلاج الصحي.

متحف الفنون الجميلة



يُعتبر متحف الفنون الجميلة في بودابست واحدًا من أهم المعارض الفنية في المدينة، حيث يحتوي على واحدة من أكبر مجموعات الأعمال الفنية القديمة في أوروبا،تأسس المتحف في عام 1870 ويقع في مبنى كلاسيكي يعكس الطابع الفني للجمالية الأوروبية.

يقدم المتحف مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية من مدارس مختلفة، مما يسمح للزوار بالتعرف على تطور الفنون عبر العصور، وهو ما يجعله وجهة متميزة لمحبي الثقافة والفنون.

حمام شيتشيني الحراري أهم أماكن السياحة في بودابست



يُعد حمام شيتشيني الحراري من أشهر الحمامات الحرارية في بودابست وأحد أكبر المنشآت من هذا النوع في أوروبا،تأسس عام 1913 ويتمتع بتصميم معماري فخم يعكس تاريخ وثقافة المدينة.

يوفر الحمام مجموعة متنوعة من المسابح وغرف الساونا والبخار، بالإضافة إلى خدمات التدليك والعلاجات الصحية، مما يجعله وجهة مثالية للباحثين عن الاسترخاء والعافية.

دار الأوبرا المجرية



تُعد دار الأوبرا المجرية من أبرز المعالم الثقافية والفنية في بودابست، وقد تم افتتاحها عام 1884،تُجسد العمارة الفريدة للمبنى رسائل الثقافة والفن، ويتمتع بمكانة مرموقة على مستوى العالم.

تتسع قاعة الأوبرا الكبرى لحوالي 1261 شخصًا، وتقدم عروضًا متنوعة من الأوبرا والباليه، مما يجعلها مركزًا حيويًا للفنون في المدينة.

حديقة حيوان بودابست



تُعتبر حديقة حيوانات بودابست واحدة من أقدم حدائق الحيوان في العالم التي لا تزال تستقبل الزوار،تأسست منذ أكثر من 150 عامًا، مما يجعلها مكانًا فريدًا برؤية تاريخية،

تحتوي الحديقة على أكثر من 1070 نوعًا مختلفًا من الحيوانات، مما يُوفر تجربة فريدة للزوار،تقع الحديقة في قلب المدينة، مما يجعلها مناسبة للزيارة للعائلات.

توفر الحديقة أيضًا برامج تعليمية وترفيهية تهدف إلى تعزيز الوعي بعالم الحيوان والطبيعة، مما يجعلها وجهة مفضلة للعائلات والأطفال.