نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على طريقة الحجز في دي باي الساحل الشمالي في المقال التالي

هند السوليه - الرياض - محتويات

موقع دي باي الساحل الشمالي



تعتبر قرية دي باي، التي تقبع على الكيلومتر 165 من طريق الإسكندرية مطروح، واحدة من الوجهات السياحية الفريدة في الساحل الشمالي لمصر،يُظهر الموقع الاستراتيجي للقرية ميزات عدة، نذكر منها

تقع قرية دي باي في مكان مميز على بُعد، أمام محور الضبعة.

تستغرق حوالي ربع ساعة بالسيارة في الوصول إلى خليج سيدي عبد الرحمن.

تبعد القرية حوالي 3 ساعات بالسيارة من مدينة القاهرة، مما يجعلها وجهة سهلة الوصول.

تبعد عن مارينا ومنتجع العلمين بحوالي 45 كيلومتر، مع زمن وصول يقارب 20 دقيقة بالسيارة.

تستغرق الرحلة من دي باي إلى مرسى مطروح حوالي 90 دقيقة، حيث تفصل بينهما مسافة تبلغ 115 كيلومتر.

مساحات دي باي الساحل الشمالي



يمتاز مشروع دي باي الساحل الشمالي، الذي تطوره شركة تطوير مصر، بخصائص متعددة منها

يمتد المشروع على مساحة تبلغ 21 فدان، ويشمل شاطئًا رمليًا يمتد لعدد 800 متر.

تم تخصيص نسبة ملحوظة من مساحة المشروع للمساحات الخضراء والبحيرات والخدمات المتنوعة.

يشمل المشروع مجموعة مناسبة من الوحدات السكنية مثل الفلل المستقلة، الشاليهات، التوين هاوس، اللوفتس، والكبائن الفندقية.

بإجمالي يبلغ 1800 وحدة سكنية متاحة.

تتفاوت مساحات الوحدات حسب النوع، حيث تبدأ مساحة اللوفتس من 75 متر مربع وتصل حتى 95 متر مربع، بينما يبدأ حجم الشاليهات من 100 متر مربع (غرفتي نوم أو ثلاثة)، وتبدأ مساحة التوين هاوس من 200 متر مربع، والمساحة الخاصة بالفلل المستقلة تكون من 280 متر مربع فما فوق.

الأسعار وأنظمة التقسيط



تختلف أسعار وحدات داي باي الساحل الشمالي بحسب الأنماط المختلفة، والتي تشمل

اللوفتس (غرفة نوم واحدة) تبدأ الأسعار من 2 مليون جنيه مصري.

الشاليهات (غرفتي نوم) تبدأ الأسعار من 2 مليون و300 ألف جنيه مصري.

الشاليه بمساحة 180 متر مربع (3 غرف نوم) تبدأ الأسعار من 3 مليون و300 ألف جنيه مصري.

فيلا توين هاوس صف أول لاجوا (مساحة 200 متر مربع) تبدأ الأسعار من 5 مليون و750 ألف جنيه مصري.

الفلل صف أول لاجون (مساحة كبيرة) تبدأ الأسعار من 8 مليون و900 ألف جنيه مصري.

تتميز هذه الوحدات بتشطيب سوبر لوكس شامل، وتوافر خيارات تقسيط ميسرة تصل إلى 8 سنوات، مع إمكانية دفع نسبة 10% كمقدم، ثم تسديد باقي المبلغ على أقساط شهرية متساوية خلال فترة التقسيط المحددة،

خدمات داي باي الساحل الشمالي



تقدم شركة تطوير مصر مجموعة متكاملة من الخدمات والمرافق في مشروع دي باي الساحل الشمالي، والتي تشمل