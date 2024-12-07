جوتيريش: الكارثة في غزة انهيار تام لإنسانيتنا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 ديسمبر 2024 10:34 صباحاً - قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنَّ الكارثة في غزة تمثل "انهيارًا تامًا للإنسانية"، وسط استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع لأكثر من 14 شهرًا.

وأضاف "جوتيريش"، في منشور على منصة "إكس": "الكارثة في غزة ليست سوى انهيارًا تامًا لإنسانيتنا، ويجب أن يتوقف هذا الكابوس"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أنه لا يمكن الاستمرار في غضِّ الطرف عمّا يحدث في قطاع غزة.

تجدر الإشارة إلى أن جيش الاحتلال لا يزال مستمرًا في عدوانه على قطاع غزة منذ 427 يومًا، متسببًا بأكبر كارثة إنسانية بالشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على القطاع إلى 44612 شهيدًا و105834 مصابًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء منذ السابع من أكتوبر 2023.