النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية: الإمارات.. في قلب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 07:30 صباحاً - أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف عمق وتجذر العلاقات الأخوية التي تجمع الكويت والإمارات.

وأضاف في تصريح للصحفيين عقب مشاركته في الاحتفالية التي أقامتها سفارة دولة الإمارات لدى البلاد اليوم الاثنين بمناسبة الذكرى الـ53 لتأسيس الاتحاد أن «الإمارات دولة وشعبا في قلب كل كويتي»، مشيداً بمسيرتها ومواقفها المشرفة والأخوية، ومستذكراً موقف المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، المناصر والداعم للحق الكويتي إبان الغزو العراقي الغاشم عام 1990.

وبسؤاله عن مؤتمر القمة الـ45 لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي استضافته دولة الكويت أمس الأحد، قال إنه جسد روح الأخوة والتعاون الخليجي وعكس الحرص على تكريس التضامن وتلبية تطلعات الشعوب الخليجية، لافتا إلى أن «دول مجلس التعاون توارثت حب المجلس من الآباء المؤسسين».

وبشأن الاستعداد لاستضافة دولة الكويت بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 26) المقررة في الفترة ما بين 21 ديسمبر الجاري و3 يناير المقبل، أكد الشيخ فهد اليوسف اكتمالها، منوها بما شهده لقاء منتخب الكويت ونظيره الأردني الذي أقيم أخيرا من حسن تنظيم واستعداد وجاهزية، ومرحباً في الوقت نفسه بضيوف البطولة من الأشقاء في بلدهم الثاني دولة الكويت.

نموذج استثنائي

من جانبه أكد سفير دولة الإمارات الدكتور مطر النيادي أن العلاقات الإماراتية الكويتية تعد نموذجا استثنائيا للتكاتف والتعاون على كافة الصعد، مشيرا إلى حرص قيادتي البلدين على دفع تلك العلاقات نحو مزيد من التقدم والازدهار بما يلبي طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين.

وأشار السفير النيادي إلى أهمية زيارة الدولة التي قام سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد إلى بلده الثاني دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر مارس الماضي وزيارة الدولة التي قام بها رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد إلى دولة الكويت في شهر نوفمبر الماضي.

وقال إن العام الجاري شهد انعقاد الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين البلدين والتي صاحبها التوقيع على عدد من مذكرات التعاون وبرامج العمل إضافة إلى قيام الجانبين بالعديد من الزيارات المتبادلة لاستمرار التشاور والتنسيق في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح السفير النيادي أنه على مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين فقد تم التوقيع على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي وإقامة المعرض الأول للشركات الإماراتية تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله بعنوان «استكشاف الفرص في السوق الكويتية».

وتقدم بالشكر إلى دولة الكويت حكومة وشعبا على تعاونهم ودعمهم اللا محدود وفريق العمل في سفارة دولة الإمارات على جهودهم الكبيرة وتميزهم في العمل.

وشهد الحفل تكريم الطفلة الكويتية الجازي المطيري الحاصلة على المركز الثاني على مستوى دولة الكويت والمركز الأول على فئة مدارس المرحلة الابتدائية‏ في مسابقة تحدي القراءة العربي في دبي إضافة إلى تقديم عروض فنية للتراث الإماراتي ومعرض فني للأعمال اليدوية والصور التراثية في الثقافة الإمارتية.