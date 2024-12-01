وزير الخارجية الكويتى : البيان أكد أهمية تعزيز العمل المشترك لمواجهة تحديات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 ديسمبر 2024 05:33 مساءً - أعلن وزير الخارجية الكويتى عبدالله اليحيا ان قمة الكويت أكدت على أهمية تعزيز العمل المشترك لمواجهة تحديات المنطقة.

وقال اليحيا في البيان الختامي إن القادة أكدوا على أهمية تعزيز الاشتراكات الاستراتيجية مع الدول الصديقة.

وتلا الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي إعلان الكويت للقمة الخليجية، مشيرا إلى أنه بحث بحث التحديات الحرجة والخطيرة في المنطقة.

وطالب البيان بوقف جرائم القتل والعقاب الجماعي للمدنيين في غزة.

ودعا إلى رعاية مفاوضات جادة لوقف الحرب في غزة.