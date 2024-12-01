القمة الخليجية: ملكية «الدرة» للكويت والسعودية فقط

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 ديسمبر 2024 05:33 مساءً - أكد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن «حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما».

وشدد المجلس في البيان الختامي للقمةالخليجية التي عقدت في الكويت على «رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت».