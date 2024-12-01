ولي العهد البحريني: قمة الكويت تعكس التزام دول مجلس التعاون بمواصلة دعم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 ديسمبر 2024 12:40 مساءً - أعرب الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين عن اعتزازه بما وصلت إليه العلاقات الكويتية - البحرينية من مستويات متقدمة تعكس الحرص المشترك على تطويرها في جميع المجالات لتحقيق التميز والتكامل المنشود.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الأمير سلمان بن حمد لدى وصوله إلى البلاد نيابة عن الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، لترؤس وفد بلاده في اجتماع الدورة الـ45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي ينطلق في الكويت اليوم الأحد.

وقال الأمير سلمان بن حمد «يسرني وأنا أصل إلى دولة الكويت الشقيقة للمشاركة نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في اجتماع الدورة الـ45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن أشيد بالأواصر الأخوية الوثيقة والعلاقات التاريخية المتينة التي تجمع بين بلدينا الشقيقين».

وجدد تقدير مملكة البحرين للجهود المتميزة التي يبذلها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، في دعم العمل الخليجي المشترك وتهيئة أسباب النجاح لاجتماع الدورة الحالية معربا عن أصدق التمنيات لدولة الكويت وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار.

وأكد أن اجتماع الدورة الـ45 للمجلس الأعلى «يعكس التزام دول مجلس التعاون بمواصلة دعم العمل الخليجي المشترك وتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق التطلعات المشتركة بما يعود بالنفع والخير على دولنا كافة».

وكان الأمير سلمان بن حمد قد وصل والوفد المرافق إلى الكويت لحضور القمة الخليجية الـ45 التي تستضيفها الكويت اليوم، وكان على رأس مستقبليه على أرض المطار حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وسمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء.