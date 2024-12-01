ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية يصل إلى الكويت...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 ديسمبر 2024 12:40 مساءً - وصل إلى دولة الكويت ظهر اليوم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والوفد المرافق له، وذلك لحضور اجتماع الدورة الخامسة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تستضيفها دولة الكويت.

وكان على رأس مستقبليه على أرض المطار أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد الشيخ صباح الخالد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله.

وقد تشكلت بعثة الشرف المرافقة له برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.

كما كان في استقباله نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي وكبار المسؤولين بالدولة.

ويرافقه وفد رسمي يضم كلا من وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر وعدد من كبار المسؤولين بحكومة المملكة العربية السعودية.