ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين يصل إلى الكويت لحضور القمة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 ديسمبر 2024 12:40 مساءً - وصل إلى دولة الكويت ظهر اليوم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة والوفد المرافق له، وذلك لحضور اجتماع الدورة الخامسة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تستضيفها دولة الكويت.

وكان على رأس مستقبليه على أرض المطار أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، و ولي العهد الشيخ صباح الخالد، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله.

كما كان في استقباله النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي وكبار المسؤولين بالدولة.

وقد تشكلت بعثة الشرف المرافقة لسموه برئاسة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله.

ويرافقه وفد رسمي يضم كلا من وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ووزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، ووزير الشؤون القانونية يوسف بن عبدالحسين خلف، ووزيرة الصحة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن، ووزير شؤون مجلس الوزراء حمد بن فيصل المالكي، ووزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة بنت أحمد الرميحي، ووزير الصناعة والتجارة عبدالله بن عادل فخرو وعدد من كبار المسؤولين بحكومة مملكة البحرين.