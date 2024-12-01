نائب رئيس دولة الإمارات يصل الكويت لحضور القمة الخليجية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 ديسمبر 2024 11:32 صباحاً - وصل إلى الكويت ظهر اليوم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والوفد المرافق له وذلك لحضور اجتماع الدورة الخامسة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تستضيفها دولة الكويت.

وكان على رأس مستقبليه على أرض المطار أخوه حضرة صاحب أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح والشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

كما كان في استقباله معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ومعالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي وكبار المسؤولين بالدولة.

وقد تشكلت بعثة الشرف المرافقة لسموه برئاسة معالي محافظ الفروانية الشيخ عذبي ناصر العذبي الصباح.

ويرافقه وفد رسمي يضم كلا من الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ومعالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي عبدالله بن سلطان النعيمي وزير العدل ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار ومعالي الدكتورة أمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي وزيرة التغير المناخي والبيئة ومعالي خليفة بن شاهين المرر وزير دولة وعدد من كبار المسؤولين بحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.