أمير قطر الشيخ تميم بن حمد يصل الكويت لحضور القمة الخليجية الـ...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 ديسمبر 2024 11:32 صباحاً - وصل إلى دولة الكويت صباح اليوم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر والوفد المرافق له وذلك لحضور اجتماع الدورة الخامسة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تستضيفها دولة الكويت.

وكان على رأس مستقبليه على أرض المطار أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح و ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح و الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

وقد تشكلت بعثة الشرف المرافقة له برئاسة معالي رئيس الحرس الوطني الشيخ مبارك الحمود الجابر الصباح.

كما كان في استقباله معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ومعالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي وكبار المسؤولين بالدولة.

ويرافقه وفد رسمي يضم كلا من معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسعادة السيد عبدالله بن محمد الخليفي رئيس الديوان الأميري وسعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية وسعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعدد من كبار المسؤولين بحكومة دولة قطر الشقيقة.