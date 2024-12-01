امير الكويت يستقبل نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 ديسمبر 2024 11:32 صباحاً - وصل إلى دولة الكويت صباح اليوم السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في سلطنة عمان والوفد المرافق له وذلك لحضور اجتماع الدورة الخامسة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تستضيفها دولة الكويت.

وكان على رأس مستقبليه على أرض المطار أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح و الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

كما كان في استقباله معالي رئيس الحرس الوطني الشيخ مبارك الحمود الجابر الصباح ومعالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ومعالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي وكبار المسؤولين بالدولة.

وقد تشكلت بعثة الشرف المرافقة له برئاسة معالي محافظ العاصمة الشيخ عبدالله سالم العلي الصباح.

ويرافقه وفد رسمي يضم كلا من معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية ومعالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد وعدد من كبار المسؤولين بحكومة سلطنة عمان الشقيقة.