البديوي: تطلعات كبيرة لما سيصدر عن القمة الخليجية الـ45 في الكويت من...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 ديسمبر 2024 09:32 صباحاً - - القمة تعكس حرص القادة على مواصلة تعزيز التكامل والتعاون المشترك

- ستشهد مناقشة ملفات استراتيجية تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتسعى إلى دعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أن القمة الخليجية الـ45 التي تستضيفها دولة الكويت اليوم الأحد تعكس حرص قادة الدول الخليجية على مواصلة تعزيز التكامل والتعاون المشترك، مشيرا إلى التطلعات الكبيرة لما سيصدر عن هذه القمة من نتائج إيجابية ومثمرة بما يعكس رؤى القادة وطموحات شعوب دول المجلس.

وقال البديوي لوكالة الأنباء الكويتية، إن القمة الخليجية -التي تحمل شعار (المستقبل.. خليجي) - تعد لبنة إضافية أخرى تضاف إلى سلسلة الإنجازات المحققة للوصول إلى التكامل الخليجي المشترك المنشود.

وأضاف أن هذه القمة تمثل منصة رائدة لتنسيق الرؤى والمواقف حيال القضايا الإقليمية والدولية إذ ستشهد مناقشة ملفات استراتيجية تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتسعى إلى دعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق مصالح شعوب دول المجلس.

وذكر أن قادة دول مجلس التعاون سيبحثون في القمة عددا من الموضوعات التي من شأنها تعزيز الوحدة الخليجية في كل المجالات.

وشدد على أن مجلس التعاون يظل نموذجا مميزا للعمل الجماعي والتكامل إضافة إلى بناء جسور التواصل مع شركائه الإقليمين والدوليين لضمان الأمن والاستقرار في العالم أجمع.

ولفت إلى أن الأمانة العامة لمجلس التعاون حرصت على الإعداد والتحضير لهذه القمة بالتعاون مع دولة الكويت والدول الأعضاء لضمان مناقشة القضايا ذات الأولوية وتحقيق نتائج تعزز من مكانة المجلس ودوره الريادي في المنطقة.