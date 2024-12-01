الرئيس الإماراتي يؤكد تضامن بلاده مع سوريا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 ديسمبر 2024 09:32 صباحاً - أجرى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره السوري بشار الأسد، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وبحثّ الشيخ محمد بن زايد والرئيس بشار الأسد -خلال الاتصال- تطورات الأوضاع في سوريا، إضافة إلى مجمل القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الشيخ محمد بن زايد تضامن دولة الإمارات مع سوريا ودعمها في محاربة الإرهاب والتطرف، مُشددًا على موقف بلاده الداعم لجميع الجهود والمساعي المبذولة لإيجاد حل سلمي للأزمة السورية، بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق إلى الاستقرار والتنمية، ويضمن وحدة سوريا وسيادتها على كامل أراضيها.