سفير البحرين: القمة الخليجية الـ45 في الكويت محطة بارزة في مسيرة العمل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 ديسمبر 2024 09:32 صباحاً - أكد السفير البحريني لدى البلاد صلاح المالكي أن اجتماع الدورة الـ45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دولة الكويت اليوم الأحد، يمثل محطة بارزة في مسيرة العمل الخليجي المشترك.

وقال المالكي لوكالة الأنباء الكويتية إن ذلك يأتي «بفضل الرؤية الثاقبة والأهداف السامية التي يسعى إلى تحقيقها قادة دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تعزيز أواصر التكامل والتعاون المشترك وتحقيقا لتطلعات الشعوب الخليجية نحو مستقبل مشرق يزخر بالتنمية والازدهار».

وأضاف «إننا نحتفي جميعا بانعقاد القمة في دولة الكويت وبفضل توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم أصبحت هذه الدول أنموذجا إقليميا وعالميا يحتذى في التعاون والعمل والمشترك وتبوأت مكانة دولية بارزة بين التحالفات الاستراتيجية العالمية».

وأشار بكل فخر واعتزاز إلى منجزات المسيرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مختلف المجالات الحيوية التي تخدم الشعب الخليجي الواحد.

وذكر أنه نيابة عن الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين يترأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وفد المملكة المشارك في القمة تلبية لدعوة كريمة تلقاها جلالة الملك من صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.

وأعرب المالكي عن التطلع لنجاح أعمال هذه القمة الخليجية المهمة بما يعود بالخير والنفع على الجميع.