البرلمان العربي يؤكد على أمن واستقرار سوريا ووحدة أراضيها

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 ديسمبر 2024 09:32 صباحاً - أعرب محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي عن القلق البالغ إزاء التطورات الأخيرة الجارية في الأراضي السورية، مؤكدًا دعم البرلمان العربي لأمن واستقرار الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها وعدم الانزلاق نحو الفوضى، التي تستغلها التنظيمات الإرهابية والجماعات المسلحة لاستئناف أنشطتها.

وأكد " اليماحي" دعم البرلمان العربي لكافة الجهود والمساعي العربية التي تهدف إلى إيجاد حل سلمي شامل للأزمة السورية بما يضمن وحدة سوريا وبسط سيادتها على كامل أراضيها، وتحقيق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والتنمية.

وكانت جامعة الدول العربية أعلنت أنها تتابع بقلق بالغ التطورات الميدانية في سوريا، ومؤكدة ضرورة احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية.

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن انزعاجه إزاء التطورات المتلاحقة التي تشهدها البلاد منذ عدة ايام وتأثيراتها علي المدنيين، والتي تفتح احتمالات عديدة من بينها حدوث فوضي تستغلها الجماعات الإرهابية لاستئناف أنشطتها.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الجامعة العربية التزام الأمانة العامة للجامعة العربية بجميع عناصر الموقف السياسي من الوضع في سوريا علي النحو الوارد في قرارات مجلس الجامعة بمختلف مستوياته.