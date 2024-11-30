صباح الناصر: استضافة الكويت للقمة الخليجية تعكس التزامها الراسخ بدعم مسيرة التعاون...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 نوفمبر 2024 02:36 مساءً - أكد سفير دولة الكويت لدى السعودية الشيخ صباح الناصر اليوم السبت أن استضافة دولة الكويت للقمة الخليجية تعكس التزامها الراسخ بدعم مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز وحدة الصف الخليجي.

وأكد الشيخ صباح الناصر في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن القمة التي تنطلق غدا تأتي في وقت حساس يتطلب المزيد من التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مشددا على أهمية تكريس الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق تطلعات شعوب دول الخليج نحو مزيد من التقدم والازدهار.

وأعرب عن ثقته بأن القمة ستشهد قرارات مهمة تعزز التكامل الخليجي في مختلف المجالات مؤكدا أن الكويت بقيادة سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد ومعاونة سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ستواصل دورها البناء في دعم العمل الخليجي المشترك وتحقيق تطلعات شعوب المنطقة.

وختم الشيخ صباح تصريحه بتأكيد أهمية تضافر الجهود الخليجية في ظل الظروف الراهنة لتعزيز التضامن وتحقيق المصالح المشتركة لدول مجلس التعاون.