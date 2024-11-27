الأمانة العامة للجامعة العربية تنظم ورشة عمل حول إحصاءات الهجرة والنزوح

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 01:34 مساءً - ​نظم قطاع الشؤون الاقتصادية ورشة عمل حول إحصاءات الهجرة والنزوح الداخلي والتوصيات الدولية الخاصة بهما، وذلك في الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر 2024، بالتعاون مع المفوضية السامية للاجئين والمعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية واللجنة الاقتصادية والاجتماعي لغربي آسيا.

وصرح السفير الدكتور علي بن براهيم المالكي - الامين العام المساعد- رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، أن هذه الورشة تنعقد في ضوء الاهتمام الذي توليه الامانة العامة لقضايا الهجرة واللاجئين، وعلية تكمن الحاجة إلى ضرورة وجود بيانات دقيقه تساعد دولنا العربية في تبني سياسات واضحة حول هذا الموضوع، حيث تعاني العديد من الدول العربية من أزمات وازدياد في أعداد اللاجئين والنازحين في المنطقة العربية.

يشارك في هذه الورشة مسؤولي الأجهزة الإحصائية والمسؤولين عن إنتاج إحصاءات الهجرة والنازحين، حيث تهدف ورشة العمل إلى تعريفهم بالتوصيات الدولية بشأن النازحين وتعزيز قدرات الدول الأعضاء في التعامل مع البيانات الإحصائية للهجرة.