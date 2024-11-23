العراق: يجب اتخاذ التدابير اللازمة لوقف العدوان على غزة ولبنان

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 23 نوفمبر 2024 11:30 صباحاً - وجّهت وزارة الخارجية العراقية رسائل رسمية إلى مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ردًا على تهديدات الاحتلال الإسرائيلي بالاعتداء على العراق.

وأكدت الخارجية العراقية، في رسائلها، وفق بيان صدر اليوم السبت، أنّ "العراق يُعدّ ركيزة للاستقرار في محيطه الإقليمي والدولي، ومن بين الدول الأكثر التزامًا بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة"، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

وذكرت الوزارة: "رسالة الكيان الصهيوني إلى مجلس الأمن تمثل جزءًا من سياسة ممنهجة لخلق مزاعم وذرائع بهدف توسيع رقعة الصراع في المنطقة".

وشددت الخارجية العراقية على أن "لجوء العراق إلى مجلس الأمن يأتي انطلاقًا من حرصه على أداء المجلس لدوره في حفظ السلم والأمن الدوليين، وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لوقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة ولبنان، وإلزام الكيان الصهيوني بوقف العنف المستمر في المنطقة والكف عن إطلاق التهديدات".

وأوضحت أنَّ "العراق كان حريصًا على ضبط النفس في ما يتعلق باستخدام أجوائه لاستهداف إحدى دول الجوار"، مؤكدةً "أهمية تدخل المجتمع الدولي لوقف هذه السلوكيات العدوانية، التي تشكل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي".

كما أكدت الرسائل أن "العراق يدعو إلى تضافر الجهود الدولية لإيقاف التصعيد الإسرائيلي في المنطقة وضمان احترام القوانين والمواثيق الدولية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وتابعت: "العراق طلب تعميم الرسالة على الدول الأعضاء وإيداعها كوثيقة رسمية لدى المنظمات المعنية".