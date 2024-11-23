الكويت.. الداخلية تنفي شائعات بشأن الجنسية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 23 نوفمبر 2024 08:34 صباحاً - أصدرت وزارة الداخلية الكويتية بيانات تنفي فيها الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تعديلات تخص الجنسية على تطبيق هويتي.

وجاء نفي وزارة الداخلية، بعد انتشار واسع لأخبار وفيديوهات تزعم إمكانية التأكد من خلال التطبيق، من حالة الجنسية وما إذا كانت تحت المراجعة أو تم سحبها.

ويأتي ذلك في وقت تشن فيه الحكومة الكويتية حملة صارمة على ملفات الجنسية، فتسحبها من الآلاف بداعي التزوير أو مخالفة قانون الجنسية.

وقررت لجنة مراجعة الجنسيات سحب الجنسية من 1647 شخصا، وهي دفعة قياسية، ليرتفع عدد إجمالي المسحوبة جنسياتهم إلى 5212 حالة، في قرابة 3 أشهر.

وتراجع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية برئاسة وزير الدفاع والداخلية الشيخ فهد اليوسف، ملفات الجنسية بالفحص والتدقيق، وتعرض قراراتها على مجلس الوزراء لاعتمادها.

وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على "الهوية الوطنية وتحقيق الاستقرار وحماية النسيج الوطني"، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.

وقد أدخلت الكويت تعديلات على قانون الجنسية في سبتمبر الماضي في إطار حملتها، وألغت بعض الحالات التي يتم فيها اكتساب الجنسية بالتبعية.