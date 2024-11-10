انخفاض صادرات العراق النفطية إلى أمريكا
أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا انخفضت خلال الأسبوع الماضي.
وقالت الإدارة في جدول لها بحسب ما نقلته وكالة "المعلومة" العراقية: إن "متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من عشر دول رئيسية بلغت 5.599 ملايين برميل يوميا مرتفعا بمقدار 300 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 4.999 ملايين برميل يوميا".
وأضافت: إن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 183 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، منخفضة بمقدار 78 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 216 ألف برميل يوميا".
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