استقرار أسعار الذهب

استقرار أسعار الذهباستقرت أسعار الذهب اليوم، مع استعداد المستثمرين لأسبوع حاسم للاقتصاد العالمي مع إجراء انتخابات الرئاسة الأمريكية واحتمال إجراء خفض إضافي لأسعار الفائدة.

وذكرت وكالة “رويترز” أن سعر الذهب ارتفع في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2738.29 دولاراً للأوقية، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2747.50 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 32.54 دولارا للأوقية، وانخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 991.72 دولاراً، في حين ارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1108.36 دولارات.