الصحة الفلسطينية تناشد المنظمات الدولية والأممية إرسال وفود طبية وتسهيل وصولها...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 3 نوفمبر 2024 03:40 مساءً - ناشدت وزارة الصحة الفلسطينية، المنظمات الدولية والأممية إرسال وفود طبية وجراحية وتسهيل وصولها إلى مستشفيات شمال غزة لا سيما كمال عدوان، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، اليوم الأحد.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور خليل دقران، إن الوضع في شمال غزة كارثي، حيث يستمر استهداف النازحين بشكل متعمد، مضيفًا أن مستشفيات شمال قطاع غزة عاجزة عن تقديم خدماتها بعد اعتقال معظم الطواقم الطبية العاملة بها.

ولفت، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أن مستشفى شهداء الأقصى في وسط القطاع استقبل مؤخرًا 45 شهيدًا و170 مصابًا جراء عدوان الاحتلال، مؤكدًا أن المنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة عاجزة عن حماية الطواقم الطبية العاملة بالمستشفيات.