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مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضاً

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم عند مستوى 4747.43 نقطة منخفضا 1.9 نقطة وبنسبة 0.04 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول بلغت 4749.34 نقطة. مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضاًأغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم عند مستوى 4747.43 نقطة منخفضا 1.9 نقطة وبنسبة 0.04 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول بلغت 4749.34 نقطة. وبلغت قيمة التداول 6 ملايين و304 آلاف و339 ريالا عمانيا متراجعة بنسبة 36.2 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 9 ملايين و884 ألفا و807 ريالات عمانية. وذكر التقرير الصادر عن بورصة مسقط أن القيمة السوقية نزلت بنسبة 0.093 بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 27.40 مليار ريال عماني.

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